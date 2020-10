Kulturredaktörens val: Terror på Elm Street – Wes Craven fångar oss i en evig mardröm

Under 1970-talet uppmärksammades en rad fall där amerikanska hmong-flyktingar av oförklarliga skäl dog i sömnen. De hade i samband med Vietnamkriget och konflikterna i Laos och Kambodja tvingats fly till USA och de var svårt traumatiserade av det oerhörda våld de utsatts för eller tvingats bevittna. Plågade av fruktansvärda mardrömmar vägrade de att sova och kämpade in i det sista för att hålla sig vakna. Några av dem gick bort i sömnen när deras hjärtan stannade, den yngste var 19 år och den äldste 57. Det kom att kallas “det asiatiska dödssyndromet”.

Det ruskiga fenomenet fascinerade den amerikanske filmskaparen Wesley “Wes” Craven. Han hade fått världens blickar på sig när han 33 år gammal regisserade den mycket kontroversiella filmen “The Last House on the Left” 1972. Den är baserad på Ingmar Bergmans Oscarsbelönade “Jungfrukällan” (1960), en filmatisering av den medeltida legendvisan “Per Tyrssons döttrar”. Craven flyttade handlingen från 1300-talets Sverige till sin samtids Amerika bland ungdomsgäng, rockkonserter, mord och gruppvåldtäkter.

Filmens skurkar är gängledaren Krug och hans sadistiske högerhand Fred. Dessa sammansmälte i en ny skrämmande karaktär i Cravens klassiska rysare “Terror på Elm Street” (1984). Inspirerad av de mystiska dödsfallen bland amerikanska hmong-flyktingar och den våg av bortföranden av och brutala sexmord på barn som då skakade Kalifornien skapade han den film som skulle göra honom filmhistorisk.

Craven för oss till den fiktiva staden Springwood i hans hemdelstat Ohio. Här hemsöks plötsligt vännerna Nancy Thompson (Heather Langenkamp) och Tina Gray (Amanda Wyss) först ovetandes av varandra av besynnerligt lika mardrömmar. Genom nätterna jagas de av en egendomligt och grovt vanställd för dem främmande man kallad Freddy Kreuger (Robert Englund). Han framstår som en socialt utstött och hemlös man som sover i ett pannrum där han omger sig med barbiedockor och barnsliga saker som tyder på hans vansinne och perversion. Det mest egendomliga är att Nancy samtidigt i sömnen fått oförklarliga revor i sitt nattlinne.

Hon och hennes pojkvän Glen Lantz (en mycket ung Johnny Depp sin debutroll) sover över hos Tina som blir brutalt mördad i sömnen. Hennes kropp har skändats så grymt att det även gör hårdbarkade poliser illamående och pojkvännen Rod Lane (Nick Corri) som sov i Tinas säng när det hände misstänks ligga bakom mordet. Han grips av Nancys pappa, kommissarie Donald Thompson (den legendariske John Saxon i ett av sitt livs roller), som sedan utreder mordet, men hävdar sin oskuld när han förhörs.

Samtidigt fortsätter Nancy att plågas av mardrömmar och blir rädd för att sova, men snart börjar nätternas skrämmande visioner också tränga in i det vakna tillståndet och förvandla hennes dagar till ett levande helvete.

Det var popsångaren Gary Wrights låt “Dream Weaver” (1975) som gjorde att Craven till slut fick ihop sin berättelse, sångens kusliga inledning inspirerade Charles Bernstein till den iskalla synthriff som blev ledmotivet i “Terror på Elm Street” (som borde fått “En mardröm på Elm Street” som sin svenska titel”) och från första stund sätter dess ruskiga stämning. Craven, med examen i både psykologi och filosofi, ville skapa en djupt freudiansk film om den skadade relationen mellan barn och vuxna. Men här finns också tydlig kristen symbolik, krucifixet tycks vaka över de sovande och mardrömmarnas demoner skyr det.

I synnerhet de vuxna framstår som brutna, otillräckliga och rent perverterat onda i hans film. De har försjunkit i alkoholism och tablettmissbruk för att försöka fly plågsamma minnen, är känslomässigt distanserade och frånvarande. De bär också på en stor hemlighet, en arvsynd som deras barn nu tvingas sona. I själva verket är de vuxna på gränsen till eller är rent av filmens verkliga skurkar.

Ungdomarna framställs närmast arketypiska och i deras övergång från barndomens oskuld till vuxenvärldens synd framträder sexualiteten som hotfull och mystisk, mordet på Tina är också underförstått av sexuell natur. Samtidigt är “Terror på Elm Street” en tydligt feministisk film, det är för en gång skull flickorna som är starka hjältinnor, ett motiv som senare också återkom i Cravens nästa skräckklassiker “Scream” (1996).

Han utforskar i själva verket drömmandets fenomen och vartefter förstår vi att inte bara skillnaden mellan dröm och verklighet suddas ut, utan också att vi befinner oss i flera lager av drömtillstånd samtidigt. Det leder till att vi vartefter inser att vi inte riktigt kan få grepp om vad som egentligen har hänt i filmen och att vi själva i någon mening är fast i dess eviga mardröm.

Vi finner här tydliga likheter med den amerikanske författaren Stephen Kings närmast mytiska skräckberättelser. Det fasansfulla, sagolika och drömlika tränger in i och framträder som nivåer av verklighet, det symboliska och faktiska är svårt för läsarna eller publiken att till slut urskilja från varandra. Hos King finns också hela tiden arvsyndsmotivet, han tar oss i regel till fiktiva städer i sin hemdelstat Maine där gångna generationers illgärningar hela tiden ruvar i det kollektiva undermedvetna och tränger fram för att straffa de unga för gångna brott. Intressant nog föregår Cravens film Kings magnum opus “Det” (1986) i vilken en mystisk clown med en uråldrig relation till platsen där staden Derry ligger uppträder samtidigt som ungdomar först bort och blir mördade med tvetydigt sexuella motiv.

“Terror på Elm Street” blev en enorm kommersiell framgång, den kostade i dagens penningvärde 45 miljoner kronor att göra och spelade in nära en och en halv miljard och därefter har filmbolagen New Line Cinema kallat sig för “The House That Freddy Built” (“Huset som Freddy byggde”). Kritikerna älskade den och lyfte fram dess absurda svarta humor och visuella förfining.

Jacques Haitkins (på senare år har vi sett hans fina kameraarbete i flera av Marvels superhjältefilmer) foto är verkligen fantastiskt, skarpt och uttrycksfullt ger han filmen en stark stämning av klassisk surrealism. Det är i det övernaturliga bildberättandet Cravens styrka ligger, han har en förmåga att göra revor mellan verklighet och dröm. Filmen leker hänsynslöst med vår verklighetsuppfattning och många scener i “Terror på Elm Street” väcker fortfarande vår förundran. Samtidigt är det hans stora svaghet som filmskapare, likt många andra skräckberättare hemfaller Craven åt att visa och skildra för mycket. Det är i mystiken och det dunkla som inte ens vår fantasi kan greppa som det sant fasansfulla ruvar. Men grundmotivet med drömmen som plats för död och fasa är verkligen genialt och “Terror på Elm Street” nämns ständigt som en av skräckgenrens klassiker.

