Den romantiske grisen – Horace Engdahl och den tynande kraften i litteraturens döende röst (del 2)

Läs också del 1

När Horace Engdahl valdes in i Svenska Akademien 1997 var det inte med ledamoten Knut Ahnlunds (som tidigt varnade för Akademiens moraliska förfall) goda minne. Framför allt störde sig den äldre författaren och litteraturvetaren på ”tankeoredan” i den yngre Engdahls essä ”Beröringens ABC” (1994), en bok som sprudlar av uppslag och idéer, men också rymmer en fint tvinnad röd tanketråd kring den röst som ljuder ur den litterära texten.

Engdahl tar vid där han slutade i avhandlingen ”Den romantiska texten” (1987). I den tidigare studien fann han ett seende som öppnas texterna själva, i ”Beröringens ABC” börjar han lyssna efter litteraturens egen röst. Engdahl vidgar sin undersökning från de svenska romantikerna till de stora internationella författarna under samma epok, men rör sig också framåt genom historien till vår egen samtid för att uppfatta den litteraturens röst som under moderniteten är under ständiga angrepp.

För 2 000 år sedan skrev den romerske skalden Ovidius diktverket ”Metamorfoser”, en samling av 250 sagor som alla handlar om förvandlingar. En av dem skildrar myten om Filomela som blir våldtagen av sin svåger Tereus. För att hon inte ska kunna vittna om hans brott skär gärningsmannen tungan av henne. Genom att Filomela hanterar skrivtecken kan hon likväl peka ut sin systers man som förövaren genom att väva in berättelsen i en duk. Det skrivna ordet äger en annan kraft än det talade, kring denna insikt kretsar hela Engdahls litteraturstudie.

De stora tyska romantikerna samlades i slutet av 1700-talet kring den lilla, men mycket inflytelserika kulturtidskriften Athenaeum. Det var genom sina bidrag i den som den tyske filosofen och poeten Friedrich Schlegel etablerade sig som en av historiens främsta litteraturkritiker. Schlegel vände sig mot den kritik som utgår från samtidens smakideal samt dess moraliska och politiska värderingar. Kritikernas uppgift är att finns och förstå själva tonen i texten, att lyssna till den röst som ljuder ur den. Detta kräver förmågan att läsa, en läsning som innebär att frigöra sig från samhällets fördomar.

I vår tid, påpekar Engdahl, betraktar vi gärna litterära verk som en sorts arkitektur, det är färdigbyggda monument snarare än levande väsen. Romantikerna, som betraktade tillvaron obesudlade av senare tiders storstadsblick av glas och betong, intresserade sig för den levande naturens skönhet och förstod därför litteraturen som en sorts växtlighet där varje enskilt verk också var sin egen ständigt groende planta eller blomma.

Författaren och poeten Johann Wolfgang von Goethe var en av redaktionsmedlemmarna i Athenaeum, men han var också naturforskare. Över ett halvt sekel före Charles Darwin föregick han dennes evolutionsteori med sin metamorfoslära. För Goethe fanns inte den motsättning mellan poesin och vetenskapen, som sedan förfäktats efter industrialismens genombrott. Litteraturen är bara ett annat sorts uttryck för liv, ja, till och med dess mest fulländade form. Precis som han i sin optiklära vände sig mot mikroskopets fixering vid detaljer snarare än helheten, ogillade Goethe också närläsningen av exempelvis William Shakespeares dramer ur det egna trånga perspektiv i stället för att se dem som levande, ruvande på en hemlighet, en egen inre röst, som finns bortom det som sätts upp på scenen.

Engdahl konstaterar att dagens läsare, inte heller han själv, fullt ut kan ta del av det som skönanden Goethe skrev. Att somliga av hans verk fallit i glömska beror inte på att de är litterärt sett svagare, utan att eftervärlden helt enkelt inte kan förstå deras skönhet och djup.

En i dag för åtminstone den bredare publiken bortglömd författare är Goethes vän Karl Philip Moritz. Denne tysk föregick den berömde Königsbergfilosofen Immanuel Kant i att hävda att konsten och det sköna tillhör en egen sfär. Där är politiska, moraliska och vetenskapliga bedömningar inte tillämpbara. För Moritz var poetens eller författarens uppgift att skapa en fulländad värld parallell till Guds skapelse. Det är alltså inte publikens omdöme som är av betydelse, utan författarens framställningsförmåga som kan bli föremål för kritiken. Hur ett litterärt verk påverkar samhället är fullständigt ovidkommande för bedömningen av det och dess värde, resonerade Moritz.

