Kulturredaktörens val: Cronenbergs provocerande “Crash” fick människor att rasa och skrika efter censur

Någon gång under 68-revolten insåg den franske filosofen och sociologen Jean Baudrillard att den marxistiska analysen av samhällsutvecklingen nått vägs ände. Åtminstone berodde det delvis på att Karl Marx idéer hängde samman med 1800-talets framväxande industrialism och modernitet, medan västvärlden under efterkrigstiden gick mot ett efterindustriellt och postmodernt tillstånd, en tillvaro som präglas av informationsteknologi genom massmedier, datorer, underhållningsprogram och (o)kunskapsproduktion.

Baudrillard beskrev hur västerlandets människa lämnat den vanliga världen och uppgått i en konstgjord hyperverklighet, en slags implosion av tecken och symboler, en enda stor simulering där allting reducerats till varumärken och platta attityder som kan struktureras och omformas i alla möjliga och omöjliga kombinationer i försöket att finna en ständigt undflyende mening. I denna gigantiska skentillvaro har allting mist sin egentliga betydelse, våra ord och beskrivningar har slutat referera till något faktiskt, utan är endast oändliga upprepningar av sig själva eller beteckningar på något som över huvud taget inte existerar.

Enligt Baudrillard är nihilism, värdeupplösning, hyperverklighetens moral, och den är inte av det allvarsamt mörka dramatiska slag av tragiskt hjältemod och nya konstnärliga visioner som vi finner hos 1800-talets och det tidiga 1900-talets tyska tänkare som Arthur Schopenhauer, Richard Wagner, Friedrich Nietzsche och Oswald Spengler, utan en pågående glättig banalisering av livet, att göra det fullständigt trivialt och beröva det på all mening och allt värde. Gud är inte längre ens död och begraven, Han är bara ännu ett varumärke i en fullständigt medierad och genomkommersialiserad vara.

För Baudrillard hade Jorge Luis Borges först beskrivit hyperverklighetens väsen i sin novell “Om exakthet i vetenskapen” (1946). Den argentinske mästaren berättar om ett stort imperium som lät rita en karta som var lika stor som det självt. Den ritades om större eller mindre beroende på om imperiet krympte eller växte, men när imperiet föll samman var allt som återstod den jättelika kartan. Borges visar hur imperiets invånare identifierar sig med kartan, att deras beskrivning av verkligheten var tillfredsställande samtidigt som deras rike föll samman omkring dem.

Borges är en portalgestalt för den postmoderna litteraturen, precis så som Baudrillard beskriver hyperverklighetens hybrider där alla tecken och symboler flyter samman så skrev Borges de mest fantastiska filosofiska berättelser från eviga labyrinter och svunna bibliotek om sådant som matematikens problem och tidens natur i sällsamma texter där gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut i essäliknande noveller i vilka vi omöjligt kan skilja verkligheten från sagan.

En författare i Borges efterföljd är britten James Graham Ballard, som Baudrillard finner är den andre store litteräre uttolkaren av det postmoderna tillståndet. I sina noveller och romaner har Ballard skildrat vår samtid i skimret av en närliggande framtid, en dystert dystopisk gestaltning av senmodernitetens mekanisering och digitalisering av människan.

Baudrillard var särskild förtjust i Ballards kontroversiella roman (om den nu är det, inte ens författaren själv kände sig bekväm med en sådan förenklad beteckning) “Crash” (1973) i vilken engelsmannen berättar om människor som söker sexuell spänning och förverkligande i att iscensätta och medverka i bilkrockar.

