”För mig är måleriet som musik” – i helgen öppnar Åsa Peck och de andra konstnärerna på Öster Mälarstrand sina ateljéer för nyfikna besökare

I många år har konstnärerna och Konstnärernas Kollektivverkstad på Öster Mälarstrand öppnat sina ateljéer för allmänheten under Allhelgonahelgen. Uppemot 1 500 nyfikna västeråsare besöker under två dagar det som blivit stadens största årliga konstevenemang.

Sedan förra året har Åsa Peck flyttat in i en ny ateljé i området som hon nu för första gången öppnar för besökare.