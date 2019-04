Västmanland satsar minst pengar på kultur – men det är också viktigt att vrida och vända på kulturslantarna

Det är nu åtta år sedan kultursamverkansmodellen sjösattes av regeringen Reinfeldt. Tanken med det nya systemet var att öka det regionala självbestämmandet kring hur kulturpengarna fördelas. Tidigare hade staten avgjort vilka kulturinstitutioner ute i landet som skulle få statligt stöd, men i den nya modellen får regionerna och kommunerna i samverkan med det regionala kulturlivet fördela de statliga och regionala kulturmedlen.

Totalt lägger det svenska samhället 28 miljarder kronor per år på kulturområdet och den utgiften har stigit med 17 procent de senaste tio åren. Även om regionerna står för en sjättedel av kulturbidragen, har dess finansiering av kulturlivet ökat mest, 29 procent under den tiden. Staten och kommunerna kulturutgifter har bara stigit hälften så mycket, var för sig står de för omkring 40 procent av den totala kostnaden för kulturen. Det som sker över tid är framför allt att just regionerna får en allt viktigare roll för att finansiera kulturlivet.

Om vi ser till regionernas och kommunernas sammanlagda utgifter lägger Västra Götalandsregionen mest pengar på kultur, 685 kronor per invånare. Av regionerna inom modellen satsar Västmanland minst på kulturen, inte ens hälften så mycket som Västra Götaland. Sett till antalet invånare lägger Stockholm minst pengar på kultur, men står utanför modellen därför att en så stor del av dess kulturliv består av nationella institutioner. Av statens kulturutgifter på drygt 12 miljarder går knappt hälften till huvudstadsregionen.

Men det handlar också om hur pengar används. När jag i november intervjuade Vasiliki Tsouplaki (V), vår riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens kulturutskott, nämnde hon att vi just i Västmanland använder kultursamverkansmodellen på ett föredömligt vis genom att förankra kulturpengarnas fördelning i kommunerna och kulturlivet.

Mer resurser kan också tillkomma, åtminstone tycks det finns en politiska vilja att läggar mer pengar på kultur. Agne Furingsten (L), regionråd och ordförande i regionens kultur- och folkbildningsnämnd, sa i en intervju jag gjorde med honom i januari att han vill se att Region Västmanland satsar mer på kulturen. Han konstaterade att kultur är samhällsekonomiskt lönsamt, studier har visat att varje satsad kulturslant ger 3-10 kronor tillbaka.

Just nu driver han att tjänstgöringsgraden för musikerna i länsorkestern Västerås Sinfonietta ska höjas från 60 till 75 procent. Vad det skulle innebära för kostnad för regionen är inte helt klart, men i kommunalförbundet som är Sinfoniettans och Västmanlandsmusikens huvudman, står Region Västmanland endast för 10 procent av kostnaderna, resten finansierar Västerås stad. Västmanlandsmusikens styrelse äskade nyligen drygt 3 miljoner kronor för att kunna öka tjänstgöringsgraden för orkesterns 33 musiker.

Samtidigt ska Region Västmanland spara 400 miljoner kronor. Kostnaderna för vården har dragit iväg. Regionen dras med stigande kostnader för hyrpersonal och sjukhusvården och gör stora investeringar när ett nytt akutsjukhus ska byggas. Moderaterna har därför motsatt sig ytterligare kulturutgifter innan regionen fått ordning på ekonomin och partiet har fått medhåll av Sverigedemokraterna.

I stället har M föreslagit att regionen ska undersöka och verka för förslaget att med kringliggande län skapa en större orkester, en Mälardalens symfoniorkester, som dessutom skulle bli billigare och kunna framföra musik av högre kvalitet på ett vis som de nu mindre orkestrarna i respektive län inte mäktar med på egen hand. Problemet med symfoniorkestrar och många andra kulturverksamheter är att de utgör en tjänstesektor som hela tiden har stigande lönekostnader utan att produktiviteten ökar. Det krävs samma arbete att spela Beethovens symfonier i dag som när de skrevs, men musikerna som spelar är mångdubbelt dyrare att avlöna utan att fler kan glädjas åt musiken.

