Kungen av skräck – Hans-Åke Lilja har följt Stephen King i 36 år

Som pojke var Hans-Åke Lilja inte särskilt förtjust i att läsa böcker, det var serietidningar som gällde. När han fyllde 13 år fick han Stephen Kings genombrottsroman ”Carrie” (1974) av sina föräldrar som ville få honom att lyfta blicken från Kalle Anka och Knasen och upptäcka litteraturen.

”Carrie” handlar om den mobbade tonårsflickan Carrie White som växer upp i den lilla fiktiva staden Chamberlaine i Maine med en mycket strängt religiös och svårt psykiskt sjuk mor. Den kroppsliga förändringen från flicka till ung kvinna innebär att hon också upptäcker sina övernaturliga förmågor med förödande konsekvenser. King skrev romanen när han arbetade som lärare och byggde den på erfarenheterna från sina egna och sina elevers upplevelser av tonårstiden.

– Jag fastnade för hans sätt att berätta och sedan läste jag allt som fanns översatt till svenska och där efter allt han har skrivit på engelska, säger Hans-Åke Lilja.

Vad är det som gör honom till en så bra författare?

– Han kan verkligen berätta en historia så att man rycks med. Det handlar framför allt om att han gestaltar karaktärerna på ett sådant trovärdigt vis att man verkligen känner för dem och bryr sig om dem, även de som är onda.

Under internets barndom startade han ”Lilja’s Library – The World of Stephen King”, en av de första sajterna om författaren.

– Någon gång 1996 började jag surfa runt för att läsa om honom, men hittade ingenting riktigt bra, så jag började bygga en hemsida som var på ett sådant vis som jag då önskade hade funnits.

Från hemmet i Örebro har Hans-Åke Lilja i 24 år fortsatt att berätta om Kings författarskap på sajten som nu är den världens största om författaren. Dessutom har han givit ut tre böcker, två om King och hans författarskap samt antologin ”Varsel i mörkret” som med noveller av flera samtida och klassiska skräckförfattare i amerikanens anda som översatts till tio olika språk. Under åren har han också träffat King flera gånger och fått intervjua den moderne skräckmästaren.

– Man tänker sig kanske en mystisk ljusskygg man, och det vore kanske spännande om det var så, men han är faktiskt nästan en tråkigt vanlig person. Första gången jag intervjuade honom för sajten var jag jättenervös, men så snart vi kom in i samtalet så var det som att prata med vilken människa som helst.

King har skrivit 82 böcker och otaliga noveller. Han bor i pappersindustristaden Bangor i Maine och är uppvuxen i lilla Durham i samma delstat. De flesta av sina berättelser låter han utspelas i fiktiva småstäder som Derry, Castle Rock och Jerusalem’s Lot, just belagda i den skogtäta delstaten i nordöstra hörnet av USA. King för oss till platser dominerande av skogsavverkning, inte olika våra bruksorter, där socialt förfall och upplösning ofta sammanfaller med upptäckten av uråldrig ondska och det övernaturliga.

– Han utgår nästan alltid från det väldigt nära och vardagliga och därefter växer de fantastiska berättelserna fram.

Hos King blir skräckmotiven en sorts metaforer för att berätta större historier om samhället och människans existensvillkor och han är en mycket bredare och mångsidig författaren än många tänker sig. Hans-Åke Lilja nämner som exempel hans roman ”Den gröna milen” (1996), som skildrar mötet och vänskapen mellan en fångvaktare och en dödsdömd fånge under depressionen. Den filmatiserades sedan framgångsrikt av den ungersk-amerikanske regissören Frank Darabont 1999.

– Han har skrivit mycket annat som inte alls är skräck, men han är så förbunden med det att det är så att när filmen ”Den gröna milen” lanserade så tonades Kings namn ner för att publiken inte skulle få för sig att det var en rysare.

