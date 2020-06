Kompani Compasión vill sätta Västerås på danskartan

De senaste två somrarna har Västeråsbaserade Compasión Dance Company uppträtt på den stora internationella dansfestivalen Danza in arte a Pietrasanta (DAP) i Italien. I år blir den fysiskt sett inställd på grund av coronapandemin, men förhoppningsvis tar den sig ett digitalt uttryck i stället.

Just därför spelar nu Kristine Westman Elorza och hennes dansare in verk som de framför i olika Västeråsmiljöer.

– Vi vill sätta Västerås på den internationella danskartan. Det här är en dansstad, men det finns ännu mer att visa upp och göra, säger Kristine Westman Elorza.