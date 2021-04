Kulturredaktörens val: Den siste kejsaren – Bertolucci öppnade Kina för världen  

Den italienske mästaren Bernardo Bertolucci skapade två stora filmepos under sitt liv, “1900” (1976) och “Den siste kejsaren” (1987). Den över fem timmar långa “1900” är en skildring om Italiens modernisering under första halvan av förra seklet. Bertolucci tar oss till ett gods på landsbygden i hans hemtrakter i Emilia-Romagna och låter det bli spelplatsen för ett drama om klasskamp som speglar det italienska samhällets omvälvning. I “Den siste kejsaren” förs vi i stället till Kina under samma period där vi genom den siste kejsaren Puyis blick får följa hur en våldsam parallell moderniseringsprocess äger rum. De två filmerna hänger tätt samman, de båda gestaltar erfarenheten av revolution med både dess förhoppningar och bittra eftersmak. Bertolucci har påpekat att både världen och han själv förändrades under de tio år som passerade mellan “1900” och “Den siste kejsaren”, den revolutionära glöden falnade helt enkelt.

“Den siste kejsaren” inleds med att Puyi (John Lone) sitter fängslad av den nya kommunistiska regimen och förhörs om sitt “förräderi” mot sitt eget folk. Året är 1950 och han blickar tillbaka på sitt egendomliga öde, hur han 42 år tidigare, inte ens tre år gammal, traditionsenligt förs bort från sina föräldrar för att stängas in i Den förbjudna staden, världens största palats. Här växer Puyi upp bland tusentals eunucker och konkubiner som tjänar honom som slavar, men som samtidigt håller den ensamme pojken fången genom ett intrikat maktspel inom tusenåriga religiösa och politiska sedvänjor. Den förbjudna staden är en outtömligt magisk plats, men också en bländande illusion och den av djup sorg plågade lille Puyi saknar sin familj. Det finns inga andra barn i palatset och den enda vuxna han kan anförtror sig åt är den älskade amman Ar Mo (Jade Go).

Puyi undervisas som traditionen påbjuder i de uråldriga konfucianska skrifterna, men utanför de väldiga slottsmurarna förändras världen raskt. Den en gång så mäktiga Quingdynastin, som härskat över Kina sedan 1600-talet, har underminerats genom alltmer ökande inflytande från västmakterna, Japan och Ryssland och en svagare förankring hos det kinesiska folket. Utan att veta om det berövas han sin egen politiska auktoritet samtidigt som krigsherrar med republikanska, nationalistiska, socialistiska och högst personliga agendor strider om makten. Men när den vänlige skotten och brittiske diplomaten Reginald Johnston (spelas av ingen mindre än legenden Peter O’Toole) anlitas för att ge honom en västerländsk utbildning får Puyi upp ögonen för världen bortom Den förbjudna stadens tio meter höga murar och längtar efter att få bli en del av den. Johnston fascineras i sin tur av den excentriske unge kejsaren och blir hans mentor och vän.

Bertolucci berättar Puyis historia, den lille pojkkejsaren som är dömd att leva ett liv han själv inte önskade och desperat försöker finna sin plats i en våldsamt föränderlig tillvaro. Puyi är kluven inför sitt ansvar för dynastins överlevnad och det kinesiska folkets framtid och kan inledningsvis bara, kraftigt beskuren sin makt, reformera livet inom Den förbjudna staden under ständigt hot från de nyckfulla krigsherrarna. Efter att ha förvisats från sitt palats lever anglofilen Puyi en tid livet som internationell playboy, men i ett fåfängt försök att ta sig tillbaka till makten lierar han sig så småningom med japanerna i samband med deras erövring av hans hemregion Manchuriet. Där förnedras Puyi återigen när hans allierade raskt degraderar honom till en maktlös marionetthärskare. När Japan besegrats blir han snart kommunisternas fånge och måste nu erkänna sina brott mot det kinesiska folket och ideologiskt omskolas för att bli en vanlig medborgare i det nya Kina.

För Mao Zedong var det viktigt att Puyi radikalt omvandlades och blev en del av det kommunistiska samhället i stället för som tsarfamiljen skjutas och förvandlas till en evig reaktionär martyr och nostalgisk symbol för den gamla ordningen. Verklighetens Puyi, som även under fängelsevistelsen fick sina tänder borstade och sitt hår kammat av medfångar, levde under sina sista år som en vanlig proletär. Han arbetade först som gatsopare och sedan som trädgårdsmästare, även om han under hela sitt liv förblev notoriskt klumpig, en följd av att han sedan barnsben passats upp till den grad att han länge inte kunde utföra de enklaste vardagssysslor själv. Den siste kejsaren lär ha varit som lyckligast i den enkla tillvaron. De sista åren av sitt liv var Puyi också som övertygad och ångerfull kommunist ledamot vid Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens.

