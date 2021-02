Kommunen varnar för bedragare – så skyddar du dig

Anmäl text- och faktafel

Enligt hemsidan kan gärningspersoner bland annat utge sig för att komma från exempelvis sjukvården eller hemtjänsten. Från bostäder kan de stjäla allt från konto- och kortuppgifter till värdesaker. Oftast är det äldre personer som blir utsatta, men även yngre kan drabbas.

Bedragarna kan till exempel vara personer från oseriösa företag som påstår sig ha samarbeten med kommun och kontaktar antingen fastighetsägare eller hyresgäster. Till exempel kan de påstå att de ska spola avlopp eller kontrollera brandskydd. Hallstahammars kommun poängterar starkt på hemsidan att kommunen aldrig kontaktar på sådant sätt.

Bedragare kan även ta kontakt via samtal, mejl eller sociala medier. Då kan de exempelvis utge sig för att komma från myndigheter och be den som rings upp att logga in någonstans med e-legitimation. Bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto. Dessa bedrägerier kan även leda till hembesök.

På sin hemsida listar Hallstahammar ett antal sätt som man kan skydda sig på:

- Lämna aldrig ut personliga koder eller uppgifter på uppmaning av någon annan. Om någon ringer, be om att få ringa tillbaka och ring då via officiella nummer.

- Var sunt kritisk vid personliga möten.

- Öppna aldrig e-postmeddelanden om du är osäker på avsändaren, klicka inte på länkar du inte känner igen.

- Tänk dig för innan du lämnar kortuppgifter om du handlar på nätet. Använd säkra betaltjänster i kombination med bank-id.

- Ha inte så mycket pengar på kontot som ditt betalkort är kopplat till, för istället över pengar vid behov.

- Släpp inte in okända i bostaden. Personal från kommunens verksamheter har alltid kläder med kommunens logotyp och ska kunna legitimera sig.

- Om du blir utsatt, anmäl till polis eller konsumentverket.