Den finlandssvenske sociologen och samhällsfilosofen Johan Asplund hör till dem som djupast tänkt kring Kings författarskap. Enligt honom är den vänstersinnade amerikanen en av dem som bäst beskrivit den andliga förändringen av USA och västvärlden under efterkrigstiden, hur moderniseringen och marknadsanpassningen har berövat oss de kulturella och sociala gemenskaper som hållit oss samman luckrats upp och lämnat oss ensamma i en skrämmande existentiellt vilsen tillvaro.

Kings kanske mest uppskattade och älskade roman ”Det” (1986) är en uppväxtskildring från det sena 1950-talet, men också en berättelse om Amerikas historia under tre decennier sett ur den lilla skogsbruksorten Derrys perspektiv. King berättar om klasskiktningarna, rasmotsättningarna och ett litet samhälles ekonomiska och sociala nedgång tyngt av historiens våld och brott. Förlusten av hem och gemenskap tar sig uttryck i den mystiska onda clownen Snåljåp vars mordiska barnarov blir en metafor för hur en tillvaro och ett sätt att se världen blir upplöst av en destruktiv asocial kraft och ett mörkt arv inneboende i vår egen kultur.

I ”Varsel” (1977) ser Asplund på samma vis hur King skildrar den amerikanska familjens och samhällsgemenskapens upplösning i berättelsen om den alkoholiserade författaren Jack Torrence som insnöad och isolerad med sin familj utvecklar ett förgörande vansinne.

Likt ”Det” och många, många andra av Kings berättelser har ”Varsel” blivit filmatiserad, men Stanley Kubricks omhuldade filmversion ”The Shining” (1980) är inte särskilt lyckad, enligt Hans-Åke Lilja.

– Som film betraktat är den jättebra, men det är ingen bra filmatisering av Stephen Kings roman. I ”Varsel” förstår vi psykologin i Jack Torrences tilltagande våldsamhet, i filmen blir det som att den kommer från ingenstans.

Över huvud taget är det inte lätt att filmatisera Kings berättelser, trots att det gjorts väldigt många gånger. Dt ofta omfattande berättelserna med otaliga dimensioner blir svåra att göra rättvisa på vita duken eller skärmen.

– Själv kan Stephen King ofta vara entusiastisk över filmerna och tv-serierna när de är precis nya, men så brukar han också bli mer kritisk och besviken efterhand.

Ett stort projekt som ligger King varmt om hjärtat är de åtta böckerna om ”Det mörka tornet”, skrivna mellan 1982 och 2004. Romanerna är inspirerade av den engelske 1800-talspoeten Robert Brownings dikt ”Junker Roland kom till det mörka tornet" (1855) som handlar om en ung oprövad riddares färd mot ”det mörka tornet” i en dystert romantiserad medeltidssättning. Browning är själv influerad av den franska ”Rolandssången” från 1100-talet, kvädet om den frankiske paladinen Roland som enligt legenden stupade för kristenhetens skull i strid mot de muslimska saracenerna. Hans syfte är att skildra det poetiska projektet i sig, själva frammaningen av dikten. På samma vis kan Kings böcker anses som en sorts berättelse om skrivandet av den fulländande historien, det vill säga ”det mörka tornet”, på en gång författarens högsta mål och förbannelse. Det mörka tornet är en sorts nod där alla berättelser och ”världar” knyts samman i Kings lekfullt genreöverskridande romaner.

– Det är en märklig och storslagen historien som börjar som någon sorts västern och sedan växer genom att karaktärerna kan resa genom tiden och olika dimensioner.

I ”Det mörka tornet” förekommer King i egen person, men ofta påpekas det hur hans eget liv och erfarenheter tar sig uttryck i hans fantastiska berättelser. I novellen ”Höstgärning” (1982), som sedan filmatiserades av Rob Rainer som i prisade ”Stand by Me” (1986), har han inspirerats av den skrämmande och fascinerande upplevelsen att som pojke få se ett lik. Novellen utspelar sig i den lilla döende industristaden Castle Rock kring 1960 och skildrar en grupp svårt socialt utsatta och utsiktslösa arbetarpojkars väg in i vuxenlivet.

