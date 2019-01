Tänk om… Napoleon erövrat världen?

Tänk om Napoleon Bonaparte inte besegrats av det vida Rysslands kalla vinter utan i stället triumferande grundligt krossat tsardömet och fört sina arméer tillbaka till Frankrike för att sedan framgångsrikt invadera England?

Sådant är scenariot i fransmannen Louis Geoffroys alternativa historieskrivning i boken ”Histoire de la Monarchie universelle: Napoléon et la conquête du monde” (”Historia om den universella monarkin: Napoleon och erövringen av världen”, min översättning) från 1836. Domaren och författaren Geoffroy var bara en liten pojke under Napoleons styre och i sin bok skisserar han romantiskt och nostalgiskt, men också satiriskt svartsynt, hur den franske kejsaren i stället för att landsförvisas till Elba och sedan besegras vid Waterloo 1815 systematiskt lägger under sig rike efter rike och för att till slut krönas till härskare över jorden.

Geoffroy skriver i en essäistisk stil som om han vore en historiker i en alternativ verklighet. Trots att tsar Alexander blir understödd av stora engelska och svenska styrkor, lyckas Napoleon besegra dem. Tsardömet faller och styckas upp och efter att även Spanien och dess imperium erövrats bestämmer sig Napoleon för att invadera England. Han lyckas inta den ”ointagliga” ön och lägger sig på så vis också under sig hela det brittiska imperiet och Frankrike blir onekligen en global supermakt.

Napoleon knyter ett starkt band till påven och katolska kyrkan och som fullfjädrad kulturimperialist blir hans mission att erövra världen och ena den under kristendomen och fransk civilisation. Vartefter Napoleon besegrar länder gör han dem till lydriken för att sedan mala ner deras nationella institutioner och traditioner och ersätta dem med fransk lag och en från Paris starkt centralstyrd administration. När Napoleon erövrat England går han så hårt fram att hela dess anglosaxiska egenart utplånas ur historien.

Ännu hårdare behandlar han de ”fanatiska” muslimerna. När Napoleon vill lägga under sig Mellanöstern samlas de muslimska folken för att göra motstånd. Han bestämmer sig för att tillintetgöra islam som religion och hela den muslimska kulturen. Napoleon tvingar inte bara muslimerna att konvertera till kristendomen utan förstör alla deras helgedomar som den stora moskén i Mecka liksom den svarta stenen Kaba (som enligt muslimsk tro byggdes av Abraham och Ismael för dyrkan av Gud) utplånar Muhammeds grav så att ingen ska hitta dit. Med samma ursinne tar Napoleon sedan sig an Kina och Japan och förstör den rika ostasiatiska kulturen.

Alla världens människor bekänner sig till slut som kristna och kristenheten enas under påven och katolska kyrkan. Även judarna konverterar och får som hunsad minoritet ett eget lite rike, men inte i Palestina där Jerusalem blivit ett kristen centrum, utan på Cypern.

Vissa överraskande upptäckter görs när Napoleon erövrar världen, Australien visar sig rymma ett jättelikt inlandshav och en ny planet, Vulkan, återfinns i en bana mellan solen och Merkurius (under 1800-talet och fram till Albert Einstein formulerade relativitetsteorin 1915 antogs faktiskt att en sådan planet fanns). Än mer häpnadsväckande är att arkeologerna finner Babels torn, men framför allt att man upptäcker en ö som varit isolerad sedan efter syndafloden. Här har en son till Sem (Noaks äldsta son) en gång slagit sig ner och några hundra av hans ättlingar lever kvar där och förvaltar fortfarande det språk och kultur som de första människorna, Eva och Adam, en gång ägde.

