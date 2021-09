Koreografen Amanda, 36, vill ha fler dansscener i länet

Kort om Amanda Billberg

Ålder: 36 Bor: Västerås Familj: Sonen Eli, född 2013 Bakgrund: Född i Stockholm, uppväxt i Enköping Utbildning: Dansarutbildning på Iwanson International i München. Stockholms Konstnärliga Högskola, Master i Nya performativa praktiker på Stockholm Konstnärliga Högskola Yrke: Frilansande Koreograf och dansare Repertoar: Dansföreställningen, Gissa diagnosen (2015), solot Obstruction Construction (2011), dansföreställningen We as a Thing (2019) RAI RAI konstnärsmiddagar (2019-2020) performancet Cat Talk (2020) utöver detta har jag dansat i andras verk, skapat ett tiotal dansfilmer och skapat verk tillsammans med andra konstnärer i flera olika sammanhang både internationellt och nationellt. Pågående uppdrag: Dansföreställningarna We as cats, Hon och han som försvann, Omställningsberättelser i Västmanland, och scenkonstföreställningen Koreografiska utflykter. Residensvärd för de residens i dans och cirkus som sker på Teatermaskinen i samarbete med Västmanlandsmusiken.