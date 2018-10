Gangsterdottern som blev den första kvinnliga dykaren

Som barn får Anna Kerrigan följa med sin far Eddie till nattklubbsägaren Dexter Styles, där hon får vandra tillsammans med honom längs stranden. Hon förstår inte vad hennes har för sorts arbete, bara att han brukar lämna över kuvert. I hemlighet.

Så försvinner hennes far under mystiska omständigheter och Anna blir den som tar hand om sin mamma och den handikappade systern Lydia.

Under andra världskriget får hon arbete på ett örlogsvarv i New York och blir så småningom den första kvinnliga dykaren. Samtidigt söker hon svar på vad som hände hennes far.

Jennifer Egans nya roman "Manhattan Beach" är en brett upplagd, klassisk roman, som utspelar sig i 1930-talets New York.

Hon förstår inte vad hennes far har för sorts arbete, bara att han brukar lämna över kuvert

I centrum finns Anna, som arbetar med att göra enformiga mätningar, och drömmer om något annat. Tillsammans med sin väninna Nell rör hon sig i New Yorks uteliv och möter Dexter Styles igen.

Hon anar att han har haft något med faderns försvinnande att göra och söker sig till honom, samtidigt som hon på örlogsvarvet envist kämpar för att bli accepterad som dykare.

Den amerikanska författaren Jennifer Egan fick sitt stora genombrott med romanen "Huliganerna kommer på besök", som belönades med Pulitzerpriset 2011, men inte fick något stort genomslag i Sverige.

En lekfull, vindlande och underbar berättelse, där hon väver samman en rad olika människoöden. Gemensamt är tidens gång, vad tiden gör med oss. Tiden som en huligan.

"Manhattan Beach" är något helt annat. En historisk roman, som borrar sig rakt ner i New Yorks förflutna, med fokus på sjöfart, hamnområden och skeppsbygge.

Och - naturligtvis - på New Yorks gangster- och nöjesliv under 1930-talet, med nattklubbar, maffia och maktkamper.

En historisk roman, som borrar sig rakt ner i New Yorks förflutna

Jennifer Egan har byggt upp ett komplext och mångsidigt persongalleri, med den envisa, stridbara och varmhjärtade Anna som självklart nav. Runt henne finns hennes sorgsna mamma, hennes färgstarka faster, arbetskamrater och chefer vid örlogsvarvet och - inte minst - den karismatiske Dexter Styles.

Men romanen är också i mångt och mycket en hyllning till New York, som hamnstad och arbetarstad, under en period som har blivit historia.

Romanen är i mångt och mycket en hyllning till New York

Jennifer Egan blåser liv i tidsperioden och miljöerna i Brooklyn och på Manhattan i en berättelse, där sökandet efter den försvunna fadern är Annas motor och drivkraft.

Vad var det som hände Eddie? Och varför?

Jennifer Egan har gjort omfattande research under arbetet med "Manhattan Beach", genom arkivmaterial, intervjuer, böcker och andra dokument.

Tyvärr ställer sig researchen ibland i vägen för berättandet, som om Jennifer Egan blir alltför angelägen att redovisa alla fakta hon har fått fram under sina efterforskningar.

Vad var det som hände Eddie? Och varför?

Då blir det lite tradigt. Men för det mesta är Jennifer Egan en lysande berättare, med ett språk som lever, andas och vibrerar av närvaro. Det är vackert och brutalt, detaljrikt och svepande, med bilder som etsar sig fast hos läsaren.

"Manhattan Beach" är New York-roman, gangsterdrama och familjeepos på en och samma gång. Fängslande och sorglig, men också djupt hoppfull. Anna Kerrigan är inte den som ger upp.

LITTERATUR

Jennifer Egan

"Manhattan Beach"

Översättning: Niclas Nilsson

(Albert Bonniers förlag)