Smokie gör turnéstopp i Västerås nästa år

I år besöker Smokie 19 länder på tre kontinenter. Nyligen spelade de för utsålda hus i Danmark, Norge, Skottland och Irland. Bland låtarna på spellistan finns ”Needles And Pins”, ”Living Next Door To Alice” och ”Oh Carol”.

Den 14 mars 2019 ska de spela på konsterthuset i Västerås.

TURNÉDATUM 2019:

7 mars – Jönköping, Konserthuset

8 mars – Gävle, Konserthuset

9 mars – Norrköping, Louis De Geer

14 mars – Västerås, Konserthuset

15 mars – Växjö, Konserthuset

16 mars – Borås, Åhaga

21 mars – Kalmar, Kalmarsalen

22 mars – Halmstad, Teatern

28 mars – Linköping, Konsert & Kongress

30 mars – Karlstad, CCC

4 april – Göteborg, Lorensbergsteatern

5 april – Falköping, Teatern