Bilismen, och Ballard var själv förtjust i bilar, tog fart efter andra världskriget och när han skrev “Crash” dominerande motorfordonet fullständigt stadsbilden medan landskapen skars sönder av motorvägar. Tidigare hade maskinen och språket setts som en förlängning av människan, ett sätt att interagera med och dominera naturen och omvärlden, hos Ballard har teknologin omvänt blivit en dödande faktor i tillvaron, något som utplånar oss. Genom bilkraschen uppnås den perfekta kollisionen mellan vår erotiska livslust och vår dödslängtan, med iskall kyla skildrar Ballard tekniskt hur mänskliga kroppar genomborras och trasas sönder av vass metall och krossat glas i en brutalt passionerad förening med maskinen. Bilkrocken är inte längre en olycka, utan en lysten strävan efter att få utplånas i teknologins artefakter, att fläta samman det organisk biologiska med det mekaniskt maskinella, det rörligt flytande mentala med det binära digitala. Baudrillard hävdade att Ballards roman varken är realistisk eller fiktiv, den är fulländad hyperrealitet.

När “Crash” först skulle ges ut avråddes förlaget från att trycka den, Ballard befarades vara psykiskt störd (själv har han kallat romanen för en “psykopatisk hymn”) och verklighetsfrämmande och bland kritiker omnämndes boken bland det mest fasansfulla som skrivits. I efterhand betraktas den som en av den i dag upphöjde Ballards främsta verk, oviljan mot hans berättelse ligger förstås i att vi innerst inne vet att den är sann.

Den engelska författaren Zadie Smith har beskrivit “Crash” som en roman om den fullständiga förtinglingen eller varufierandet av tillvaron, hur allting blir instrumentaliserat i den moderna världen, till och med det mänskliga livet självt. Hon pekar på att Ballards storhet ligger i hur han lyckas sätter fingret på det tvetydiga i allting människan eftersträvar, att den teknikbejakande utopin är granne med den värst tänkbara dystopin, drömmen som visar sig vara en mardröm.

När den kanadensiske filmskaparen David Cronenberg tog sig han “Crash” för 24 år sedan väckte det om möjligt ändå mer rabalder än vid boksläppet. De levande och grafiska skildringarna av sexuellt våld blev för mycket för både publiken och kritikerna. I England drev flera tidningar en kampanj för att få filmen förbjuden, men varken psykologerna eller handikappföreningarna såg något farligt eller kränkande i den. I USA förhindrades den in i det längsta från att visas på biograferna och när den väl gjorde det fanns särskilda vakter för att hindra för unga personer från att smita in i salongerna.

Efter visningen vid den stora filmfestivalen i Cannes tilldelades “Crash” en särskild utmärkelse av festivaljuryn för originalitet och konstnärligt mod, men med stort motstånd från dess ordförande, den legendariske regissören Francis Ford Coppola, som fullkomligt avskydde Cronenbergs film. I efterhand har “Crash” dykt upp på flera kritikers listor över 1990-talets bästa eller rent filmhistoriens främsta filmer. Bland dess beundrare finner vi sanna auteurer som Martin Scorsese, som nämnt den bland sina favoriter, och Bernardo Bertolucci som betraktade filmen som “ett religiöst mästerverk”.

Att just Cronenberg filmatiserade “Crash” var ingen tillfällighet. Kanadensaren har under i stort sett hela sin karriär rört sig utanför den stora filmindustrins mittfåra och gått sin egen väg, i dag till den grad att han på ålderns höst, trots stora framgångar med mörkt realistiska “A History of Violence” (2005) och “Eastern Promises” (2007), fått svårt att över huvud taget kunna finansiera sina projekt.

Cronenberg har likt Ballard och Baudrillard intresserat sig för den mänskliga identitetens upplösning i en högteknologisk värld. I en rad klassiska filmer som “Frossa” (1975), “Rabid” (1977), “The Brood” (1977), “Scanners” (1981), “Dead Zone” (1983), “Videodrome” (1983), “Flugan” (1986) och “Dead Ringers” (1988) utforskar Cronenberg hur omfattande genetiska och tekniska förändringar förskjuter och suddar ut gränserna mellan människan och världen, drömmen och verkligheten. Precis som Ballard har han ofta rört sig i den mest djuriska och mörka sexualitetens psykologiska djupskikt och undersöker relationen mellan det mentala och fysiska landskapet.

