”Konstnärlig integritet är ett nyckelord för att förstå Bob Dylan” – Lars Renvall uppträder med sina favoriter av ”örats poet”

I sin sista bok ”Om Bob Dylan” (2018) skriver den nyligen bortgångna litteraturprofessorn och Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius ömt om Bob Dylans lyrik. Som mycket beläst och välförankrad i den västerländska litterära traditionen finner vi i hans texter spår av allt från centrala romantiker som William Blake till tidiga modernister och surrealister som Arthur Rimbaud. Danius påpekar att Dylan som lyriker inte själv fastnar i litteraturhistorien utan att han ständigt återuppfinner sig själv och förändras stabilt rotad i den. Och hon kallar honom ”örats poet”, precis som för Sapfo och de andra antika lyrikerna, som återgav sina dikter till tonerna från en lyra, så är hans texter skrivna för att framföras med musik.

– Bob Dylan är ”ja” eller ”nej”, antingen tycker du om honom eller inte alls. Låttiteln ”It Ain’t Me Babe” summerar Dylan bra, han förändras ständigt och det går inte att nagla fast honom vid något. Han började som protestsångare, blev sedan rockpoet och så småningom kristen förkunnare. Konstnärlig integritet är ett nyckelord för att förstå Dylan, han går alltid sin egen väg och hans sånger handlar ofta om uppgörelser och uppbrott. Grundackorden är pacifism, personlig frihet och jämlikhet, säger Lars Renvall.

–Dylan utgår också från den stora litterära traditionen för att kunna omskapa sig själv hela tiden, här finns massor av litterära referenser, i flera av låtarna som vi spelar på konserten bygger exempelvis på Edgar Allan Poes berättelser, fortsätter han.

Lars Renvall, som är född 1957, har just Dylans rockpoetiska tid under andra hälften av 1960-talet som sin favoritperiod. Det märks också på kvällens låtlista som mest omfattar sånger från den tiden.

– Det är den Dylan jag känner mest för, det är inte så konstigt egentligen för det var då jag upptäckte honom själv, hans tid som protestsångare fick jag utforska i efterhand.

Danius bok är ett slags försvarstal för Svenska Akademiens omstridda beslut att tilldela Dylan Nobelpriset i litteratur 2016. Valet väckte som så ofta en hel del debatt, men den här gången handlade det framför allt om att Akademien vidgade litteraturbegreppet när de prisade en rockpoet och sprängde vallen till populärkulturen. Dylan omfattar en spännvidd av influenser från poppionjären Buddy Holly till den store amerikanske romantikern Herman Melville och Danius påpekar att han öppnar ett nytt litterärt fält med rocklyriken med en influens som sträcker sig fram till vår tids rapmusik. För Lars Renvall var valet av Dylan självklart.

– Jag vet inte vem de annars skulle ha valt. En del har nämnt Leonard Cohen, men han hade inte alls samma mångsidighet. Danius omnämner Dylan som en mästare på refränger, eller omkväden, som hon kallar det. Han rimmar också och det är svårt för den som inte kan dess tradition och har ordrikedomen, men ger en stor frihet för de poeter som behärskar dem.

Trots att Dylan är en rimmande poet fångas han aldrig i klichéer. Danius beskriver hur han bygger berättelser utifrån vardagsspråkets ord, men att han samtidig ställer oss inför tillvarons mysterier. När vi har läst eller hört en Dylan-text lämnas vi i regel konfunderade kring vad den egentligen handlade om.

– Det är därför jag hela tiden återvänder till hans texter, det finns alltid något nytt att upptäcka och jag begriper dem aldrig fullt ut. Dylans lyrik präglas av surrealism och magisk realism, det är något gåtfullt med dem.

Lars Renvall började jobba på VLT i slutet av 1970-talet. Har arbetade först som redigerare och reporter och blev i slutet av 80-talet tidningens första kulturredaktör efter att ha tagit tjänstledigt och studerat litteraturvetenskap på Göteborgs universitet i ett par år. Därefter arbetade han som nyhetschef och redaktionschef innan han sedan blev vd för TV 4 Bergslagen och regionchef för TV 4 Öst under 90-talet. Sedan avslutade han sin karriär som Västerås stads marknadsföringschef.

