Lista: Världsstjärnan Sean Kingston och Seinabo Sey – här är veckans nöjesevenemang i Västerås

Onsdag 27 februari

12.00–13.00, Växhuset: Dr Krall bjuder på svänging rockmusik från 50-talet och tidigt 60 tal. Med Kalle Krall, Tompa Rocker, Janne Bråte och Johan Bridell.

18.00, Västmanlands Teater: Öppen repetition: En världsomsegling under havet.

22.00–02.00, Publik: Sean Kingston. Hans stora genombrott kom med singeln ”Beautiful Girls”, som släpptes i maj 2007 och låg etta på USA:s Billboard Hot 100 i tre veckor. ”Beautiful Girls” toppade även den brittiska Singles Chart och andra listor i Europa och övriga världen.

Torsdag 28 februari

19.00–23.00, Växhuset: Västerås Stads Fritidsgårdar arrangerar en ungdomsfest på Växhuset. Temat för kvällen är "White", vilket innebär vit klädsel och dekoration, UV-lampor och annat som passar temat. Det kommer vara en dj som spelar musik för 300 ungdomar i åldern 13–15 år i konsertsalen.

19.00, Västerås Konserthus, Lilla salen: Beethoven med Vertavokvartetten. I konserten framför norska Vertavokvartetten musik av tre tonsättare som alla på olika sätt varit pionjärer: Joseph Haydn, Elfrida Andrée och Beethoven.

Fredag 1 mars

18.30, Växhuset: "Folkligt värre". Visstuga där visor utbyts. Det hålls dessutom dansinstruktion och låtar kommer att läras ut till hugade.

19.00, Växhuset: Lady of the Lake (spelas kostnadsfritt). En advokat med alldeles för många metoo-ärenden på sina axlar och tre väsen ur legenden om Kung Arthur och Lady of the Lake. Vad har de med varandra att göra? En kvinnlig kraft som hållits under ytan är på väg att bryta fram och vi placeras i gränslandet mellan två världar.

Lördag 2 mars

14.00, Kaz Kultur: Samtal om samtidskonst med Helen Karlsson.

21.00–02.00, Bankiren: Grand Design. "Välproddad refräng-metal är väl ingen genré, men tänk Def Leppard om ni inte har hört Grand Design förut", skriver arrangören. Albumorienterad rock-metalbandet Osukaru från Göteborg öppnar kvällen.

Söndag 3 mars

19.30, Västerås Konserthus, Stora salen: Seinabo Sey. Seinabo Sey kammade hem två priser på Grammis 19 – som årets textförfattare och för årets album, ”I’m a dream”. Och efter en storslagen konsert i Globen i höstas, tar hon nu sig ut runt Sverige för fler storslagna konserter.