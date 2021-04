Kvalitén saknades – men VSK-kaptenen ej orolig: ”Dags att börja leverera”

Anmäl text- och faktafel

På lördagen spelade VSK genrep inför superettan, där man tar emot AFC Eskilstuna i premiären den 12 april. Men på påskaftonen var det allsvenska Sirius som stod som motståndare, en match som VLT sände.

Efter en underhållande första halvlek som slutade 1–2 skulle den andra bli betydligt chansfattigare. Halvtidsresultatet stod sig matchen ut.

– Det är väl en helt okej match, de är skickliga med bollen, de är duktiga på små ytor och att spela sig ut. Jag tycker ända att vi får till pressen bra rätt så många gånger men vi får inte riktigt till den sista passningen och det blir lite mycket chansspel. Så det blir en lite jobbig match för oss, men ändå ett okej genrep och mycket att ta med oss också, säger lagkapten Simon Johansson till VLT-sporten.

Precis som Johansson kommer in på så hade VSK flertalet möjligheter att ställa om, men den sista passningen ville sällan nå fram. Och när Grönvitt väl tog sig igenom saknades lite skärpa.

– När man jobbar och springer mycket blir det svårare att ha kvalité i de sista passningarna än när man har bollen hela tiden. Sedan kan det vara tillfälligheter för dagen, det kan vara individuell skicklighet. Idag kanske vi inte riktigt hade det, jag var inte heller riktigt med på de där sista passningarna. Men det kommer till premiären, det här var ändå ett genrep.

Det fanns annars flera positiva delar att ta med sig för VSK när man nu har drygt en vecka på sig att förbereda sig för seriepremiären.

– Just det här med att vara synkade i pressen och gå tillsammans. Det tycker jag att vi får bra svar på. Vi hade några fina uppspelskombinationer men vill vi ha med oss mer. Det kommer bli mer naturligt i superettan när vi möter mer jämnt motstånd. Och det var bra att få det här hårda "gnugget", att få en match till i benen och nu är det dags att börja leverera.

En lång försäsong är till ända och Simon Johansson kan se tillbaka på många matcher och en stor cupframgång.

– Ja cupen var ju fantastisk, det gick åt mycket energi åt den så det är tur att vi har haft några veckor att ladda om. Men annars tycker jag att det har varit en jättefin försäsong. Vi har satt grundspelet och jag tycker vi känner oss redo för den här superettasäsongen, säger han.

Matchfakta/träningsmatch

VSK–IK Sirius 1–2 (1–2)

Mål: 0–1 (15) Christian Kouakou, 1–1 (27) Pedro Ribeiro, 1–2 (45) Christian Kouakou

Så startade VSK: Anton Fagerström – Gustaf Lagerbielke (ut 70), David Engström, Pedro Ribeiro (ut 82) – Emil Skogh (ut 45), Simon Johansson, Kevin Custovic (ut 70), Albin Sporrong (ut 70), Filip Almström Tähti – Viktor Prodell (ut 70), Filip Tronêt.

Ersättare: Elis Wahl, Jesper Merbom Adolfsson (in 70), Jonas Hellgren (in 70), Brian Span (in 70), Samuel Sörman (in 45), Justin Salmon (in 70), Claus Royo (in 82).