Krunegård inför konserten i Västerås: ”Blir säkert som att komma hem”

När VLT når Markus Krunegård den här eftermiddagen befinner sig Norrköpingssonen och hans band på en buss norröver. Efter drygt ett år där varken konserter eller scenkonst varit möjligt är han nu ute på en efterlängtad sommarturné med nyligen släppta skivan ”TUTTI FRUTTI – från lokalen under sushin” i ryggen. Ett album som under det nedstängda året växte fram och blev ett av de två skivsläpp Markus gör 2021. På frågan hur det senaste året påverkat honom i arbetet lyfter han just mängden producerad musik som en sak.

– Ja precis, jag var så att säga i fas med pandemin. Jag hade turnerat klart och skulle göra ny musik så jag har ägnat mig åt det. Men jag tror inte det hade blivit två skivor om det inte varit pest i världen.

Går det att höra på skivan att det varit ett speciellt år? Har det gjort något med musiken att mycket runt omkring varit pausat?

– Nja, nej. Som sagt de blev mer musik och det är nog skillnaden.

Och nu lagom till det blivit dags för turné så har restriktionerna lättat, hur känns det att vara ute på vägarna igen?

– Underbart och lite ovant. Folk börjar ta varandra i hand igen och så vidare. Man glömmer bort vems glas som man drack ur och sånt. Det är ovant, men att få sjunga med folk är otroligt. Det är verkligen en känsla som jag har saknat.

Apropå saknat, finns det något med turnélivet du tidigare kanske såg som vardag men som du njuter lite extra av nu? Långa bussresor? Vägkrogar?

– Det finns mycket saker, det blir ju tydligt att man gillar såna småsaker som du nämner när man inte får vara med om det på samma sätt. Nu tror jag det kommer att gå varvet runt, krogpersonalen kommer sakna när dom fick gå hem 22.00.

Efter stopp i både norr och söder ställer turnébussen in siktet på Västerås och på fredag ställer sig Markus Krunegård på Officersmässens scen. Något han ser mycket fram emot och en kväll han hoppas blir fin, kanske nästan som att komma hem.

– Jag jobbar helst utan förväntningar, såna ställer bara till det. Men jag tror det finns mycket likheter mellan Västerås och Norrköping. Båda två är före detta industristäder med hamn och så vidare. Det blir säkert som att komma hem, säger han.

Att jobba utan förväntningar, är det samma sak som gäller för publiken på fredag?

– Ja. Kom bara så sjunger vi.

Till sist, många har ju väntat på att få uppleva konserter igen. Många även på just dina konserter. Om du fick välja alldeles fritt, vilken artist skulle du helst vilja gå och se live just nu?

– Wet leg! Jag har lyssnat sönder deras första och enda singel Chaise longue. Nu måste jag höra den igen. Det får bli en till lyssning på den nu.

Markus Krunegård spelar på Västerås Officersmäss den 6 augusti.