Tv-serien ”Kingdom Hospital” (2004) skrev Stephen King i samarbete med den danske regissören Lars von Trier utifrån dennes förlaga ”Riket” (1994), och flyttade de djävulskt övernaturliga från Rigshospitalet i Köpenhamn till det fiktiva sjukhuset Kingdom Hospital i Lewiston i Maine. King tolkade och utökade också Triers berättelse utifrån sin egen upplevelse av sjukhusvården efter att ha varit med om en allvarlig trafikolycka fem år tidigare.

– Det finns alltid delar och fragment av det egna livet i Stephen Kings berättelser, precis som hos många andra författare.

Utöver arbetet med sajten och bokutgivningen åker Hans-Åke Lilja nu också runt och föreläser om favoritförfattaren.

– Jag berättar om honom, böckerna och filmerna och jag lyfter fram sådant många inte känner till, att åhörarna alltid ska ha med något nytt som de inte visste om Stephen King tidigare.

Hans-Åke Liljas tre favoritböcker av Stephen King

”Maratonmarschen” (1979)

Skriven under pseudonymen Richard Bachman skildrar Stephen King en nattsvart dystopi där USA förvandlats till en totalitär militärdiktatur. Varje år tvingas hundratals pojkar deltar i den brutala tävlingen Maratonmarschen som går ut på att gå så länge som möjligt utan avbrott oavsett vad. Den amerikanska biblioteksföreningen har utsett ”Maratonmarschen” till en av de bästa ungdomsromanerna som skrivits.

”Pestens tid” (1978)

I Stephen Kings postapokalyptiska roman går ett militärt experiment för att framställa biologiska stridsmedel snett och ett aggressivt dödligt virus börjar spridas över världen. Endast några tusen människor överlever och delas upp i två olika grupper, några samlas kring den egendomligt synska 108-åriga kvinnan Abagail Fremantle. De andra dras till ”Den svarte mannen”, den demoniske Randall Flagg, en karaktär som sedan återkommer i Kings romaner, bland annat i böckerna om det mörka tornet. Flagg är ondskan personifierad, förföriskt karismatisk och vänlig sprider han lömskt elände och död kring sig och tycks ha funnits för evigt ständigt återkommande vid historiskt avgörande ögonblick.

Böckerna om det mörka tornet (1982-2004) Beskrivna som Stephen Kings magnum opus utgör de åtta böckerna något jämförbart med J. R. R. Tolkiens ”Sagan om Ringen”, men egendomlig blandning av en riddarroman och västern som rör sig fritt mellan olika genrer och perspektiv i en sällsynt lustfyllt berättande om just litterärt berättande.

Hans-Åke Liljas favoritfilmatiseringar av Stephen King

”The Mist” (2007) – Den ungersk-amerikanske filmskaparen Frank Darabonts otroligt vackra och skrämmande filmatisering av Stephen Kings roman ”Dimman” (1980). Efter en kraftig storm blir den lilla kuststaden Bridgton i Maine täckt av en mystisk vit dimma och de mest ohyggliga ting börjar drabba invånarna. Kings berättelse knyter an till förebilden och skräcknestorn H. P. Lovecrafts litterära universum och skildrar metaforiskt demagogers förförelse och rädslan för det främmande.

”Gerald’s Game” (2017)

Amerikanen Mike Flanagans kritikerhyllade filmatisering av Stephen Kings roman ”Geralds lek” (1992) skildrar hur makarna Gerald försöker återupptäcka kärleken och passionen i en dödligt farlig sexuell lek i en avlägsen sjöstuga i Maines glesbygd. En beckmörk historia om människans inre demoner och den såriga relationen mellan kvinnan och mannen.

”Dead Zone” (1983)

Christopher Walken, Martin Sheen och Tom Skerritt fullständigt briljerar i kanadensaren David Cronenbergs sällsamt vackra och romantiskt sorgliga filmatisering av Stephen Kings roman ”Död zon” (1979), en förutseende berättelse om populismens frammarsch genom amerikansk politik, om den omöjliga kärleken och sorgen över förlorad identitet. ”Dead Zone” brukar betraktas som den King-filmatisering som bäst fångar hans realistiska skildringar av livet i de murriga och förfallna skogsbruksorterna i Maine.