Kunglig närvaro vid öppnandet av kyrkomötet i Uppsala

Tisdag:

Företräde för WWF:s styrelseordförande Axel Wenblad, generalsekreterare Håkan Wirtén samt ledningskoordinator Åsa von Schoting. Kug Carl Gustaf närvarar på Kungliga slottet.

Kung Carl Gustaf och kronprinsessan Victoria närvarar vid kyrkomötets öppnande vid Uppsala domkyrka.

Kronprinsessan Victoria närvarar vid Dag Hammarskjöldföreläsning. Plats: Uppsala universitet.

Drottning Silvia närvarar vid Childhoods högnivåmöte "Children & the digital world: Threats and Opportunities". Plats: FN-högkvarteret, New York City, U.S.A.

Drottning Silvia närvarar vid Childhoods Thank You-gala. Plats: New York City, U.S.A.

Onsdag:

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia närvarar vid konferensen "Learning and Dyslexia" samt besök vid SUBIC. Plats: Stockholms universitet.

Torsdag:

Kronprinsessan Victoria närvarar vid EU Arctic Forum. Plats: Umeå universitet

Prins Daniel närvarar vid invigning av Gruvöns bruks nya kartongmaskin. Plats: Gruvöns bruk, Grum.