Den franske författaren Stendahl tog intryck av Moritz till den grad att vi, enligt Engdahl, i vår tid inte längre är vuxna nog att läsa honom. Hela vårt sätt att se världen riskerar att gå förlorat om vi verkligen tar in Stendahls texter. Han förfäktade tanken att poeten och författaren ska ställa sig utanför samhällsgemenskapen därför att den goda konsten alltid riskerar att tillintetgöras när den hamnar i händerna på politiskt ängsliga och karriärsinriktade människor som inte tolererar den konst som inte predikar de ”rätta” värderingarna. Tvärtom, hävdade Stendahl, ska litteraturen utan att skygga för något ge ett rum där människan kan möta varje aspekt av livet. Den litteraturkritik som utgår från sin egen tids konsensus kring politiska och moraliska värderingar blir alltid hycklande, varje samhälle bär på sin egen skuld (fattigdomsbekämpning och ständigt utökade välfärdsrättigheter går exempelvis hand i hand med miljöförstörelse och klimatkris). Stendahl exemplifierar hur detta beteende är utbrett hos publiken, den enfald som uttrycks när teaterns besökare i hans egen tid fördömde enskilda karaktärer i Molières pjäs ”Den girige” (1668). Litteraturen ska få tala fritt från politisk censur och moralism, läsaren ska få slippa det förställda.

Engdahl konstaterar att romantikens strävan efter den inre rösten motsägelsefullt leder till en mekanisk och omänsklig bild. Detta tar sig kanske bäst uttryck i den amerikanske författaren och poeten Edgar Allan Poe och hans skräckinjagande berättelser. I novellen ”Sanningen i fallet Valdemar” (1845) gestaltar han idén om att rösten kan leva kvar efter att dess bärare avlidit, en tidig bild av tanken om författarens död och textens eget liv. Den svårt sjuke herr Valdemar låter sig bli hypnotiserad vid livets slut, den del av hans medvetande som fortfarande finns i hypnotiserat tillstånd fortsätter sedan att med en spöklig stämma tala, trots att Valdemars kropp gett vika. Det är en röst utan biologiskt liv. Poe visar oss vad texten egentligen är, den är något som lever vidare utan sin författare. ”Jag skriver, alltså skall jag dö” skrev den franske författaren och litteraturvetaren Roland Barthes i sin inflytelserika essä ”Författarens död” (1967). Denna röst, som ljuder från verklighetens avgrund, kan bara framträda i den litterära textens poesi.

På samma vis strävade den franske poeten Stéphane Mallarmés efter att befria det litterära verket från dess upphovsman, att skriva dikter som om de vore tomma rum inuti vilka poesins röst ekar. Framför allt ville Mallarmés skapa ett sammanhang där språket inte misshandlas på det vis som det gör i pressen, för litteraturen är inte reportaget, den saknar sådana rigida sanningsanspråk. Likväl kan vi i vår tid se hur reportaget, böcker baserade på en ”sann historia”, vinner stor läsekrets. Men Mallarmé hävdade att litterära verk måste befrias från sorlet av allmänhet, det kacklande skvallret från bykrogen och det ”sunda förnuftet”, och få vara något helt annat. Han kallade kort och gott den strävan efter att tygla och fjättra litteraturen för ”Dumheten”, att göra allt ”begripligt” för det enkla kynnet.

Engdahl poängterar att det under 1900-talets modernitetssträvan funnits en önskan om att döda stämman i litteraturen, att dränka den i massans gytter. Inom litteraturen företrädda främst av futuristerna (med politisk koppling till fascismen) och dadaisterna (som gjorde gemensam sak med den radikala vänstern).

Futuristerna ville att maskinåldern skulle utradera litteraturens röst och ersätta den med det rent mekaniska, de trodde på att göra den till slav under samhällsnyttan. Samhället ska tillintetgöra familjen och barn ska uppfostras att umgås med maskiner och inte människor. På så vis ska människorna på sikt bli mer mekaniska, funktionella och programmerbara. Den italienske författaren Filippo Tommaso Marinetti hävdade att konsten inte kan vara något annat än våld, grymhet och orättvisa i krig med humanismen, borgerligheten och inte minst kvinnans mjuka värden. Futuristernas poesi var snarare journalistiska reportage, eller till och med reklamslogans, än poesi, för de tänkte sig profetiskt att kapitalismen snart var i den fas där kommersialismens skulle genomsyra hela tillvaron.

