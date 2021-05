KÖNET BRINNER! – Kajsa Ekis Ekman om det nya angreppet mot kvinnan 

Det västerländska patriarkatets historia är en enkönad berättelse. I Bibeln uppträder kvinnan först som en slags “mannina”, en utväxt eller i bästa fall variation av eller underkategori till mannen som förstås är den första människan. Antikens store filosof Aristoteles betraktar kvinnan som en ofullbordad man, att vara kvinna är ett slags handikapp. Även medeltidens främste teolog och tänkare Thomas av Aquino uppfattade på samma vis kvinnan som en ofullbordad man. Länge bedömde läkekonsten att kvinnans kön var en slags inverterad variant av mannens och att både män och kvinnor kunde producera sperma. Under renässansen hävdar den inflytelserike läkaren och anatomen Gabriel Fallopius att alla mannens könsdelar också fanns hos kvinnan, fast inuti henne.

Först på 1700-talet och under upplysningen börjar den här typen av enkönad syn på människan utmanas. Den svenska poeten och författaren Hedvig Charlotta Nordenflycht skildrar den kvinnliga existensen och livet i sin egen rätt i “Fruentimrets försvar” 1761. Hon hävdar att kvinnan först och främst ska förstås som en människa jämlik mannen, något annorlunda kroppsligt byggd, men med samma förståndsgåvor. En liknande linje för sedan den engelska filosofen Mary Wollstonecraft ungefär 30 år senare. Under 1800-talets första hälft är den svenska författaren Fredrika Bremer en pionjär i sina litterära gestaltningar av den kvinnliga livserfarenheten. De första feministerna får också manliga allierade, som den franske upplysningstänkaren Nicolas de Condorcet eller den egyptiske författaren Qasim Amin.

Men den nya vetenskapen blir inte någon given vän till kvinnorörelsen, den fortsätter i stort samma tradition av att lansera teorier om kvinnans annorlundaskap och ofullständighet, som mer lik djuret än människan. Först genom den franska filosofen Simone de Beauvoirs banbrytande verk “Det andra könet” (1949) öppnas för en radikalt ny, men också mer självklar, förståelse av kvinnans vara. Beauvoir gör den viktiga distinktionen mellan biologiska och sociala kön, kvinnor har i gemen en viss sorts uppsättning kroppsliga egenskaper, men hennes kön konstrueras också av den roll hon lär sig och förväntas spela i samhället och kulturen. Här kan Beauvoir peka på hur kvinnan genom åtminstone den västerländska historien tillskrivits inneboende egenskaper som i regel kringskurit hennes liv till hemmets domän. Möjligheten till gränsöverskridande och självförverkligande har tillkommit (vissa) män. Beauvoirs viktiga insikt är att vi kan förstå kvinnan som en existentiell “situation”, hon har vissa kroppsliga funktioner och erfar tillvaron på ett särskilt vis givet hur omgivningen betraktar och beskriver henne.

Det sant revolutionerande, som vi nu i ökad takt sett sedan efterkrigstiden, är hur det kvinnliga livet i många avseenden blir allt mindre begränsat, kvinnor kan nu arbeta inom samtliga yrken, delta i politiska församlingar och genomgå alla utbildningar. Beauvoirs perspektiv hjälper oss att förstå hur könets materialitet är relaterat till den ideologiska överbyggnaden. På så vis har kvinnans roll i både produktionen och reproduktionen kunnat förändras, hon har fått en friare och starkare ställning i yrkesliv och ägande samtidigt som hon både under och efter graviditeten inte förpassats till att enkom vara mor. In i det sista ville inte Beauvoir kännas vid feministbenämningen, hon uppfattade sig uteslutande som socialist, men insåg vartefter att strävan efter det klasslösa samhället inte nödvändigtvis innebär patriarkatets upphörande.

För 30 år sedan började denna syn delvis förändras och utmanas. Beauvoir utgick från en fenomenologisk förståelse av tillvaron, hur vi människor kroppsligt och mentalt faktiskt uppfattar världen (utan vidlyftiga metafysiska spekulationer i övrigt). Den amerikanska litteraturvetaren och filosofen Judith Butler valde en annan teoretisk väg för sin feminism och hävdade att någon sådan särskild kvinnlig erfarenhet av tillvaron egentligen inte finns och att det inte är meningsfullt att skilja biologiskt och socialt kön åt. I stället påstår hon att vi konstruerar sexualitet och kön genom språket, det är våra normer och föreställningar som materialiserar “kvinnor” och “män”. Genom att tala och bete oss på ett visst vis gör vi det möjligt för andra att identifiera oss som antingen det ena eller andra enligt våra överenskomna kategorier. För Butler kan vi människor inte gå bortom språket, våra ord saknar så att säga en referens till en verifierbar materiell omgivning, vi skapar just denna verklighet genom hur vi talar om den. Allt är så att säga socialt konstruerat. Butler menar dessutom att det tvåkönssystem som med tiden vuxit fram är en “heterosexuell melankoli”, en fångenskap som omöjliggör friare och gränsöverskridande identifikationer, hon vänder sig mot en sådant strikt binär uppdelning.

