Tjugofem år sedan ikonen Kurt Cobain dog – Dan Linder trär på sig sina Dr Martens-kängor och vandrar i tonårsidolens fotspår

Här är vi nu: Vasagatan i Västerås den 9 april 1994. Lördag vid lunchtid.

En 19-åring i Dr Martens-kängor som glappar (eftersom de saknar snören.)

Hans första, kalla impuls: stjäla den.

Stjäla löpsedeln. Och fly med bussen hem.

Kurt skulle inte misstycka.

”Kurt, ge mig ett tecken.”

Men Kurt är död.

Löpsedeln lyder: ”Sverige-aktuell ROCKSTJÄRNA SKÖT IHJÄL SIG med hagelgevär.”

Svarta bokstäver mot tussilagofärgad bakgrund.

Och 19-åringen faller fritt.

Kurt Cobain i Nirvana.

Polisen hittar honom på andra våningen (rummet ovanför garaget) den 8 april 1994.

Död sedan tre dagar.

Fans förtvivlade. Världens ände nära.

Världen speglar sig i den tilltufsade skinnglansen på 19-åringens Dr Martens. Han befinner sig i ett livsskifte och vet om det. Klar med lumpen, snart jobba. Snart. Inte än.

Nirvana ska spela i Sverige den 28 april 1994 men bandet når aldrig landet.

19-åringen river konsertbiljett i sorg och raseri. Han ångrar sig lika snabbt. Inget återköp.

År 1994 innebär den stora slutparentesen i Nirvanas karriär. Den inleds hösten 1991 med debutplattan "Nevermind". Soundet svävar som smogg i samtidens inandningsluft.

"Nevermind" spelas in i maj 1991, Sound City Studio, Los Angeles. Öppningsspåret och monsterhiten "Smells like Teen Spirit" står sist på inspelningsschemat. Kurt Cobain skriker sönder rösten under tagningarna. Därför har låtens sista refräng blodsmak i munnen.

Grungen är född. Page, poncho, trashanksjeans. Två t-shirts och flanellskjorta.

Musikindustrin häpnar inför ett regimskifte: grungerocken är en pumpande näve i luften.

Vid den här tiden är brytpunkten mellan vinyl och cd ännu inte påtaglig. "Nevermind" är ypperlig för vinyl, inte minst för det poolvattenblå omslaget syns milsvida. Bilden: bebis simmar under vattnet efter en dollarsedel på metkrok. I slutet av september 1991 finns "Nevermind" att köpa, även i Västerås. Så känns det; nutiden hittade hit till slut.

En av de mest punkigaste saker 19-åringen gjort i sitt liv: våga vägra kvitto i skivbutiken. Inte en chans att han lämnar tillbaka "Nevermind".

Himmelsblått omslag glider ner i oljesvart skivpåse av plast.

Hem och blåsa bort dammet från pickupen och släppa nålen i spåret:

”Here we are now, entertain us.”

Här är han nu, underhållen och förundrad.

"Smells like Teen Spirit" är allvar. Han lär sig texten och titelns historia. Kurt Cobain och

Kathleen Hanna har en våt weekend. Kathleen klottrar på väggen hemma hos Kurt i Olympia,

Washington: "Kurt smells like Teen Spirit". Tonårsdeodoranten Teen Spirit.

Kort därpå (nykter) ser Kurt väggfrasen. Frågar om han får använda den.

Den 17 april 1991 spelar Nirvana "Smells like Teen Spirit" för första gången inför publik.

Låten är ett ilsket upplopp på 5,01 minuter. Perfekt revolt-foder i för tonåringar med eller utan gitarr. Nirvana går längst fram: jetmotor-energin, ljudnivån, soundet och texterna. Poppiga melodier, punkgitarrer. Grunge, grrrransh! Som en morrning från ett nyväckt urtidsdjur.

Låten dikterar rätten att armbåga sig ett territorium i livet. Knutna nävar mot CSN, P1, TT.

Kicka sina Dr Martens mot framförvarande säte i bussen. Punk för Pogo Pedagog-generationen.

I Västerås möts Vasagatan och Stora gatan på mitten och för att aldrig mer återses. Här rinner laserprintade affischer bort med regnet. Men häftklamrarna stannar och rostar ihjäl.

Avståndet Västerås-Los Angeles är färden till en fjärran galax.

Sensommaren 1991 skyltar bokhandlarna i Västerås om pennor och papper inför skolstart. Samtidigt cirkulerar ett flygblad i Los Angeles: "Nirvana behöver hjälp".

Tid för musikvideoinspelning av "Smells like Teen Spirit".

Kom och var statist. Plats: GMT Studios, lördag 17 augusti, 11.30 AM.

Samma höst kan statisterna betrakta själva på MTV upp till sex gånger varje dag. En kul grej att göra en lördag i augusti blir en musikhistorisk hörnsten.

Det är långt att ta sig till amerikanska västkusten i ett par Dr Martens.

Himlen seglar sig i tåhättan, ler överseende.

I april 1994 inträder Kurt Cobain i 27 Club, ett kotteri med sorgflor. Han går bort i samma ålder som kollegorna Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix och senare Amy Winehouse. Himlen är full av odödliga 27-åringar.

Ett tidningsfoto av Kurt där på golvet – endast benen syns, tack och lov – och hans sneakers.

Sneakers med vita snören och dubbelknut.

Snart glappar inte längre ett par Dr. Martens i Västerås.

De bär vita snören med dubbelknut.

Händelsen passerar, som nyheter gör. Löpsedeln försvinner i mängden.

Under alla kommande tusen timmar spelar 19-årigen sitt exemplar av "Nevermind" tills pickup-nålen ristar en stig i vinylskivan.

År 2019, 25 år senare, är musik och minnen återupplivade och återupplevda i alla kanaler.

Och Vasagatan i Västerås ligger där den ligger, ska ingen annan stans heller.

Hans impuls vaknar till liv efter alla år: löpsedeln.

Och den här gången SKA den med hem.

Han hittar den, i digital form. Men den är tyvärr såld på nätauktion och får plats i ett annat hjärterum.

Löpsedelsminnen av den här sorten bleknar aldrig. Svärtan i dess tryck är evigt djup: stora bokstäver mot en tussilagofärgad bakgrund. Som en pressad förgätmigej mellan två boksidor.

Ekot av hälsningar till framtiden från en tid när där och då var här och nu.

Dan Linder