Kommunens krispaket – så ska man hjälpa föreningarna: "Vet att det inte räcker så långt"

Sveriges och Västerås idrottsföreningar har det tufft ekonomiskt och många hör av sig till Västerås stad för att be om stöd i dessa kristider. Ordföranden i nämnden för idrott, fritid och förebyggande, Vicki Skure Eriksson (C), har sedan tidigare sagt att kommunen inte kommer att sänka stödet till föreningarna, oavsett hur få aktiviteter de lyckades ordna, något som annars är avgörande för stödets storlek. I övrigt har hon hänvisat till nästa möte i nämnden för mer konkreta besked under tiden förvaltningen samlade in information från föreningarna genom enkäter.

I tisdags hölls mötet i nämnden och några punkter kunde klubbas.

Förutom att fastställa att föreningar som avbokar lokaler inte kommer att efterhandsdebiteras fastslogs att kommunen ska söka statligt hyresstöd för att hjälpa föreningarna. Det innebär att de föreningar som hyr lokaler eller anläggningar årsvis kan få en hyresnedsättning där staten istället kliver in.

Kommunen har också beslutat att betala ut hela föreningsstödet till föreningarna nu, till skillnad från normalfallet där de betalar ut 60 procent på våren och 40 på hösten.

– Det brukar delas upp för att vi gör en koll på att de haft så många aktiviteter som de sagt att de ska ha. Vi kommer inte att göra den kollen nu eftersom vi vet att många föreningar har svårt att genomföra aktiviteter, säger Vicki Skure Eriksson.

Av den totala pott på 25 miljoner kronor som kommunen har att dela ut i föreningsstöd återstår nu 400 000 kronor.

– Det är en pott för föreningar som drabbats särskilt hårt för att kunna säkra deras barn-och ungdomsverksamhet. Vi vet att det inte kommer räcka särskilt långt så vi har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ytterligare akutstöd. Alla är givetvis påverkade av coronan men sedan finns det ett tiotal klubbar som har det väldigt kämpigt och där måste vi särskilt se över vad vi kan ge för stöd för att bidra till att undvika konkurser. Vi kommer inte att kunna ersätta löner eller utebliven sponsring men ska se vad vi kan göra för att hjälpa dem att överleva, säger Skure Eriksson.

Huvudfokus för nämnden för idrott, fritid och förebyggande ligger på ungdomssidan även om Skure Eriksson betonar att elitidrotten också är jätteviktig. Där kommer klubbarna som är berättigade till marknadsstöd att få hela utbetalt nu under våren och inte uppdelat.

– Vi vet att många har det oerhört tufft och föreningar hör av sig dagligen. Förvaltningen har också varit i kontakt med andra jämförbara kommuner om hur det ser ut där och bilden är samstämmig, uteblivna cuper, tävlingar och minskad sponsring gör att ekonomin i många föreningar störtdyker.

Riksidrottsförbundet har sedan tidigare aviserat att 500 miljoner kronor kommer att delas ut i stöd till föreningarna. För de föreningar som blir aktuella för det stödet är extra stöd från kommunen ingen möjlighet.