Präst som utreddes för kvinnomisshandel erbjöds 1,5 miljoner för att sluta – nu backar kyrkan

Anmäl text- och faktafel

1,5 miljoner kronor och en TBE-spruta. Så mycket var Köpings pastorat villigt att lägga upp för att bli av med den präst som polisanmälts och utretts för två fall av kvinnomisshandel.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning kan nu avslöja att den präst vi tidigare berättat om i flera artiklar sedan 2016 varit anställd i Köpings pastorat. Redaktionen har tidigare fått uppgifter om att biskopen och domkapitlet, som fortfarande inte tagit ställning till om prästen ska "avkragas" det vill säga mista sin rätt att verka som präst i Svenska kyrkan, uppmanat Köpings pastorat att avsluta prästens anställning.

Den 14 januari undertecknade prästen i närvaro av sitt fackförbund KyrkA (Kyrkans Akademikerförbund) en överenskommelse med pastoratet om att hans anställning skulle upphöra. Bbl/AT kan nu avslöja de hemliga villkoren i denna överenskommelse.

En fördelaktig uppgörelse, sett ur prästens synvinkel, som naturligtvis ska ses med beaktande av att hans situation i pastoratet var hopplös. Han har visserligen aldrig åtalats, men hade ändå anklagelserna om kvinnomisshandel hängande över sig och kunde därför inte i någon egentlig mening utföra några meningsfulla sysslor. Situationen uppmärksammades också i den skarpa kritik som uppmärksammades av Arbetsmiljöverket och där övriga anställda kände olust och osäkerhet kring att prästens tjänst och ställning var oklar.

Men Köpings pastorat fick kalla fötter när nettot, cirka 668 000 kronor efter skatt, skulle betalas ut. Enligt uppgifter till Bbl/AT ska det handla om massiv kritik från personalen, som såg uppgörelsen som osmaklig och orimligt hög med tanke på de bakomliggande orsakerna.

Den 22 januari, strax efter att man skickat ett preliminärt lönebesked på summan till prästen, hävdade pastoratet nämligen att de som förhandlat, kyrkorådets ordförande, Per Flinck, vice ordföranden Johan Pettersson och tillförordnade kyrkoherden Saga Lena Höglin aldrig haft mandat att göra någon överenskommelse. En sådan överenskommelse "kräver ett beslut av hela kyrkorådet och dess arbetsutskott", hävdar man.

Per Flinck själv vill inte kommentera den överenskommelse han träffade med prästen.

– Nej, det där ligger hos vår arbetsgivarorganisation nu. Det skulle bli fel om jag gick ut och kommenterade, säger han till Bbl/AT.

Men det måste kännas konstigt för dig som ordförande att i efterhand få veta att du inte hade juridisk rätt att förhandla och träffa det här avtalet?

– Man kan tycka det ja.

Hur är stämningen inom kyrkorådet nu?

– Det är gott, skulle jag säga.

Under torsdagen lämnade fackförbundet KyrkA in en stämning till Arbetsdomstolen, där man kräver pastoratet på hela uppgörelsens ersättning plus ränta.