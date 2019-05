Kronprinsessan Victoria och prins Daniel reser till Hanoi

Måndag:

Möte med juryn för teckningstävlingen "Den tänkande handen". Prins Carl Philip närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Hanoi, Vietnam.

Kung Carl Gustaf närvarar vid invigningen av årets Sollidenutställning. Plats: Sollidens slott.

Tisdag:

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Hanoi, Vietnam.

Onsdag:

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besöker Hanoi, Vietnam.

Högtidliga audienser. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Executive Committee Meeting World Childhood Foundation. Drottning Silvia närvarar. Plats: Stockholm.

Möte i Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Prins Carl Philip och prinsessan närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Styrelsemöte i Mentor Sverige. Drottning Silvia på plats på Kungliga slottet.

Stipendieutdelning i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Kung Carl Gustaf närvarar. Plats: Kungliga slottet. Tid: 14.30, Västra valvet.

Middag hos Irlands ambassadör med anledning av statsbesöket i Irland. Kung Carl Gustaf och drottning Silvia närvarar. Plats: Stockholm.

Torsdag:

Kung Carl Gustaf närvarar vid Världsnaturfonden WWF:s årsmöte. Plats: Huvudskär samt Utö.

Styrelsemöte i Mentor International. Drottning Silvia närvarar. Plats: Kungliga slottet.

Prinsessan Sofia närvarar vid utdelningen av World's Children's Prize for the Rights of the Child. Plats: Gripsholms slott.