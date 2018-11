Kulturredaktörens val: Min sköna tvättomat – en film om den politiserade identitetens fängelse

Filmen med den närmast parodiskt diskbänksrealistiska titeln spelades först in för att visas i tv, men blev så pass enastående att den inte bara gick upp på biograferna utan också Oscarsnominerades och sjösatte en rad framgångsrika filmkarriärer. I dag betraktas ”Min sköna tvättomat” (1985) som en av de bästa brittiska filmerna någonsin och ett av 1980-talets finaste filmögonblick.

Genom ”Min sköna tvättomat” föddes tre stora engelska kulturpersonligheter. Stephen Frears var en ”late bloomer” som förvisso hade regisserat både tv- och långfilmsproduktioner tidigare, men som fick in sin första riktiga fullträff först vid 44 års ålder. I sin hand hade han fått manuset av den 13 år yngre författaren Hanif Kureishi som hade uppmärksammats för sina tv-dramer, men som nu tog sitt skrivande till en helt ny nivå. Varken Frears eller Kureishi kunde veta det då, men en av filmens huvudroller axlades av den lovande 28-åringen Daniel Day-Lewis som skulle komma att bli den mest prisade skådespelaren i filmhistorien.

Kureishis Oscarsnominerade historia är självbiografiskt inspirerad. Han för oss till en förfallen Londonförort under Thatchererans dagar. Den unge Omar (Gordon Warnecke) går hemma och ser efter sin deprimerade far Hussein (Roshan Seth) som är på god väg att supa ihjäl sig. Som ung man var fadern framgångsrik journalist i Pakistan, men samma socialistiska övertygelser som gjorde att han tvingades fly hemlandet har också hindrat honom från att etablera sig i Storbritannien. Hussein saknar sitt gamla liv och är bitter och besviken över den brittiska arbetarklassens bristande solidaritet, att så många ur den har vikt sig för premiärministern Margaret Thatchers högerpolitik eller blivit organiserat främlingsfientliga. Omars mor stod till slut inte ut med makens förfall och blev så desillusionerad i det land hon flytt till att hon kastade sig ut på tågrälsen som passerar familjen Alis nedgångna lägenhet.

Men Hussein vill sin son väl och försöker hjälpa honom in i vuxenlivet. Helst vill han att Omar ska studera vidare och bli ett föredöme för arbetarungdomarna så att de kan organisera sig och föra Storbritannien i en ny riktning, men först behöver hans son ett jobb. Hussein tar kontakt med sin bror Nasser (Saeed Jaffrey), en nyrik krämartyp som bedriver alla möjliga verksamheter och ägnar sig åt allsköns skumraskaffärer. I hans lilla affärsimperium ingår åtminstone en bilhandel, en tvättomat och uthyrning av rena kyffen till fattiga och arbetslösa. Nasser är nöjd över sin egen framgång och när han hutlöst vräker folk från sina förfallna bostadshus och sätter dem handfallna på gatan förklarar han stolt att det nya företagarvänliga England minsann är ”rasblint”, även en invandrad pakistanier kan bli en hänsynslös storfräsare.

Omars första jobb blir att tvätta sin morbrors bilar, men snart inser Nasser att han kan ha bättre nytta av sin kvicktänkte brorson. Han bjuder med Omar att lära känna fler pakistansk-brittiska affärsmän och morbrodern öppnar nu portarna till en värld av lyxigheter och pengar sprungna ur svart ekonomi, rovdriveri och rena lurendrejerier. En av dessa nyrika pakistanier är den beräknande Salim (Derrick Branche) som på ytan är den tidstypiske yuppien med snygga svidar, smålockig hockeyfrilla och ett 80-talstrendigt hem, men som därunder inte är något annat än en hotfull, kall och våldsam narkotikahandlare. Salim ser både hot och möjligheter i Omar och lurar in honom i sina drogaffärer.

En kväll när han kör Salim och hans hustru hem blir de stoppade av ett gäng högerextremister som attackerar dem. Det visar sig att Omar känner deras ledare, det är hans barndomskärlek Johnny (Daniel Day-Lewis), som avblåser angreppet när han inser vem det är hans hejdukar gett sig på.

Johnny är en av den hårt ansatta arbetarklassens stora förlorare, en hemlös ung man utan arbete som hittar tak över huvudet i förfallna rivningskåkar. Förbannad och besviken på samhället har han sökt sig till den nyfascistiska rörelsen i England där han lever ut sin frustration genom hat och våld mot utlänningar och minoriteter.

Omar, som fått i uppgift att ta över sin morbrors nergångna tvättomat, bestämmer sig för att hjälpa Johnny ur hans ohållbara livssituation och anställer honom. Kamraterna i Johnnys gäng känner sig svikna och blir bittra över att deras ledare fått ett jobb och dessutom löneslavar för en ”paki”. De säger till honom att han sviker det engelska folket. Johnny svarar att han bara vill jobba och sköta sitt, men gängmedlemmarna förklarar för honom att världen inte fungerar på det viset, att ”alla måste tillhöra något”. När Johnny, med sitt betydande våldskapital, dessutom börjar fungera som ”gorilla” åt Nasser blir det snart för mycket för de gamla vännerna.

