Krönika: Hjälp – jag kan inte hitta min musiksmak!

”Vad gillar du för musik” frågar du nyfiket. ”Jag vet inte, allt” får du till svars. Vi har alla träffat en sådan person. En person som inte kan identifiera sig med ett band eller ens en genre. Jag har gjort mig själv skyldig till detta brott flera gånger och uppriktigt talat vet jag inte vad jag har för musiksmak. ”Har jag ens någon musiksmak” brukar djävulen på min axel ibland fråga. I denna text kommer jag försöka reda ut om en musikalisk allätare ens kan definieras.

Kort bakgrund om mig själv först: Det var någonting som hände när jag var 17 år. Daft Punk hade nyligen släppt sin nu–disco platta ” Random Access Memories” (du vet den med ”Get lucky”) och hela min värld föll i spillror. Tidigare hade min musiksmak definierats utifrån ytterkanterna. Jag var säker på vad jag gillade, det skulle vara tremolo, extremt snabba trumkomp och helst skulle bandmedlemmarna vara målade med vit färg. Mötet med Daft Punk utlöste istället en febril hets inom mig, att utforska allt på guds gröna jord. Sedan dess har jag aldrig kunnat definiera vad jag gillar men en rad forskare har försökt.

The New York Times publicerade 2018 en studie som kom fram till att vår musiksmak definieras under våra tidiga tonår. Studieförfattarna använder låten ”Creep” av Radiohead som exempel och ser att den framförallt är populär bland män i 38 års åldern som var 14 när den släpptes. Detta mönster gick att finna bland flera åldersgrupper.

Studien är långt ifrån perfekt och antar att lyssnarens smak definieras utifrån vad som spelades på radion. Svaret kan nog omtolkas till ”musiken vi exponeras för” och vi kommer troligtvis närmre sanningen. Men inte för mig.

Mycket av den musiksmak jag lyssnade på självmant i min tidiga ungdom, samt det nästan religiösa förhållningssättet till Bob Dylan inom familjen, har inte påverkat mig. Andra studier pekar på att ”öppenhet för intryck” smalnar av under årens lopp men jag har även svårt att känna igen mig där. Min öppenhet för olika ljud har snarare ökat desto äldre jag blir.

En annan populär teori som dyker upp är den om karaktärsdrag. Lyssnarna delas upp i ”sympatisörer” som har lätt att förstå och sympatisera med sina medmänniskor. Denna grupp tros gilla lugn och avslappnande musik. Den andra gruppen kallas ”systematiker”, denna strukturella karaktärstyp föredrar mer komplicerade kompositioner såsom jazz.

En liknande studie knyter istället an till två egenskaper i Femfaktorteorin. Femfaktorteorin säger att vi alla bär på fem egenskaper som vi kan ha mer eller mindre av. Studien hittade ett musikaliskt mönster i två egenskaper: Den ”extroverta” egenskapen gillar musik som är okomplicerad, avslappnande och ofta akustiskt. Den ”öppna” eller nyfikna egenskapen gillar dynamisk och komplex musik. Återigen har jag svårt att se mig själv i någon av dem. Trots mina introverta tendenser utgör lugn musik 50 procent av min samling och systematiskt ska vi inte ens tala om.

Mitt sökande nådde ett abrupt slut när jag slutligen läste en av de mer omfattande studierna. Med över 36,000 respondenter från hela världen, kan säkert många identifiera sig i svaren. Men inte ens i denna studie kände jag igen mig. På något sätt har alla kategoriseringsformer glömt bort allätaren.

Summa summarum av mitt eget utforskande är att musiksmaken är långt ifrån enkel. Vad vi gillar kan bero på en mängd faktorer och inte ens då är något säkert. Bland majoriteten stämmer säkert en del av svaren men oss odefinierbara får vänta på mer avancerade mätmetoder. ”Vad gillar du för musik” frågar du. ”Det är vetenskapligt odefinierbart”, svarar jag.