För snart fyra år sedan skrev jag en serie om kultursamverkansmodellen som publicerades i de som då utgjorde Mittmedias tidningar. Serien väckte uppmärksamhet nationellt och har sedan används som läromedel på universitetsnivå om den svenska kulturpolitiken. Då var frågan högst aktuell i samband med den dåvarande regeringens ambition att försöka få till nya storregioner i Sverige, en diskussion som pågått i över ett halvt sekel och som ännu inte gett något resultat. Axel Oxenstiernas länsindelning från 1600-talet gäller alltjämt.

Tanken med större regioner var de skulle leda till högre tillväxt och bättre möjligheter att bära de gemensamma kostnaderna. Ett av de områden som diskuterades var kulturlivet, skulle sådant som länsteatrar och länsmusik kunna organiseras på ett annat vis i större regioner?

En av dem jag intervjuade var Dag Celsing, den dåvarande direktören för Västmanlandsmusiken, som hävdade att den tid där var större svensk stad håller sig med en egen orkester går mot sitt slut och att sammanslagningar är oundvikliga. Det förslag som Moderaterna nu har, hade han som uppslag redan då. En gemensam orkester av högre kvalitet skulle hålla nere kostnaderna samtidigt som pengar skulle frigöras till det övriga musiklivet i regionerna.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning står vi nu inför kraftigt ökande välfärdskostnader. Det är något de flaggat för länge, men i december kom en ny rapport där de pekade att kostnaderna för välfärden stiger dubbelt så snabbt som under de första 15 åren i det nya millenniet. Det handlar inte bara om ökade utgifter för en åldrad vårdkrävande befolkning, utan också för invandringen.

En tänkt större tillväxt med storregioner hade möjligen kunnat lösa problemet, men nu står vi inför högre skatter i ett land som förvisso är rikt, men där bruttonationalprodukten per invånare är historiskt låg (bland bottenskiktet i EU). Frågan är förstås hur det lilla, men så livsvikta kulturområdet, ska kunna hävda sig när sådant som skola, sjukvård och äldreomsorg och ökade integrationskostnader behöver våra skattekronor.

Utvecklingen i vår egen region pekar mot den förändrade kostnadsutvecklingen, men det har också varit så att svenska regioner och landsting länge inte mäktat med att leverera önskat överskott i sina finanser. Det SKL också varnar för är att kommunerna som hittills gått förhållandevis bra nu har en sämre ekonomisk utveckling och förväntas dubblera sina skulder de närmaste åren.

Sala är ett bra exempel på hur en sviktande kommunekonomi får konsekvenser för kulturlivet. Nu görs kraftiga besparingar på kulturskolan eftersom de statliga bidragen för integrationskostnaderna har upphört och kommunen står själv inför uppgiften att försöka ge sina nya invånare en god start i samhället. Den prioriteringen kommer förstås få betydelse för Salas kulturliv och begränsa barnens möjligheter till ett skapande liv.

Kostnaderna för invandringen handlar inte minst om nya förskolor, skolor och växande sociala utgifter till följd av integrationsproblem. Det är möjligt att den på sikt kommer säkra vår samhällsekonomis utveckling, men om detta tvistar ekonomer och politiker. De nya invånarna tar generellt lång tid på sig att komma i arbete och dessutom ska deras pensioner sedan betalas, trots att de i regel har färre yrkesverksamma och skatteinbringande år än andra svenskar.

Utvecklingen är på så vis också något ironisk. Kulturlivet som i vårt land gärna är en anförare av humana och humanistiska värden har förstås varit villigt att mobilisera mot främlingsfientliga krafter. Samtidigt tycks detta också vara politiskt styrt. I sin senaste rapport lyfter Myndigheten för kulturanalys, som granskar och utvärderar det offentligt finansierade kulturlivet, problemet med att bidragen riktas och villkoras för att främja en politisk agenda av antidiskriminering och inkludering. Det handlar nu inte bara om att undanröja sådant som kan hindra människor att ta del av kulturlivet, utan av kulturutövare upplevda försök att från politikens sida styra innehåller i den konstnärliga verksamheten och uttrycket för att främja samhällspolitiska syften. Samtidigt är det kulturlivet som först riskerar sin finansiering när invandringens kostnader ska betalas.

