Krönika: Föräldrar – lägg ner kriget och sluta hota

Känner flera lärare.

De har de tufft nu. Inte nog med att de helst ska hålla inspirerande lektioner och rätta prov. Ett heltidsjobb i sig. Numera tvingas de också bli experter på psykologi, sociologi och logistik, för att få allt runt omkring lektionerna att snurra.

Ett av mig upplevt scenario är detta, när jag besökte en högstadieklass: Det ringer in till dagens första lektion. Fyra elever är på plats. Ytterligare fyra kommer några minuter sent. Läraren börjar lektionen med att be eleverna slå upp boken på sidan 24. Ytterligare en elev kliver in, hälsar på kompisarna, sätter sig längst bak i klassrummet med täckjackan på och tar upp mobilen.

Läraren ber eleverna att läsa igenom sidan och svara på de frågor som ställs efter stycket.

Han med täckjackan har den fortfarande på och sätter upp fötterna på bänken och ringer till en kompis som han pratar högljutt med.

Tre elever till dyker upp under den kommande kvarten. De pratar högt, struntar helt i att deras klasskompisar läser koncentrerat. De frågar läraren vad de ska göra, får svar, någon har glömt böckerna, springer iväg.

Och sedan kommer assistenten och frågar läraren hur många som saknas. Det är typ halva klassen.

Assistenten skriver sedan ner namnen och går in på expeditionen för att ringa och väcka dessa elever. Hon går runt med samma fråga till alla klasser i denna skola.

När det återstod några minuter på en ganska bortkastad lektion tyckte jag nästan att jag såg en tår i lärarens öga. Och klockan hade inte ens slagit 09.00 denna dag.

Så är det förstås långt ifrån över allt. Men hallå? Hur kan vuxenvärlden tolerera att det någonsin händer någonstans i vår stad? Hör det också till skolans uppgifter att väcka elever?

Då tycker man förstås i sin enfald att skolan borde prata med dessa elevers föräldrar.

– Det är förstås det första vi gör, svarar min lärarkompis när jag upprört berättar om vad jag har varit med om.

– Det hjälper ju inte. Föräldrarna ligger ofta och sover själva, om de är arbetslösa, eller så tror de att barnen går till skolan efter att de själva åkt iväg till jobbet.

– Men det värsta är, säger min kompis som nu själv blivit upprörd, är att många föräldrar inte bryr sig. Vi kan kalla dem till hur många möten som helst. De kommer inte. Och när vi ringer så säger de bara: "Ja, ja, jag ska prata med honom". Men inget förändras.

VLT rapporterade här om dagen att kommunen nu har tagit fram ett förväntansdokument där föräldrar ska få svart på vitt vad skolan ställer för krav på dem. Men också vilka krav de har rätt att ställa på skolan.

Min lärarkompis ser det som en bekräftelse på att skolpolitikerna har förstått hur tröstlös en arbetsdag kan vara när man försöker hålla den bästa lektionen i sitt liv men bara få av eleverna lyssnar.

– Numera är det inte helt ovanligt att förbannade föräldrar dyker upp och skriker för att de anser att vi inte behandlat deras barn bra. Och då kan det handla om föräldrar som vi försökt att få möten med hur många gånger som helst.

Själv minns jag kvartssamtalen som min lärare höll med mig och min mamma. Allt läraren sa var liksom på allvar. Jag höll inte alltid med, för "så pratig" på lektionerna var jag ju inte. Tyckte jag. Men aldrig att jag skulle ha kommit med invändningar under mötet. Och aldrig att min mamma skulle ha tagit mitt parti om jag ändå hade opponerat mig mot "pratigheten". Det var lärarens ord som gällde, inte mina.

Läraren var på den tiden en auktoritet, någon vars yrkeskunskaper man respekterade. Så är det inte nu. Okej, allt var inte guld och gröna skogar i skolan förr heller. Men som det ser ut nu så borde föräldrarna ta ett steg tillbaka. För sina egna barns skull.

Nu är det makt, prestige och att vinna ett krig som gäller för många av de som tar minsta lilla kritiska synpunkt som en enorm kränkning. Tror verkligen föräldrar att de gör det bästa för sina barn när de skriker och hotar i skolan.

Eller hur tänker mamman och pappan till sonen i högstadiet som inte kan läsa, inte vet vad procent är och tror att Värmland är ett grannland till Sverige?

Kanske bryr de sig inte. De var kanske viktigare för dem att läraren fick sig en rejäl utskällning när hon påpekade att den lille sonen måste börja göra sina läxor.

Stackars lärare. Men framför allt - stackars elever som har sådana föräldrar.

PS! Den här krönikan blev ganska lång, men så tillhör jag ju den pratiga typen. Det har jag insett med åren. Frid!