För att kunna rusta upp den sunkiga gamla tvättomaten stjäl Omar och Johnny knark från Salim och säljer det själva. Samtidigt vaknar barndomens känslor till liv och de två unga männen inleder en romans som vare sig pakistanierna eller högerextremisterna kan tolerera.

”Min sköna tvättomat” tog världen med storm 1985, men svenska recensioner från den tiden är mer återhållsamma och kritiska. Det noteras att Frears film är svårkategoriserad, den är inte en solklart politisk satir, inte heller en entydigt farsartad svartkomedi och framför allt gör den inte på ett politiskt betryggande vis upp med rasismen. Då liksom nu kommer den på kant med den svenska konsensuskulturens önskan om att slå fast ”rätt” och ”fel”, dess realistiska grepp gör den tämligen nyansrik och sticker i ögonen på den som färgblint inte kan urskilja verkligheten i annat än svart och vitt.

Under loppet av bara en och en halv timme lyckas Frears och Kureishi på ett snillrikt koncentrerat vis fånga alla de konfliktdimensioner som nu destabilisera och polarisera våra samhällen. För Storbritanniens del kan vi specifikt se det i hela upprinnelsen till Brexit. Det är på intet vis konstlat, styrkan i filmen är att den verklighetsnära och utan pekpinnar skildrar hur människors motiv och handlingar formas av de situationer och omständigheter de befinner sig i. Här finns varken goda eller onda, bara människor som försöker finna sin plats i tillvaron.

I ”Min sköna tvättomat” nämns ordet ”integration” ironiskt, de pakistanska britterna krossas antingen under det engelska samhällets obarmhärtighet eller av saknaden efter det de tvingas lämna bakom sig. De av dem som hävdar sig gör det genom att som Nasser säger: ”Lära sig att utnyttja systemet”. Invandring innebär också sociala problem och kriminalitet och mångkulturen bäddar ofrånkomligen för svåra motsättningar. För samtidigt har den brittiska arbetarklassen splittrats och de engelsmän som blivit det nya Storbritanniens stora förlorare organiserar sig under rasistiska baner.

Nassers dotter Tania (Rita Wolf), som blint förälskar sig i sin kusin Omar, föraktar de äldre kvinnorna omkring henne. Hon vill som modern ung kvinna ta för sig och förverkliga sig själv i världen och uttrycker gärna sin vantrivsel i den pakistanska familjekulturen. Tania ser hur hennes utsatta analfabetiska mamma luras och bedras och även hur engelska kvinnor trots allt tvingas leva av männens gunst.

Stephen Frears betraktas i dag som en av Englands mest inflytelserika kulturpersonligheter. Sedan ”Min sköna tvättomat” har han haft en lång rad av framgångar med filmer som ”Farligt begär” (1988), ”Svindlarna” (1990), ”High Fidelity” (2000), ”The Queen” (2006), ”Philomena” (2013) och senast ”Florence Foster Jenkins” (2016). Kureishi har fortsatt att i både dramatik och romaner skildra de engelska pakistaniernas situation i Storbritannien och betraktas i dag som en av de främsta bland de nu levande brittiska författarna.

Daniel Day-Lewis är ett kapitel för sig. Efter ”Min sköna tvättomat” uppmärksammades han samma år för sin insats i ”Ett rum med utsikt” och snart därefter ”Varats olidliga lätthet” (1988) i vilken han spelade mot Lena Olin. Sin första Oscar för bästa manliga huvudroll tilldelades han 32 år gammal för ”Min vänstra fot” (1989), därefter har han ytterligare två gånger erhållit den eftertraktade Oscarstatyetten för ”There Will Be Blood” (2007) och ”Lincoln” (2013). Han är därmed den enda manliga skådespelaren någonsin som erhållit Oscar för bästa manliga huvudroll tre gånger. För sin insatser i ”Faderns namn” (1993), ”Gangs of New York” (2002) och ”Phantom Thread” (2017) har han dessutom nominerats till priset. I dag omnämns Daniel Day-Lewis ofta som en av de främsta, om inte den främste, manliga skådespelaren i filmens historia.

”Min sköna tvättomat” skildrade redan för över 30 år sedan alla de motsättningar och omvälvningar som i dag raskt förändrar maktens strukturer och vad som händer när vi låter gruppidentiteter blir utgångspunkter för politiken och förståelsen av oss själva. Och det är påfallande att vi inte lämnat dessa konfliktytor bakom oss utan att de med tiden snarare tätnat.

På torsdag den 15 november kl 18 visas "Min sköna tvättomat" på Elektra och inleds med en presentation av Erik Jersenius.