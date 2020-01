Kronprinsessan på rikskonferens i Sälen

Anmäl text- och faktafel

Måndag:

Kronprinsessan närvarar vid Folk och Försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Onsdag:

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker RFSL i Stockholm.

Torsdag:

Drottning Silvia deltar i mötet med stiftelsen Care about the Children. Care about the Children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn. Plats: Kungliga slottet.

Drottning Silvia närvarar vid stipendieutdelning i Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder. Plats: Kungliga slottet. Tid: 13.30.

Kung Carl Gustaf företräder för landshövding Georg Andrén. Plats: Kungliga slottet. Regeringen har utsett Georg Andrén till landshövding i Värmlands län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Värmland gäller från och med 9 december 2019 till och med 31 januari 2025.