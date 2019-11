Konstmuseet ordnar panelsamtal om vem som äger en stads utemiljö

Anmäl text- och faktafel

Den 20 november mellan klockan 18 och 19.30 arrangerar Konstmuseet ett panelsamtal, öppet för allmänheten, med rubriken ”Vem möblerar Västerås? – ett samtal om utomhusreklam och vinster i svensk stadsmiljö”.

Panelen, som ska diskutera frågeställningen, utgörs av: konstnären och grafiska formgivaren Maryam Fanni, Ståle Holgersen, forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och Catharina Gabrielsson, docent vid Arkitekturskolan KTH.

Panelsamtalet tar sin avstamp i den affischsserie Maryam Fanni visade i Västerås under våren – panelen ska svara på frågor som berör ägande i relation till gestaltning av staden, individens rätt till staden, nyliberaliseringen av offentligt rum och hur långt outsourcing kan och bör gå.

Maryam Fannis affischkonstverk ”Västerås stads avtal med Clear Channel” visades på annonspelare runt om i Västerås under våren.

Affischerna var specifikt producerade för Västerås som en samtida och lokal kommentar till Västerås konstmuseums då pågående utställning Guerrilla Girls – feminism fakta och fuskpäls (som visades 23 mars – 18 augusti i år).

”Genom verket synliggjorde Fanni företaget Clear Channels närvaro och pekade på två demokratiska frågor: dels vem som får bestämma över gestaltning och visuellt innehåll i staden, dels vem som får göra vinst på det offentligas domäner”, skriver Västerås konstmuseum i ett pressmeddelande.

Affischerna berättar om reklamplatsens premisser och avtalet mellan annonsföretaget Clear Channel och Västerås stad. Affischerna lyfter fram företagets egna ord, som talar om dominans och expansion, och ger exempel på motstånd som visar att det finns fler än ett sätt att möblera staden, enligt Konstmuseet.

Medverkande i panelsamtalet

►Maryam Fanni är konstnär och grafisk formgivare och har länge intresserat sig för stadens offentliga rum. Hon doktorerar vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg.

►Catharina Gabrielsson, arkitekt och forskare vid KTH med en bakgrund som projektledare vid Statens konstråd, författare till avhandlingen Att göra skillnad: det offentliga rummet som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar (Stockholm: Axl Books 2006).

►Ståle Holgersen, kulturgeograf och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet, författare till avhandlingen The Rise (and Fall?) of Post-industrial Malmö: Investigations of City-crisis Dialectics (Lunds universitet, 2014).

►Samtalet modereras av Anna Wignell, intendent offentlig konst inom Västerås stad. Programmet görs i samarbete med Region Västmanland och Ett Kulturliv för alla – Konst.