Hon har blivit en viktig tänkare för det som kallats queerrörelsen som omfamnat människors friare och mer lekfulla uttryck med sådant vi traditionellt betraktar som “kvinnligt” respektive “manligt”. Men i “Om könets existens – Tankar om den nya synen på kön” skriver den modiga idéskribenten Kajsa Ekis Ekman om hur även den uppburna Butler nu fallit i onåd hos den alltmer inflytelserika transrörelsen som återigen tycks uppfatta kön som något fast beständigt. Butlers förnekande av könets faktiska existens riskerar plötsligt att få henne stämplad som “transfobisk”!

Kajsa Ekis Ekman försöker här ringa in en tämligen sammansatt ny(gammal) idé om vad kön är. Länge har det för biologer och neurologer varit populärt, men också svårt, att försöka finna en tydlig funktion i hjärnan som avgör vårt kön. Det skulle också kunna förklara varför människor inte känner sig “hemma” i sina kroppar och med sina biologiska kön. För transrörelsen har en sådan förklaring blivit viktig, om jag inte känner mig tillfreds med min kvinnliga eller manliga kropp ska jag får samhällets hjälp att genom olika behandlingar omvandla mig själv till något jag egentligen “är”.

Eftersom vetenskapen på materiell grund haft svårt att fullt ut förklara detta fenomen så har enligt Kajsa Ekis Ekman en slags radikal subjektivistisk idealism, gärna allierad med de biologister (vilka vidhåller att allt kan förklaras genom biologiska processer) som hävdar hjärnan som könets egentliga plats, tagit form. Dess centrala föreställning går ut på att vi i vår egen självförståelse kan avgöra vilket kön vi “egentligen” har. Vi kan så att säga “känna” oss som män eller kvinnor, vi är i någon mening i besittning av en kvinnlig eller manlig “själ” eller kanske snarare ett “hjärnspöke”. Intressant nog visar Kajsa Ekis Ekman på att dessa också hänga samman med invanda idéer om karaktäristik för könen, plötslig finns det “manliga” respektive “kvinnliga” egenskaper som påstås vara mer beständiga än vilka könsroller som för stunden råder i våra samhällen.

På senare tid har det här radikalt individualistiska förhållningssättet raskt vunnit gehör i framför allt västvärlden. Land efter land har nu börjat göra människors juridiska könsbestämning valbart utan att personer också nödvändigtvis genomgår “könsbekräftande” behandling. Också en tredje juridisk könskategori har på sina håll införts för dem som varken identifierar sig som kvinnor eller män.

Kajsa Ekis Ekman nämner olika exempel på när denna syn på könet ställt till med bekymmer. Numera kan vi “felköna” personer, inte för att vi misstar oss om huruvida de är kvinnor eller män, utan för att vi kränker dem ifall vi utifrån deras kroppsliga utseende förutsätter att de antingen är det ena eller andra. I “liberala” Kanada har det till och med enligt lag blivit förbjudet, något som fått yttrandefrihetsvänner att protestera.

Det finns andra intressanta absurda exempel. I Norge har rättsliga konflikter kring vilka som ska få vara i respektive omklädningsrum uppstått efter att personer med penisar som juridiskt identifierar sig som kvinnor insisterat att få byta om och duscha hos damernas. Andra uppmärksammade förvecklingar är att det nu blivit svårt att värna kvinnliga interner på anstalter och häkten i Sverige och runt om i världen, sedan häktade eller dömda män (också våldtäktsmän och kvinnomördare) börjat identifiera sig som kvinnor och insisterat på att vara fängslade bland sina “likar”. Idrottsförbunden förväntas nu bana väg för en mer öppen syn på kön, något som givit tidigare halvdana manliga atleter möjlighet att genom ny könsidentifikation fullständigt dominera tävlingar mot kvinnliga konkurrenter. Könsneutrala offentliga toaletter är ett annat dilemma, få platser för kvinnor är väl så trygga som på damtoaletten, medan transmannen har skäl att känna sig lika eller mer obekväm än oss andra karlar vid pissoaren!