Dadaisterna ville upplösa samhällets maktstrukturer genom att återgår till de elementära ljuden som inte korrumperats av språkets manipulationer. Till skillnad från futuristerna ville dadaisterna göra sig av med krig och orättvisor genom att ljust kväsa litteraturens röst. Den skriftliga kulturen är maktens röst som måste döda, där det skrivna ordet har sprungit ur templen och de religiösa urkunderna, inte bland vildarna kring lägerelden. Dadaisterna skapade nya obegripliga ord för att uttrycka det mest grundläggande i tillvaron som skulle uppfattas rent intuitivt. Genom att spränga sönder de traditionella orden skulle en ny frihet uppenbara sig och en djupare tillvaro blottas. Infödingar och djur blev förebilden, som i den tyske poeten Richard Huelsenbeck så kallade ”negerdikter”.

Modernitetens avantgarde ville i sitt raseri mot det gamla och ”förlegade” förinta den enskilda rösten och inte minst familjen, den domän där kvinnans erfarenheter och värden fredade fått gro. Kultur skulle inte få upplevas i hemmet ur vilka människan skulle tvingas bort. Detta var ett angrepp mot den borgerliga bildningstraditionen med dess målningar, byster, välfyllda bokhyllor, pianon och kammarkonserter. Men denna kultur reda var i upplösning i det nya kommersialiserade massamhället där allting anpassas till hopens svagaste uppfattningsförmåga. För Engdahl innebär tv-mediets pratprogram (i vilka han själv medverkat) att offentligheten nu tillhör populasen, medan avantgardets normbrott, provokationer och obegripligheter äger rum i museala avskräden av den.

Engdahl konstaterar att den litterära texten inte utgörs av orden i sig, utan snarare det den tiger om. Den österrikisk-brittiske filosofen Ludwig Wittgensteins skriver i sitt av poeter mycket uppskattade verk ”Tractatus logico-philosophicus” (1921) att ”Om det man inte kan tala måste man tiga”. Det vill säga språket är inte förmöget nog att beskriva hela tillvaron.

Den finländske poeten Gunnar Björling såg att det i denna poesins tystnad fanns en öppning mot det oändliga, dess ord springer ur en tillvarons gryning som i strid med modernitetens fascination för kvantifiering inte går att mäta och räkna på. Björling höll med om att världen är stadd i utveckling, men hävdade att dess riktning undgår vårt förnuft. Varje tid och varje människa utrycker sin del i en i oändlighet, att de kommer övervinnas och försvinna gör dem inte osanna eller sämre. I detta finns ett försvar mot modernitetens angrepp på den enskilda litterära rösten. För Björling föds litteraturens röst ur tanken och orden, de litterära verken överskrider sig själva mot en talande tystnad och oändlighet som tidens söndrande gång inte rår på, en plats där döda återuppstår och där vi kan återvända till barndomens paradisiska oskuldsfullhet.

En berättare som under hela sitt liv gäckades av litteraturens inre röst var den irländske dramatikern och författaren Samuel Beckett. I Becketts texter kommer denna röst från något som inte är, något som finns utanför skapelsen. Han lystrar efter ljudet från en varelse som hörs, trots att den aldrig blivit född. Det är som den tillhör en annan sfär, eller som om den är instängd i ett jag som den egentligen inte tillhör. Den ljuder ur ett rum utan väggar där tiden är upphävd, ett ljussken i mörkret som saknar källa, som om det tillhörde något som fanns före skapelsen. Beckett ville därför fördriva människan från den litterära texten, inte för att utplåna henne, utan för att kunna befria henne i litteraturen.

En annan diktare som jagade efter poesins röst var svensken Gunnar Ekelöf. Engdahl poängterar att Ekelöf inledningsvis, likt andra modernister, ville hitta ett sätt att komma ifrån den enskilda rösten i dikten. Han ville ge utrymme för en myriad av röster i sin poesi och hävdade att den flerstämmiga dikten hade en egen tradition inom litteraturhistorien.

När Ekelöf debuterade som lyriker på 1930-talet var han likt många andra av tidens unga diktare en förkunnare av modernitetens funktionalistiska evangelium, att poesin skulle underordnas projektet att skapa ”den nya människan”. Ekelöf sökte en kollektiv stämma som skulle ljuda av den nya era som är på väg. Samtidigt sökte han något djupare i tillvaron, en önskan om att få förenas med tingen som kommer i uttryck i temat ”En värld är varje människa”.

När poeter som amerikanerna T. S. Eliot och Ezra Pound skapade en mångstämmig poesi genom att låta gamla mästare och svunna civilisationer komma till tals, sökte Ekelöf genom minnen i själens egen underjord efter fossila rester av tidigare livsformer, ofullkomnade personlighetsfoster, men också äldre släktingar. Det förgångna flyttades in i dikten där det fick sitt eget eviga tidsförlopp.

