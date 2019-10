Kommunanställda uppmuntras bli visselblåsare – ska slå larm om mutor och jäv

Anmäl text- och faktafel

Det här är den andra artikeln där VLT ser närmare på politikernas löften, ett år efter valet. Den första artikeln handlade om förtätning och grönområden. Denna andra artikel handlar om offentligt anställdas rätt att protestera, säga emot och anmäla oegentligheter från chefernas och ledningens sida.

Den nya anonyma telefonmottagningen kallas officiellt ”visselblåsarfunktion” (efter ordet "visselblåsare" – anställd som sår larm om den egna verksamheten.) Bakom det ursprungliga förslaget stod Moderaterna och Kristdemokraterna.

En av de mest besvarade frågorna i Mittmedias Kan du lova-kampanj handlade just om detta: "Kan du lova att aktivt motverka den tystnadskultur som tyvärr breder ut sig inom äldreomsorgen samt skolan och där chefer motverkar att anställda uttrycker sin åsikt?"

Alla partier svarade ja på den frågan. Tystnadskultur skulle inte få förekomma i de kommunala verksamheterna. (Se svaren från hösten 2018 här nedanför.)

Ändå har visselblåsarfunktionen dröjt, vilket särskilt oppositionspartierna har varit mycket kritiska mot.

– Varför har det dröjt så länge? undrar Anna Hård af Segerstad (M) när VLT ringer upp henne.

Det ursprungliga förslaget lades fram redan i mars 2018, men beslutet att införa det kom i maj i år. Men enligt Anders Teljebäck är det självklart att en sådan reform tar tid:

– Det här är ingen lätt sak att införa, säger Anders Teljebäck (S), som ändå nöjt konstaterar att visselblåsarfunktionen kommer igång under oktober.

Den verkar i första hand vara tips om rena lagbrott i de kommunala verksamheterna som den nya visselblåsarfunktionen ska ta emot. Enligt Beatrice Rodin, förhandlingschef på stadsledningskontoret, ska visselblåsarfunktionen främst ta emot misstankar om följande:

► Mutor.

► Bedrägerier.

► Stöld.

► Jäv/partiskhet.

► Förtroendeskadlig bisyssla eller annan situation där nyckelperson vid Västerås stad misstänks få privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning, alternativt att dennes närstående gynnas på något sätt.

► Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer eller mot andra skyldigheter i anställningen.

Det finns också andra olagligheter i offentlig verksamhet som ska anmälas, exempelvis att chefer hindrar sina anställda att gå till medier eller att chefer letar efter mediernas källor.

Men en stor del av det som kallas tystnadskultur handlar inte alls om lagbrott, snarare om att personal känner att de är tystade och nedtryckta av ledning och chefer. I en artikel om tystnadskultur som VLT skrev inför valet talade anonyma anställda i äldreomsorgen bland annat detta:

”Chefen säger att vi inte behöver jobba kvar om vi klagar”

"Den som står på sig och säger ifrån riskerar att hamna i onåd. "

"Vikarier vågar inte säga något eftersom de är rädda för att inte få komma tillbaka. "

Allt detta är inte lagbrott, även om det är tystnadskultur.

Beatrice Rodin svarar att visselblåsartjänsten givetvis också ska ta emot alla typer av ärenden och klagomål.

– Låt säga att vi skulle ha ohälsosamma scheman i någon del av verksamheten och det kommer in via vår visselblåsarkanal. Den frågan skulle landa in i min roll som förhandlingschef, till HR-chef på förvaltning och också till den fackliga organisationen eftersom vi enligt vårt kollektivavtal ska komma överens om arbetstidsförläggning med företrädare för arbetstagarorganisationen.

Anna Hård av Segerstad (M) är tydlig med att personal ska kunna anmäla alla typer av problem genom visselblåsarfunktionen:

– Vi ser funktionen som en vital funktion för att få bort tystnadskulturen. Här ska anställda kunna anmäla problem och oegentligheter. Personalen ska till och med anonymt kunna ge förslag på förbättringar utan att riskera jobbet eller karriären. Om närmaste chef inte lyssnar och stuprören mellan förvaltningarna gör att anmälan inte förs vidare så måste det finnas visselblåsarfunktion för att någon högre chef ska få visshet i problemet. Vid olagligheter har ju ett brotts begåtts och det måste vara en självklarhet att det anmäls. I annat fall har Västerås stad riktigt stora problem.

Emil Thessén (SD) varnar för att tystnadskultur finns kvar:

– Tystnadskulturen har länge funnits i våra verksamheter vilket även våra egna företrädare själva har bevittnat och därför varit tydliga med att tystnadskulturen är verklighet.

Både Jesper Brandberg (L) och Maria Romlid (V) pekar däremot på några helt andra aspekter som också ska minska tystnadskulturen:

– Införandet av äldreombudsman och äldrekommission, som vi utlovade för att motverka tystnadskultur, är på gång, säger Jesper Brandberg (L).

- Vänsterpartiet välkomnar och har stöttat Undersköterskeupproret, ett nationellt initiativ som startade i Västerås med krav på bättre arbetsvillkor för undersköterskor, bland annat inom äldrevården . Sådana initiativ är viktiga för att främja en öppen diskussion och motverka en tystnadskultur, säger Anna Maria Romlid (V).