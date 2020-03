KRISEN FÖR KLUBBARNA: Flera evenemang ställs in i Västerås: "Ingen budget för detta"

Efter onsdagens beslut från regeringen att stoppa evenemang som samlar mer än 500 personer för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset kommer nu beskedet att flera större idrottsevenemang i Västerås ställs in.

Stefan Brandberg, idrottschef på Västerås stad, är inte överraskad över regeringens beslut.

– Det var ett självklart beslut som vi förväntades komma. Vi vidtar åtgärder utifrån vårt ansvar. Vi kommer att ställa in invigningen av innebandyarenan den 21 mars. Det kommer ut ett pressmeddelande under dagen, säger han till VLT.

Men även beslut om att ställa in större ungdomsturneringar i stan har tagits.

– Jag fick precis ett besked om att man ställer in Irstablixten, och jag tror att det kommer fler liknande beslut. Big Mac Cup ställer in även de, VSS kommer också att ställa in en tävling. Det kommer självklart ha en stor inverkan på flera föreningars ekonomi, så bedömer jag det, säger Brandberg.

Hur samarbetar ni med klubbarna kring detta?

– Besluten som klubbarna tar bygger på Folkhälsomyndighetens och deras egna förbunds beslut. Sen får vi hålla regelbunden kontakt med klubbarna. Självklart kommer inte vi debitera några hyror eftersom turneringarna inte genomförs. Sen får vi ta det här efter hand. Vi följer utvecklingen dag för dag.

Hur stöttar ni klubbarna som tvingas ställa in?

– Det får vi diskutera med dem. Det är ju också en politisk fråga tycker jag. Pratar vi ekonomi så har inte vi någon budget för att gå in och stötta ekonomiskt. Den frågan måste politiken ta, säger Stefan Brandberg, idrottschef på Västerås stad.