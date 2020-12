Kritik i skriftlig protest – efter inställda säsongen: ”Skadar sporten”

18 december kom beslutet från Svenska fotbollförbundet att hela futsalsäsongen ställs in. Om herrserierna skrev man:

"På herrsidan har tävlingskommittén beslutat att ställa in division 1-serierna samt att alla lag behåller sina platser till nästa säsong. Det betyder också att kvalet till Svenska Futsalligan, SFL, och kvalet till division 1 ställs in, innebärande att ingen uppflyttningen eller nedflyttning mellan SFL, division 1 och division 2 kommer att ske under den här säsongen."

Beslutet att ställa in säsongen och stänga dörren för upp- och nedflyttning har väckt kritik hos några klubbar.

Division I-klubben Västerås AFG, som satsar på att avancera till högsta ligan, svenska futsalligan (SFL), har tillsammans med Rosengård och Ektorp skickat en skriftlig överklagan till förbundet (läs hela skrivelsen nedan).

– Det stämmer, vi har överklagat beslutet att ställa in hela futsalsäsongen, säger AFG-ledaren Sakhi Rahimi till VLT. Förbundet kunde ha skött det här på ett mycket bättre sätt.

Har ni inte förståelse för att coronasituationen är allvarlig och att det krävs den här typen av åtgärder?

– Jo, vi förstår att corona ställer till problem. Men det finns andra alternativ än att ställa in hela säsongen och därigenom stänga serierna för upp- och nedflyttning. Exempelvis skulle man kunna spela ett kortare cupspelsformat med en handfull matcher och direktutslagning, istället för 30 matcher.

Har ni fått något svar från fotbollförbundet på er skrivelse?

– Vi har inte fått något svar än. Kanske får vi ett svar 18 januari.

Även om sista ordet inte är sagt, så har inte Rahimi några större förhoppningar om att det ska bli något spel trots allt.

AFG föll i kvalfinalen till SFL förra säsongen och ser nu att få vänta ytterligare en tid för att få chansen att nå toppdivisionen.

– Vi tycker att en helt inställd säsong skadar futsalsporten. Vi visar vårt missnöje med beslutet genom att protestera skriftligen. Årets säsong skulle kunna spelas längre fram under våren, i maj till exempel.

Hur påverkar den inställda säsongen AFG som klubb?

– Den här säsongen har vi haft det bästa laget någonsin. Vår satsning mot att nå SFL har skadats. En risk jag ser nu är att spelarna tappar motivationen och lämnar oss eller slutar. Andra klubbar rycker redan i våra spelare.

Hur påverkas ni ekonomiskt?

– Inte mycket negativt alls. Vi har kostnader för planhyra och resor, men nu slipper vi det. Men coronasituationen i stort har gjort att vi förlorat några lagjobb och arrangemang, så där har vi tappat en del inkomster.

Faktaruta/skrivelsen till fotbollsförbundet från klubbarna Västerås AFG, Rosengård och Ektorp

Den 4:e december beslutade Svenska Fotbollsförbundet Tävlingskommitté (TK) att skjuta upp samtliga matcher som var planerade under december i Division 1 Futsal 2020/2021. Den 8:e december presenterade FHM sedan nya nationella föreskrifter och allmänna råd vilka bland annat innefattade information om att matcher (inklusive träningsmatcher) och tävlingar med spelare födda 2004 eller tidigare inte ska genomföras. Undantag gäller sedan tidigare för spelare som utövar sin idrott yrkesmässigt. Detta har senare ändrats och numera tillåts även spelare födda 2004 eller tidigare att träna. Dock har de flesta kommuner valt att stänga ner samtliga idrottshallar på regeringens inrådan som säger att all verksamhet som drivs av statliga myndigheter, regioner och kommuner och som inte är nödvändiga ska stängas ner fram till och med den 24:e januari 2021.

Den 18:e december beslutade TK att futsalsäsongen 20/21 ställs in för Division 1 och nedåt. Detta betyder att även kvalet till SFL och Division 1 ställs in, vilket i sig innebär att ingen upp- eller nedflyttning mellan SFL, Division 1 och Division 2 kommer att ske under denna säsong och att samtliga lag behåller sin plats till säsongen 21/22. Detta är ett beslut, som inte ska misstas för en solidarisk handling för att hålla nere smittspridningen då detta inte anges som ett av skälen, baserat på ”problematik kopplat till halltider, att en förlängning av futsalsäsongen inkräktar på fotbollssäsongen samt att många föreningar inte har möjlighet att träna fram till åtminstone mitten av januari”.

Vi ställer oss nu frågan: Vilken annan sport behöver underordna sig en annan på det här sättet? Vi har anmält oss till seriespel i futsal, givetvis med mål och ambitioner. Den sport vi lägger ner vår tid och engagemang på är just futsal och vi förväntar oss därför att alla beslut gällande sporten fattas med dess bästa som högsta prioritet.

Vi anser att detta beslut fattats på felaktiga grunder och att motiveringen sänder felaktiga signaler som istället skadar sporten. Beslutet är förhastat då det återstår många månader till nästa säsong startar och SvFF bör ha lyssnat på och tillgodosett de som vill spela futsal främst.