– Jag gick den långa vägen och lärde mig journalistyrket på VLT:s redaktion, jag gick aldrig i journalisthögskolan. Jag är en person som hela tiden velat ha nya utmaningar, under mina första 17 år på VLT arbetade jag i en rad olika befattningar och sedan har jag hela tiden rört på mig efter fem år i någon tjänst.

Under 80-talet gav Lars Renvall också ut två diktsamlingar och nyligen gjorde han sin återkomst som poet när ett par av hans nya dikter nyligen publicerades i litteraturtidskriften Horisont.

– Att skriva dikter kräver tid, det hade jag inte tid med under alla mina år som chef, men nu skriver jag mycket.

Är du som poet själv influerad av Dylan?

– Något kanske, men jag skriver mer i samma anda som de stora modernisterna, som Gunnar Ekelöf, Tomas Tranströmer, Gunnar Björling, Werner Aspenström, Edit Södergran, Karin Boye och den amerikanske poeten Mark Strand. Han har som Dylan ett väldigt rakt och vardagligt språk som samtidigt rymmer väldiga djup.

Lars Renvall har skrivit texter till Thomas Anderssons musik. Thomas Andersson spelar i Renvalls band, men uppträder också som förartist under kvällens spelning.

Under senare år har Lars Renvall gjort flera liknande konserter med musiker, bland annat i samband med att Paul Simon tilldelades Polarpriset 2012 och för ett par år sedan med fokus på bluesmusik. Under sina konserter berättar Lars Renvall också om musiken, texterna och artisterna.

– Så blir det också nu, jag har skrivit en text om Dylan som jag kommer att framföra.

I kväll uppträder Lars Renvall med musikerna Mats B Olsson (klaviatur), Thomas Andersson (bas), Peppe Ekberg (gitarr och sång), Tomas Ohlsson (trummor) och Tobbe Keijser (gitarr) i loungen på Hotel Plaza i Västerås.

Lars Renvalls tio bästa Dylan-låtar

1. Like A Rolling Stone (1965)

"Lysande ironi. Bra driv. Bra refräng. Originellt bildspråk. Dylan är skoningslös. Låten brukar utses till världens bästa rocklåt. Jag håller med."

2. Just Like Tom Thumb's Blues (1965)

"Flera underbara formuleringar. Deppad man vilse bland poliser och prostituerade i knarkkartellernas Juarez i Mexico. Dylan citerar Edgar Allan Poes kriminalhistoria ”Morden på Rue Morgue”.

3. Just Like A Woman (1966)

"Sorgsen kärlekssång om ett förhållande som är på väg att brista. Kvinnan lever i en låtsasvärld och mannen passar inte in i tillvaron. Refrängen fastnar för alltid."

4. I Shall be Released (1967)

"En sång om en man instängd i en skoningslös verklighet som anar att frälsningen och friheten är i annalkande. Närmast religiös refräng som kontrasterar effektivt mot de frostiga verserna."

5. Love Minus Zero/ No limit (1965)

"Slutformuleringen hämtad från Poes dikt ”The Raven” ("Korpen"). En kärlekssång med magiska surrealistiska inslag. Dylan är förankrad i den litterära traditionen."

6. Positively 4th Street (1965)

"Dräpande uppgörelse med en man från konstnärskvarteren i Greenwich Village där Dylan bodde som ung folksångare. En sarkastisk sång om falskhet, integritet och uppbrott."

7. Is Your Love in Vain? (1978)

"Ett slags äktenskapsförord. Kvinnan får förutsättningarna. Om de inte passar är hennes kärlek förgäves. Dylan ger inte avkall på sin integritet. Vacker melodi."

8. All Along the Watchtower (1967)

"Narren och tjuven talar om livets absurditet. En rå och kall sång om uppbrott från överklassfasoner och förtryck. Fungerar mycket bra i rockversion, exempelvis med Jimi Hendrix och Neil Young."

9. Don´t Think Twice It´s Alright (1963)

"Uppbrott från en kvinna som ville styra hans själ. Den rastlöse vagabonden ger sig i väg och tröstar med att hon inte ska bekymra sig om saken."

10. Mr Tambourine Man

"En sång om att kasta sig ut i friheten, en sång om att lämna tristessen och välja livet som fri konstnär. Mannen med tamburinen blir sinnebilden för konsten som väg till frihet."