Kulturredaktörens svåra intervju om Persbrandts konst: ”Äh ... nej, alltså. Hm”

Bakgrunden i all sin korthet: Populära lunchstället Drivers bar bytte ägare i februari. Då togs konsten på väggarna, tavlor målade av Mikael Persbrandt, ned.

Eftersom Drivers bars tidigare ägare är bekanta till Mälarkrogens nya ägare hamnade tavlorna där. Man kommer fungera som ett slags galleri – hugade gäster kan köpa en tavla. Trots att Mälarkrogen bara varit öppen sedan 15 mars och fokus legat på luncherna har en tavla redan blivit såld.

Frågan är – vad finns att säga om Mikael Persbrandts konst?

När undertecknad når kulturredaktör Erik Jersenius via telefon arbetar han hemifrån.

Han anstränger sig för att vara diplomatisk.

Det går så där.

– Jo, men jag känner till att han målar, och att Lars Lerin ställt ut hans tavlor. Jag har kanske inte följt det med ett ... med ett jättestort intresse.

Erik Jersenius har ombetts titta närmare på Persbrandts tavlor online.

– Det där är ju ett särskilt fenomen, ”kändiskonstnärer”. Sådana som är kända för någonting helt annat och plötsligt dyker upp som konstnärer.

Och med det menar du ... ?

– Han gör ju väldigt uttrycksfulla målningar med starka färger. Starka, nästan våldsamma motiv om man tittar närmare. Det finns en irländsk konstnär som heter Francis Bacon – icke att förväxla med vetenskapsmannen – som uppenbarligen är en tydlig influens för Persbrandt. Ett av hans verk heter till och med ”Bacon”. Det finns likheter där.

På vilket sätt?

– De är lite svåra att placera i en särskild skola, men har ganska mycket religiös symbolik. Kraftfullt, våldsamt och lite mystiskt. Jag får känslan att det är vad Persbrandt också eftersträvar.

Så?

– Däremot är det väl inte ... Äh ... nej, alltså. Hm. Persbrandt är ju inte märkvärdig som konstnär på det sättet. Det finns många konstnärer som verkar på lokal nivå i Västerås som målar mycket mer genuint och tekniskt förfinat.

Med det sagt har Erik Jersenius inga direkta invändningar mot prisbilden. De flesta av Persbrandts tavlor kostar 4500 kronor.

– Jag vet ju inte hur mycket tid han lägger ned på ett verk, men tydligen ska han ha målat hela livet ... Han är ju en skapande person, känslomässigt och intellektuellt reflekterande. Han är ju inte kändis utan anledning. Han är en väldigt skicklig skådespelare.

Priserna är alltså skäliga?

– Man ser att tavlorna inte är någonting som han bara lattjar fram. Det finns något slags process i det. Om man därutöver lägger till att det är just Persbrandt som målat, och att många säkerligen tycker att det är lite kul att ha hans konst hemma just för att det är han, så kan jag förstå priserna. De är inte hutlösa. Sedan vill jag också betona: när det gäller konst så får man känna efter själv. I just dig kanske någonting händer när du betraktar Persbrandts tavlor, och då är det toppen. Men jag har svårt att se att tavlorna skulle bli mer värdefulla med tiden.

Det finns en slutsats som VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius ständigt återkommer till.

– Man skulle kunna säga som så att Persbrandts förmåga som skådepelare är vida mer värdefull.