När mänskligheten enas får den tekniska och sociala utvecklingen en kraftfull skjuts. Redan på 1830-talet har världen berikats med elektriskt drivna flygskepp, teknisk kontroll av vädrets makter, en sorts flygande bilar, skrivmaskiner (kallade ”skrivande pianon”), mirakelmediciner samt teknik för att avsalta havsvatten och göra det drickbart. Dessutom förverkligas den tyske matematikern och filosofen Gottfried Wilhelm von Leibniz vision om ”characteristica universalis”, ett universellt gemensamt språk, ett slags alfabet för det mänskliga tänkandet med symboler för naturvetenskapen och matematiken.

Litteraturhistoriskt sett är Geoffroys klassiker viktig. Dels gestaltar han tidigt en sorts evolutionsidé, även om den är av gudomlig nåd. För den troende Geoffroy skildrar hur Skaparen fulländar sin skapelse i en successiv process som leder till dess perfektion under de två regementena, en kejsare som styr världen och en påve som vakar över själarna. Han är också först ute med att sammanfoga hela tidens idéströmning romantiken, både dess litterära och filosofisk-vetenskapliga sidor i en syntes som uttrycker rörelsens anda av utopiska drömmar och gränslös hjältedyrkan.

Litterärt framåtblickande är också Geoffroy i sitt grepp. Två år tidigare hade den franske författaren och historikern Félix Bodin gett ut sitt inflytelserika litteraturteoretiska arbete ”Le roman d’avenir” (”Framtidens roman”, min översättning) där han efterfrågade han en ny sorts framtidsskildringar som varken är utopiska eller dystopiska, utan vare sig lyckoriken eller domedagsprofetior. På samma vis som Walter Scott i början av 1800-talet skapat den historiska romanen genom att beskriva det förflutna (som han förvisso idealiserar) utifrån då kända fakta, önskade Bodin se en mer realistisk och vetenskapligt grundad litteratur om framtiden, det vill säga science fiction. Hans vision fick förstås så småningom en direkt gestaltning av landsmannen Jules Verne, men redan hos Geoffroy ser vi hur han försöker ge vision av samtidens vetenskapliga och tekniska rön förverkligade. Intressant nog väljer han ändå att förlägga dessa ”framtidsbilder” till ett fiktivt förflutet.

Annars var det amerikanerna som gav den alternativa historieskrivningen en litterär skrud under 1800-talet. En av de riktigt stora tidiga amerikanska författarna, Nathaniel Hawthorne, tar sig an ett alternativt förflutet i sin novell ”P.s’ Correspondence” (1845). Han berättar om en fiktiv vän i London som i sina brev skildrar världen på ett vis som vi uppenbart inte känner igen. Det är en berättelse om hur kända människor blivit om de hade fått leva, men också vilken litteratur som hade skrivits.

Det visar sig att Lord Byron inte dött under sitt militära äventyr i Grekland 1824, utan i stället återvänt till England. Han är nu en sliten och fet 60-årig man vars hårda leverne straffat sig, Byron framstår som en betydligt äldre man än vad han egentligen är. Den gamle demokraten och radikalen har på ålderns höst blivit en konservativ framstegsmotståndare. Även Walter Scott (som i verkligheten blev 61 år) lever, men likt Byron har ålder brutit ner honom till en tragisk spillra av sitt forna jag.

När Fan blir gammal blir han religiös, ateisten och kristendomskritikern, mannen bakom ”Den befriade Prometheus” (1820), Percy Bysshe Shelley, har med åldern blivit djupt troende. John Keats har inte gått bort vid 26 års ålder, utan fått leva vidare och har överträffat sig själv och poesin genom att skriva uppföljare till John Miltons kristna diktverk ”Det förlorade paradiset” (1667) och ”Det återvunna paradiset” (1671) .

Å andra sidan dör den unge Charles Dickens, bara 25 år gammal, innan hans debutverk och följetong ”Pickwickklubben” (1837) ens getts ut. Hawthornes vän funderar på vilken storartad litteratur en sådan talangfull litteratör hade kunnat skriva, vi inser att mänskligheten i så fall aldrig skulle fått åtnjuta berättelser som ”Oliver Twist”, ”En julsaga” eller ”David Copperfield”.