Vartefter flätades de olika rösterna i Ekelöfs poesi allt tätare ihop och kunde i de sista diktsamlingarna inte längre urskiljas från varandra. Till slut ljöd bara en enda ton i dem, den litteraturens röst som hörs från ett rum utanför tillvaron.

Den franske filosofen och författaren Maurice Blanchot hävdade att denna litteraturens stämma springer ur orden själva och att dess stämma är allvarets sista hopp i vår värld. Det är inte poeten eller författaren som uttrycker sig genom litteraturen, tvärtom är det den som använder dem som kärl för sin egen röst. På ett liknande vis resonerade den tyske filosofen Martin Heidegger när han hävdade att det inte är författaren som är litteraturens subjekt, utan att denne blott lyssnar och tar in varat och sätter det på pränt, att språkets eget väsen kommer till tals.

I den skönlitterära texten finner Blanchot en dimension av verkligheten som inte är beskrivbar och inte kan framträda. Litteraturen själv kan inte förklara eller belysa den, men den ger sig till känna genom att den förändrar orden som används i litterära texter, en sorts spöklik röst som bara mumlar från ett uråldrigt förflutet. Blanchot hävdade att poesin på så vis förstör språket för att det ur den ska ljuda något rent gudomligt, inte olikt den judiska mystikens föreställning om en djupare dold mening i orden.

För Blanchot är inte litteraturen förkunnande och övertalning, utan ett rum där intellektet kan öppnas fritt för intryck och prövande tankar. Samtidigt visar den oss världens egentliga skick bortom den politiska retoriken och de vetenskapliga antagandena, den gör det tydligt för oss att i en verklighet där sådant som Förintelsen kan äga rum är det inte förnuftet som styr världens utveckling.

Svenska Akademiens kris, som decimerat den till nära hälften av dess verksamma ledamöter och lett till att årets Nobelpris i litteratur inte delas ut, kan också ses som ett tecken på det skrivna ordets kris. Institutioner som Akademien förgås genom deras egna misstag, illgärningar och oförmåga att hantera tidens gång och utmaningar. Politiseringen av situationen där till och med kulturminister Alice Bah Kuhnke symboliskt (knytblusen) tog ställning för den avgångne ständige sekreteraren Sara Danius som ”offrades på patriarkatets altare”, är bara ett av många tecken på hur tidens populism vill kväva den litterära rösten.

Akademiens vård av litteraturen bekommer sannolikt allt färre. Även hos det välutbildade svenska folket är läsningen i dalande. I dag läser färre än var tredje svensk man regelbundet böcker och inte ens hälften av kvinnorna. Bokläsandet har varit avtagande under en längre tid och de yngre läser mindre än tidigare generationer.

Ett direkt hot mot den litterära rösten, den som vi alltså möter i det skrivna ordet, är lyssnandet på ljudboken. Inte bara för att den ersätter det egna läsandet, utan också för att exempelvis få Nobelpristagares verk låter sig spelas in på det viset, medan den passar utmärkt för den tankeslöa dussindeckaren eller docerande självhjälpslitteraturen. Nyligen lade Albert Bonniers Förlag om sin strategi för att öka utgivningen av ljudböcker med neddragningen av den fysiska bokutgivningen som följd. Det visar sig nu också att de yngre inte vill ta del av den upplästa litteraturen, de verkar inte vilja lyssna till den alls (futuristerna fick som de ville!).

Ett tecken på minskat läsande och kanske framförallt förmågan att läsa litteratur och lämna sina egna värderingar åt sidan är det ständigt växande intresset från svenska politiker och politiska organisationer att styra utgivningen av litteraturen och osunda diskussioner om att begränsa dess tillgänglighet på folkbibliotek utifrån ”demokratiska” värdegrunder och mänskliga rättigheter.

Litteraturens gudomliga röst, dess poetiska ljus i vardagens mörker, sken en gång ur templen och de religiösa urkunderna. Nu håller den på att kväsas av Dumhetens olåt från kakofonin i sociala medier, dokusåpornas fladdrande munväder och larmet från den allt mer populistiska politikens fientlighet mot det avvikande, när vi sjunker ner i bruset från det kacklande skvallret på bykrogen och snart inte är något annat än blint tjattrande vildar, enfaldigt fascinerade av de skuggor och skenbilder som lägereldens lågor kastar på grottväggen.