Sedan andra världskrigets slut har principen för offentlig finansiering av kulturlivet i Sverige och andra västländer varit att politiken ska vara en ”armlängds avstånd” till kulturverksamheterna. Det offentligas uppgift är att skapa infrastrukturen för kulturen, innehåller ska kulturskaparna själva styra över. Principen formulerade av den brittiske nationalekonomen och filosofen John Maynard Keynes efter kriget för att säkra att konst och kultur inte används i propagandistiska syften på så vis som i totalitära samhällen. I Sverige står vi nu inför risken att delar av det politiska systemet försöker värna sin existens på principens bekostnad när det politiska landskapet raskt ritas om och auktoritära krafter befaras vinna terräng och inflytande.

Myndigheten för kulturanalys påpekar också att de försök som gjorts för att bredda kulturinstitutionernas publik inte lyckats. Den polarisering som syns i samhällsdebatten kan också skönjas i människor kulturvanor. Den kulturella medelklass som i mycket högre utsträckning tar del av vad kulturlivet erbjuder besöker museer, går på teater och lyssnar på P1 och P2 mer än den arbetarklass som hellre ser på TV 3 och TV 5, får ”samhällsinformation” från sociala- och alternativa medier och inte alls på samma vis tar del av det kulturliv de själva är med att betala.

För tre år sedan prövade ett antal statliga museer att införa fri entré. Det innebar att besöken ökande med 49 procent jämfört med 1 procent färre besökare till de museer som fortfarande tog entréavgift. Men det har visat sig att de inte lockade nya besökare, utan samma gamla medelklass som redan har pengar och intresse gick mer på museerna och fick sin livsstil ytterligare subventionerad.

Här finns på sikt ett legitimitetsproblem. Varför ska en stor del av befolkningen betala för ett kulturliv de inte är intresserade av?

När jag i början av februari modererade ett panelsamtal om kultursamverkansmodellen på det nationella konventet Folk och Kultur i Eskilstuna kom frågan upp om vilket kulturliv vi egentligen kommer få i framtiden. För exempelvis teatern och den klassiska musiken ser utvecklingen mindre ljus ut, snarare har de som befarat masskulturens slutliga seger fått vatten på sin kvarn. Andelen svenskar som regelbundet går på bio har konstant ökat och till och med tilltagit under de senaste 30 åren samtidigt som allt färre ser teater. På samma vis är det allt fler som besöker rock- och popkonserter. Statens kulturråds generaldirektör Staffan Forssell tecknade då en framtid där vårt kulturliv i en ännu högre utsträckning kommer att domineras av populärkulturen.

Men det finns också lovvärda sätt att försöka inlemma de breda folkskarorna i kulturlivet. Arbetarteaterns storhetstid, då människor i förorter, bruksorter och glesbygd engagerades i teateruppsättningar som speglade deras egna liv och villkor, är förvisso över, men regionalt har vi färska exempel på teater i den andan.

Just i Västmanland har den typen av skådespel starka anor med Norrby Teater i Fagersta och i somras spelade Hammarteatern Nilla Ekströms och Billy Nilssons nyskrivna musikteater ”Där drömmar blir till”. I Bertolt Brechts anda skildrade amatörskådespelare från samhället hundra år av Hallstahammars historia i en storslagen föreställning. Under hösten visade Västmanland Teater ”Den stora branden” om skogsbranden i Västmanland 2014. Dramatikern Jerker Beckman gjorde ett enormt arbete med att intervjua olika människor som berördes av branden och skrev ett rafflande drama om några dagar som förändrade länet på många plan. En bearbetning av en stor gemensam upplevelse för västmanlänningarna.

Båda är också exempel på att verksamheter med förhållandevis små medel kan skapa stor och engagerande konst som med fötterna där vi står ställer de stora frågorna om vad innebär att vara människa. En ledamot i Västmanlands Teaters styrelse nämnde för mig att vår teaterchef Niklas Hjulström var den mest professionella personer denne träffat, en ledare som både skapar en bra arbetsmiljö, når konstnärliga resultat och vinner en bred publik. Samtidigt ligger även teatern hela tiden nära marginalen, de stora publikframgångarna behövs för att inte hamna i underskott.

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från riksdagens beslut om nationella kulturpolitiska mål.

· Kulturen ska utveckla och utmana.

· Kulturen ska vara obunden.

· Det betyder att kulturen inte behöver följa politiska åsikter.

· Kulturen ska ha yttrandefrihet som grund.

· Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

· Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

De sju verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen är:

· professionell teater-, dans- och musikverksamhet.

· regional museiverksamhet.

· regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

· professionell bild- och formverksamhet.

· regional enskild arkivverksamhet.

· regional enskild arkivverksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet.