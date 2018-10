Ulrika Knutson om ord på glid: ”Nej, det finns ingen som är godhetsknarkare”

Det är rätt farliga begrepp, onödiga också, anser jag. Eller har ni "godhetsknarkare" i bekantskapskretsen? Känner ni någon som blir hög av att ge tiggaren utanför ICA en femkrona i muggen?

Knappast.

Men ordet "godhetsknarkare" har ändå fått vingar och används flitigt, som om det betydde något viktigt, något vi skulle kunna använda för att förstå vår omgivning.

"Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, tycks inte ha någon verkan, men efter ett tag verkar giftet ändå."

Så skrev Victor Klemperer 1947, i sin bok om Språket i tredje riket. Man ska inte överdriva den historiska parallellen - Hitlers tid är inte vår - men Klemperers bok är intressant.

Victor Klemperer var tysk forskare. Som jude blev han förföljd under trettiotalet, och överlevde med knapp nöd kriget. Under hela nazi-eran undersökte Klemperer maktens språk. Hur ett begrepp som "fanatisk" ändrade innebörd och förvandlades till något entydigt positivt! Hur sammanställningar med ras- och folk- nästlade sig in överallt. Det var som salt, skriver Klemperer ironiskt. Tag allting med en nypa "-folk".

Klemperers sardoniska humor överger honom aldrig. I slutet av kriget lever han och hans hustru tillsammans med några andra familjer som tvångsarbetare, bevakade av Gestapo. En söndagsmorgon hjälper herr Klemperer och herr Stühler sina fruar med disken. Fru Stühler försöker trösta sin judiske make:

- Snart kan du börja resa för din firma igen - det dröjer inte länge - sedan kommer du aldrig att behöva torka disk. Då kan vi ha hembiträde igen.

Under tystnad torkar herr Stühler sin tallrik. Sen ropar han:

- Jag kommer aldrig att resa igen... de har helt rätt, det är improduktivt, det är ett schackrande... jag ska bli trädgårdsmästare eller nåt sånt... jag vill leva Naturnära!

I Hitlers Tyskland var det sunda arier som levde i samklang med naturen.

Men Naturnära hade blivit ett förgiftat ord. I Hitlers Tyskland var det sunda arier som levde i samklang med naturen. Judar hörde inte dit. Klemperer, som själv hade varit entusiastisk odlare en gång, protesterade. Arisk Naturnärhet? Aldrig. Han skriver:

"Segrarens språk... man talar det inte ostraffat, man andas in det och lever sedan som språket lär."

Hur lever vi med språket? För ett par år sedan var det bara partier som kallades främlingsfientliga som själva begärde att få kallas invandrarkritiska. Nu är det en accepterad beskrivning för många. Kritisk mot invandring eller mot invandrare? Strunt i det. En liten förskjutning, men en förskjutning.

Politiker talar ofta om att "ta människors oro på allvar". Det låter fint, men vad betyder det? Vi oroar oss för så många helt olika saker. En del oroar sig för att hatet växer, andra för att "godhetsknarkarna" blir för många. Vems oro ska väga tyngst?