I “Crash” får vi följa den depraverade och desillusionerade filmproducenten James Ballards (James Spaders) väg mot utplånande. I en grådisigt murrig samtid uppe i ett högt modernt höghus omgärdad av ett nät av ständigt trafikerade motorvägar (en väldigt Ballardsk vision) lever han i en öppen relation med sin hustru Catherine (Deborah Kara Unger). Deras äktenskap är helt uttömt på mening, inte bara sakralt sett, det finns inte heller någon kärlek eller passion mellan dem. De söker lust och spänning i utomäktenskapliga äventyr som de redogör för i syfte att egga varandra. Fast de båda märker att det inte räcker, inte heller det kan tillfredsställa dem när också andra människor slutat att intressera dem.

När James är på väg hem från jobbet sen en kväll frontalkrockar han på motorvägen. Skadad överlever James kollisionen, men när han ser efter hur det gått för dem i den andra bilen finner han att dess passagerare är död och att den kvinnliga föraren (spelas av flerfaldigt Oscarsbelönade Holly Hunter) är vid medvetande. Förvånande visar hon sitt ena bröst för James.

Under sin sjukhusvistelse och rehabilitering träffar han föraren igen, som visar sig vara en läkare vid namn Helen Remington, och Bob Vaughan (Elias Koteas), en egendomlig man som smyger runt med sjukhuskorridorerna med märklig stor fascination för James skador noggrant vill fotodokumentera dem. Vaughan förklarar att han intresserar sig för hur den moderna teknologin omformar människan, hur bilkrockarna visar vägen mot vad vi är på väg att bli.

Förenade av olyckan inleder James och Helen en affär och finner båda att de blivit upphetsade av kraschen. De besöker ett av Vaughans hemliga möten där han i detalj redogör för och med stuntförare återskapar bilolyckan som dödade filmstjärnan James Dean. De inser att de delar Vaughans fetish för bilolyckor och James börjar med växande besatthet titta på filmer och fotografier av bilkrockar och intressera sig för kändisar som dött i dem. Snart involverar han även Catherine i sin senaste perversion och tillsammans far de en rasande fart ut på en motorväg mot ett gränslöst mörker av sex och död.

I “Crash” använder Cronenberg pornografins stämningar och tekniker, men tömmer dem helt på erotiskt och förförande innehåll för att visa oss genrens egentliga mekanik. Han ger oss på så vis möjligheten att få syn på vår egen hyperverklighet, en kombination av digitaliserade bilder och symboler, av erotiken och bilkraschen, i en utmanande och avslöjande bild av vår egen samtid.

Trots dess perfektion är “Crash” också en film som man svårligen kan tycka om eller njuta av (det finns ingen kittlande i dess “erotik”, bara obehag). Medvetet är både Cronenberg och skådespelarna frostiga och distanserade till berättelsen, här finns ingen mänsklig värme, vår egen moderna omänsklighet är avslöjad. I biostolen blir vi reducerade till motvilliga och äcklade voyeurer.

Samtidigt är inte filmen främst visuellt traumatiserande, det sant olustiga ligger i med vilken kliniskt kirurgisk exakthet Cronenberg dissekerar det ett faktiskt tillstånd vårt eget nutida samhälle och vår egen moderna mentalitet. Ballards bedömning av filmen var att den faktiskt var bättre än hans egen bok, att Cronenberg vågade gå längre än han själv och göra hans vision av den (post)moderna människans belägenhet ännu mer dynamisk och kraftfull.

I kväll klockan 18 visas “Crash” i Kulturredaktörens val på Elektra och som vanligt inleds visningen med en introduktion av mig. På grund av pandemin är platserna kraftigt begränsade och filmen är inte för den känslige, men är inte helt lätt att få tag i på strömningstjänster eller på annat vis och visas sällan på vita duken.

Kulturredaktörens val

I ett folkbildningssamarbete mellan VLT:s kulturredaktion och Västerås kvalitetsbiograf Elektra väljer VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius sina favoriter ur filmhistorien. Visningarna inleds med att Erik Jersenius ger en introduktion av filmen.