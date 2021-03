Kulturredaktörens val: Ådalen 31 – en svensk klassiker

“Min farfar gick i tåget

och han berättade för mig

att den första som blev skjuten

hade han i raden framför sig

Det var fem som dog den dagen

när kapten Mestertons patrull

öppna' eld för lägre löner,

för några ynka örens skull…”

På den Grammisbelönade plattan “Höga kusten” (2013) beger sig Tomas Ledin tillbaka till det Ådalen där han tillbringade sin barndoms somrar. I den finaste sången “Min farfar gick i tåget” återger Ledin sin farfars och fars minnen av Ådalshändelserna 1931 då svensk militär öppnade eld mot demonstrerande arbetare i Lunde och dödade fem av dem. Han sjunger om att det Ådalen han själv som ung upplevde nu är borta, bara övergivna hus och den igenbommade lanthandeln dit hans farmor brukade gå står kvar. Barnens skratt som en gång ljöd från arbetarlängorna har sedan länge tystnat, nu hörs endast en ensam hunds gälla skall.

Redan när filmskaparen Bo Widerberg bestämde sig för att skildra Ådalshändelserna i slutet av 1960-talet var Lunde så nedgånget att det inte på ett trovärdigt vis kunde få spela rollen som den livaktiga plats det en gång var. I stället valde han att spela in filmen i närliggande Hallstanäs och Bollstabruk där det fortfarande fanns bevarad bruksmiljö.

Annars var det inget fel på autenticiteten, bland de tusentals statister som går i demonstrationståget i filmen fanns hundratals av de veteraner som blev beskjutna av mausergevär och kulsprutor 37 år tidigare.

I “Ådalen 31” för Widerberg oss till den ödesdigra majmånaden 1931. Den pågående globala depressionen har slagit hårt mot industritäta Ådalen, på sina håll är arbetslösheten uppe i 80 procent och dryckenskapen och våldet brer ut sig. Samtidigt vill fabriksägarna sänka lönerna.

Bland de strejkande finns Harald Andersson (Roland Hedlund) som tillsammans med hustrun Karin (Kerstin Tidelius) försöker hålla modet uppe i familjen trots att knappheten tär på dem. De yngsta sönerna Åke (Stefan Feierbach) och Martin (Martin Widerberg) leker obekymrat med de andra arbetarungarna i den vackra ångermanländska försommaren. Den äldste sonen Kjell (en ung och sanslöst begåvad Peter Schildt), en levnadsglad tonårspojke med huvudet på skaft, har fått jobb på brukets kontor av disponent Olof Björklund (Olof Bergström) som har ett gott öga till honom. Dessutom har fina fru Hedvig Björklund (Anita Björk) tagit sig an Kjell och undervisar honom i språk, konsthistoria, musik och goda seder. Han spelar i fackföreningens orkester, men har också startat ett jazzband med sina kamrater och drömmer om att få bege sig till Amerika. Samtidigt har Kjell förälskat sig disponentens unga dotter Anna (Marie De Geer), en besvarad, men givetvis omöjlig kärlek.

När fabrikörerna tar in strejkbrytare trappas konflikten upp och blir våldsam. Den rättrådige Harald försöker hålla arbetarna lugna, civiliserade och disciplinerade och hindra dem från att ta till nävarna och vapen. De kommunala poliserna klarar inte av att upprätthålla lag och ordning själva och en trupp på 60 kulsprutebeväpnade soldater under ledning av kapten Nils Mesterton kallas in från garnisonen i Skellefteå.

Tusentals arbetare, kvinnor och barn samlas i ett stort demonstrationståg som marscherar från Folkets hus i Frånö mot Lunde hamn. De hindras av panikslagna och oförberedda meniga som öppnar eld och Harald är en av de demonstranter som faller döende till marken. Kjells respekt och varma känslor för disponentfamiljen förbyts till hat och förakt, den borgerliga idyllen avslöjas som bara ännu en av kapitalismens många lögner. Han bestämmer sig för att skaffa kunskap och bildning för att organisera arbetarna för att ta makten.

I Sverige splittrade Bo Widerbergs film både kritikerna och publiken. Han berömdes för sin förmåga att med stor lyhördhet för dem som var med återskapa det tidiga 30-talets Ådalen och Sverige och omtalades nu vara en regissör i samma kaliber som självaste Ingmar Bergman. Samtidigt väckte Widerberg förtret inom socialdemokratin och vänstern när gamla sår revs upp. Socialdemokrater retade sig på att han i filmen driver tesen om att det ojämlika och exploaterande Sverige alltjämt förblir, något som underkände hela folkhemsbygget. Andra tyckte att han spelade för mycket på känslorna och tolkade de historiska händelserna på ett vis som inte gjorde någon rättvisa. Widerberg kritiserades också för banal idyllisering av det förgångna och för att missa hela kraften i klasskampen genom att allt för mycket lyfta fram de enskilda personernas öden.

De lokala socialdemokraterna i Ådalen var först inte glada över inspelningen och var rädda för att filmen skulle skada partiet under det förestående valet. Problemet var att demonstrationen 1931 inte organiserades av Socialdemokraterna, utan ägde rum på kommunisternas initiativ. Bland motståndarna fanns till och med landshövdingen Hjalmar Nilsson (S). Men Widerberg, som själv var hängiven socialdemokrat, lyckades till slut övertyga dem om att de skulle ställa sig bakom filmen.

Han tilldelades Guldbaggen för bästa regi och Roland Hedlund fick sin för bästa skådespelare. Internationellt blev filmen mottagen med ännu vidare armar. Andra länder tycktes med andra perspektiv och nyfikenhet se filmen om en avgörande händelse för det avundsvärda svenska folkhemsbygget. “Ådalen 31” tilldelades prestigefyllda Juryns specialpris vid filmfestivalen i Cannes och nominerades till Oscarsstatyetten för bästa utländska film.

Skotten i Ådalen fick stora politiska konsekvenser och bidrog till att Per Albin Hansson (även om han valde att inte ge amnesti åt de arbetare som dömdes i samband med händelserna) kunde bilda socialdemokratisk regering i Sverige året därpå. En kommission utredde händelsen och avrådde från att i fortsättningen använda militär vid demonstrationer, något som hade gjorts vid ett flertal tillfällen tidigare, och i stället inrättades 1933 en statlig poliskår för ändamålet. Juridiskt sett fanns möjligheten att kalla in militär vid demonstrationer fram till 1969 då riksdagen avskaffade den samma år som Widerbergs uppmärksammade film hade premiär. Efter polisens skott under Göteborgskravallerna 2001 inskränktes möjligheten ytterligare för att engagera militär i civila angelägenheter, men fem år senare gavs Försvarsmakten befogenhet att stötta polisen i arbetet mot terrorism. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot att sammanblanda polisens och försvarets roller och i dag är det återigen oklart vilka befogenheter regeringen faktiskt har att återigen kunna tillgripa militär vid demonstrationer.

Kapten Mesterton fick klä skott för folkets och vänsterns ilska och kallades “Mördaren i Lunde”. Av Ådalskommissionen, andra officerare och soldater beskrevs han som en varm, ansvarskännande man med djup medkänsla som ställdes inför en fullständigt omöjlig uppgift. Mesterton tog givetvis händelsen väldigt hårt, men fortsatte sin militära karriär och blev under socialdemokratiska regeringar befordrad till både major och överstelöjtnant och tjänstgjorde sedan vid Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Han lämnade Skellefteå för västmanländska Nora 1934 och levde där fram till sin död 1962.

