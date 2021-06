Kontraktet sades upp – här är vändningen kring talangen: ”Nyfunnen attityd”

Hon fick beskedet i vintras att hennes optionsår med VästeråsIrsta sades upp men att dörren stod öppen för henne om hon var villig att jobba på vissa saker.

Nu har den 21-åriga mittnian Love Kumlin skrivit på ett nytt kontrakt med VI som sträcker sig över kommande säsong.

– Det känns jättebra men framför allt roligt, ser framemot den kommande säsongen. Jag har mycket kvar att utveckla som handbollsspelare och det är i VI jag vill göra det, säger hon till klubbens hemsida.

Tränare Frenne Båverud menar att Kumlin jobbat på de saker som man hoppats se från hennes sida.

– Till vår stora glädje resulterar det nu i en fortsättning. Det är många träningar och situationer genom åren där hon visat framfötterna rejält med uppoffrande satsningar i hög fart flygandes genom minimala luckor med “livet som insats”, nu vill vi att hennes nyfunna attityd skall ta med de egenskaperna in på matchplanen i större utsträckning. I sviterna av de sjukdomar och skador som vi har hade under våren så fick Love ta ett stort ansvar under säsongens avslutning och hon gjorde det på ett bra sätt. Detta visar på styrka och vi hoppas att det kan bli startskottet på en fin utveckling framöver, säger han.

I dagarna blev det även klart att den unga, men rutinerade, niometersspelaren Wilma Svedung stannar i klubben.

– Det känns väldigt bra att Wilma förlänger, det ger en trygghet till gruppen. Trots sin unga ålder så har hon redan varit med i damlaget många år nu. Hon är orädd, har en härlig energi och vill alltid vara med och påverka både på som utanför planen. Hennes attityd till både handboll som klubb är berömvärd och hon sprider den omkring sig på ett föredömligt sätt. Får hon ordning på den skada som hindrat henne till och från den gångna säsongen, bättrar på sin förmåga att värdera situationer i anfallsspelet (kommer ofta med erfarenhet) och i övrigt fortsätter att spela så uppoffrande som hon alltid har gjort så kommer hon att fortsätta vara en viktig spelare i truppen och för klubben, både på som utanför planen, säger tränare Båverud.