Kajsa Ekis Ekman uppmärksamma också hur de tidigare försvinnande få som ville förändra sitt kön nu blivit allt fler och att ökningen är på tusentals procent bara under de senaste åren. Transrörelsen driver på för att unga personer med förmodad könsdysfori så snart som möjligt ska få genomgå “könsbekräftande” behandling och för att göra det med bästa utfall ska de helst få så kallade pubertetsblockerare. Tanken är också att barnen själva ska få avgöra det här, de som annars får vänta till 18-årsdagen för betydligt mindre livsavgörande beslut.

Kajsa Ekis Ekman noterar att bland de unga som vill genomgå behandlingen är en överväldigande majoritet flickor. Här kan vi ana ett allmänt obehag inför den betydligt radikala kroppsförändring kvinnoblivandet innebär under puberteten och som hon påpekar är också andra psykiska besvär och diagnoser digra inom just den här gruppen. Faktum är att självmordsbenägenheten är större hos transpersoner som genomgått behandling än de som inte har gjort det. Självmordsrisken har annars anförts som ett argument för att det allmänna ska finansiera just ingrepp av det här slaget, men inte korrigera andra fysiska egenskaper individen (för kort, för lång, för smal, för tjock) kan hävda behövs för att bli sitt “riktiga” jag.

Nätet vidgar vår värld, något som möjligen får fler att hitta hem, men kanske också influerar dem med nyckfulla förklaringar på tonårens allmänna förvirring och vantrivsel. Marxisten Kajsa Ekis Ekman pekar på hur detta intresse för att diagnostisera könsdysfori hänger samman med att läkemedelsföretagen nu funnit en ny stabil marknad, det finns inget mer lönsamt än att sälja sina tjänster och varor till en outtömligt finansierad sjukvård (jämför med den lukrativa psykofarmakan). En del företag med privata sjukförsäkringar finansierar i dag bröstimplantat för män som funnit sig själva som kvinnor, men inte ge samma förmån till kvinnor som vill bli sig “själva” genom en digrare eller annorlunda byst.

Vi har på senare år konfronterats med nytt myndighetsspråk med begrepp som “ickebinär”, “könskodning” eller “penisbärare”. Kajsa Ekis Ekman hävdar att vi i själva verket står inför en reaktionär uppfattning om kön som snarast är besläktat med den förtryckande idealistiska metafysik av det slag som tidigare varit förhärskande i historien. Den nygamla synen på kön är också försåtlig på så vis att den nu gett incitament att i “inkluderingens” namn börja tvätta offentligt språk på tydliga könsreferenser. Eftersom det numera exempelvis inte enbart är kvinnan som föder barn, förväntas offentliga dokument inte längre nämna henne. Det är också ett effektivt sätt att beröva kvinnan det språk för sina erfarenheter som hon alltmer vunnit under de senaste seklen och att göra henne ideologiskt och politiskt osynlig och fortsatt underordnad.

Det är tydligt att Kajsa Ekis Ekman också antyder den moderna vänsterns förflyttning från en nykter materiell analys av verkligheten till en alltmer svävande idealism som bygger på en romantisk föreställning om det självupptagna jagets eviga expansion och omdaning. Under de senaste årtionden utgörs också vänstern alltmer av en samling borgerliga bohemer tillhörande en ekonomisk och kulturell medelklass med ett allt svagare intresse för de arbetare de åtminstone enligt marxisten själva medverkar till att exploatera. Det är därför så litet av debatten i dag handlar om arbetarkvinnorna inom offentlig sektors allt tuffare arbetsliv eller om de flickor och kvinnor som lever skyddslösa i patriarkala hederskulturens våld i “världens mest jämställda land”. Det är på så vis ingen slump att könsdysfori bland barn tycks vara något som främst uppenbarar sig hos medelklassen, mer mottaglig för och bevandrad i idealistiska teorier om livet och världen.

De flesta av oss har en djupt rotad traditionell och vardaglig uppfattning om kön och tycker oss kunna skilja kvinnan från mannen när vi ser och möter dem. Kajsa Ekis Ekman påpekar att folket alltid varit nyktert i det avseendet, de gamla tänkarnas och vetenskapsmännens idealistiskt radikala och felaktiga uppfattning om en enkönad mänsklig natur motsades av den erfarenheten från det faktiska livet ute bland människorna på gårdar och torg. Där har alltid kvinnor och män funnits i sin egen rätt.

Just därför behöver vi ett språk som beskriver vår faktiska verklighet, något som är fast förankrat i den vardagliga erfarenheten och förståelsen av världen. Den befolkas till övervägande del av kvinnor och människan är som bekant en hon.

LITTERATUR

Kajsa Ekis Ekman

“Om könets existens – Tankar om den nya synen på kön”

Polaris