Bertolucci var den förste västerländske filmaren som den kinesiska regimen gav fri tillgång till Den förbjudna staden. Kanske berodde det på att han var uttalad marxist och att hans klassiska filmer “Fascisten” (1970) och “1900” tydligt aviserar hans ideologiska hemvist.

Tillsammans med den engelske producenten Jeremy Thomas lyckades Bertolucci skrapa ihop en halv miljard kronor (i dagens penningvärde) för att finansiera sitt storslagna drömprojekt. Dessutom försåg kineserna honom med uppemot 20 000 statister, många av dem soldater direkt inkallade från Folkets befrielsearmé.

För kinesisk filmindustri var “Den siste kejsaren” också värdefull, Bertolucci använde sig nära uteslutande av kinesiska skådespelare och många i det övriga filmteamet var kineser. Dessutom lät han unga kinesiska filmskapare närvara under den tre år långa inspelningen för att lära och inspirera dem. Men det blev också en smärtsam process, när scenerna som skildra kulturrevolutionen filmades bröt de kinesiska medarbetare som själva traumatiserats av den ut i utbrott och hysterisk gråt. Och trots att inte minst Maos Kina skildras på ett mindre smickrande vis i filmen ingrep inte kinesiska myndigheter, tvärtom har Bertolucci vittnat om att hans konstnärliga frihet var mycket större under inspelningen av “Den siste kejsaren” än när han arbetat med västerländska filmbolag. Kineserna ville endast korrigera enklare faktafel och missförstånd som fel benämningar av personer och platser. Problem fick Bertolucci i stället i Japan där biografkedjan Shochiku Fuji Company självsvåldigt klippte bort de scener där japanska soldater utsätter den kinesiska civilbefolkningen för massmord och andra fruktansvärda övergrepp under andra kinesisk-japanska kriget.

Han nyttjade sin tillgång till det 720 000 kvadratmeter stora Förbjudna staden fullt ut. Det väldiga palatset består av över 9 000 rum (men inte så många som 10 000, för det finns det endast i himmelriket) och i filmen förmedlar han dess närmast överdådiga världsfrånvändhet genom att använda historiskt autentiska kläder och interiörer. Denna svindlande översinnliga upplevelse förstärks av den trefaldigt Oscarsbelönade italienaren Vittorio Storaros undersköna foto. Hans genomtänkta bildestetik bygger på den tyske diktaren och naturforskaren Johann Wolfgang von Goethes färgteori och Storaro använder tydligt just färger för att genom kameralinsen förmedla berättelsens stämningar och undermeningar.

På samma vis är musiken sammanflätad med filmens handling och Kinas historia. Tre olika kompositörer står för de tre musikaliska traditioner som representeras och förs samman i “Den siste kejsaren”. Japanen Ryuichi Sakamoto, en pionjär inom elektronisk konstmusik, den skotsk-amerikanske David Byrne (mest känd som den experimentella rockgruppen Talking Heads frontman) och kinesen Cong Su, då verksam vid musikhögskolan i München, samverkade för att skapa en perfekt syntes av österländsk och västerländsk musik.

Bertoluccis film blev en internationell kritiker- och publiksuccé som spelade in omkring en miljard kronor i dagens penningvärde. Han hyllades för sitt både ömma och häpnadsväckande sätt att ge världen tillgång till den kinesiska kulturen. Och så blev det också prisregn över “Den siste kejsaren”, vid Oscarsgalan 1988 tilldelades den inte färre än nio statyetter, bland annat för bästa film, regi, foto och musik.

Filmen kan ses som ett led i Kinas reformpolitik och alltmer öppna förhållningssätt till väst, men bara två år senare massakrerades tusentals kinesiska studenter när de demonstrerade för demokrati och yttrandefrihet på Himmelska fridens torg utanför Den förbjudna staden.

I kväll klockan 18 visas “Den siste kejsaren” i Kulturredaktörens val på Elektra. Som vanligt inleder jag filmen med en presentation. Platserna i salongen är kraftigt begränsade på grund av pandemin, men filmen finns också att se via olika strömningstjänster på nätet.