Men Hawthornes vän ordar inte bara om diktare, utan har också sett den gamle franske kejsaren Napoleon Bonaparte vandra runt som en skugga av den han en gång varit på Londons gator följd av två brittiska konstaplar. Napoleon har inte dött på Sankta Helena, utan förflyttats till en mindre sträng fångenskap i den engelska huvudstaden.

En påhittad upplyst despot skildrar amerikanen Castello Holford i sin roman ”Aristopia” (1895). Upprörd över Amerikas utveckling med växande skillnader mellan fattiga och rika och den djupt ärrade samhällsväven efter inbördeskriget och slaveriet, berättar han en alternativ historia om hur Nordamerika utvecklas till en socialistisk utopi influerad av den engelske författaren och fritänkaren John Franshamns skiss från 1700-talet över ett idealsamhälle med just namnet ”Aristopia” (”Den bästa platsen” på grekiska).

Den unge britten Ralph Morton beger sig till Englands koloni i Virginia 1607. Han har, likt många andra unga engelsmän, blivit över då tidens samhällsomvandlingar gradvis tränger undan den gamla feodala jordägande överklassen och tvingar allt fler att överge den lantliga livsstilen för ett urbant liv som simpla köpmän. Det finns helt enkelt inget stort gods för honom att ärva, men den intelligente och modige Morton är något av en övermänniska, vansinnigt beläst och har dessutom välbyggd kropp lämpad för ett hårt och äventyrligt liv som kolonisatör.

När han först kommer till kolonin är den i dåligt skick, misskötsel, svält, sjukdomar, maktmissbruk och inkompetens har reducerat och brutit ner dess befolkning. Kolonisatörerna är antingen finlemmade och bortklemade överklasspojkar som knappt orkar med en dags hederligt arbete eller skurkaktiga lycksökare och rena fängelsekunder som är upptagna av kriminell egenvinning och fullständigt odugliga som medborgare. Många av dem drömmer om guld, men trots alla löften om en mineralrik kontinent hittar de inte något.

Den bildade, vise och driftige Morton lyckas inte bara på egen hand hitta världens största guldåder utan också den bygga den egna kolonin Aristopia. Influerad av den engelske 1500-talspolitikern och samhällstänkaren Thomas Mores berömda utopiska verk ”Utopia” (1516) strävar han efter att skapa ett rättvist samhälle grundat på rationellt styre och vetenskapliga principer. Utifrån Mores ideal skapar Morton en koloni med sekulär statsförvaltning och fullständig religionsfrihet. All mark ägs av staten och hyrs ut till företag och privatpersoner, de större näringarna förstatligas och arvsrätten begränsas kraftigt. Hans sociala ingenjörskonst är så omfattande gränslös att den språkbegåvade Morton (som redan när han kommer till Amerika behärskar ett flertal europeiska språk och lär sig och kartlägger indianstammarnas tungmål) dessutom förfinar engelskan och ordnar den i enhetlig ren form.

Genom sin rikedom blir Aristopia snart den mest framgångsrika kolonin i Nordamerika och växer genom upptäcktsfärder och köp av land från indianerna (som Morton håller sig väl med), inför universella vaccinprogram samt planerad selektiv arbetskraftsinvandring från de yrkesskickliga folken i norra Italien och Schweiz och asylinvandring av förföljda franska protestanter, irländska katoliker och engelsmän som flyr det engelska inbördeskriget. Därför växer befolkningen kraftigt.

Morton blir 100 år gammal och styr hela tiden Aristopia som en upplyst despot, men hans principer lever vidare i en representativ demokrati. När den självstyrande kolonin tar de andra amerikanska koloniernas parti i amerikanska frihetskriget besegras inte bara engelsmännen utan Aristopia lägger även under sig Kanada. Så småningom ansluter sig de andra kolonierna till det upplysta riket som utvecklas till ett jättelikt Nordamerikansk samvälde och en förebild för resten av världen.

