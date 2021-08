Läckande VSK föll – tung debut för Karlsson

Olle Edlund fick ett ypperligt läge efter drygt tio minuters spel att sätta dit 1–0. Han spelades fram av Simon Gefvert som satte bollen snett inåt bakåt. Där stod Edlund vid straffpunkten och sköt i ribban.

Kort därpå skulle Björndahl vinna nickduell efter ett välavvägt inlägg från Simon Johansson. Anfallaren fick bollen i rätt riktning men den smet strax utanför Alvbåges vänstra stolpe.

Akropolis stack upp ett par gånger under matchens första 20 minuter. Bäst läge fick Christian Rubio Sovidedov när han drog bollen i ribban från distans.

Kort efter den ribbträffen ställde VSK om och rullade upp Akropolis försvaret. Filip Tronêt fick ett jätteläge inne i straffområdet men missade avslutet totalt. Tronêt såg inte nöjd ut med sin prestation.

Men det skulle vara gästerna som öppnade målskyttet. Ytterbacken Cesar Weilid avancerade in från sin kant fick i väg ett rappt avslut som Fagerström inte nådde vid sin vänstra stolpe.

Nästa superläge skulle gå till Erik Björndahl, återigen efter en upprullning. Passningen snett inåt bakåt fick han lite bakom sig och därför lyckades han inte styra bollen innanför ramen. Avslutet gick strax utanför. Efter 35 minuter var det VSK som hade haft flest lägen men Grönvitt låg ändå under.

Sista minuterna av halvleken var skakiga från VSK:s sida och med lite oflyt hade Akropolis kunnat peta in en till boll. Ställningen var 0–1 i paus.

VSK fick en mardrömsstart efter halvtidspausen. Efter bara en minut satt 0–2 i nätet bakom Anton Fagerström. En passning snett inåt bakåt hittade Marcus Burman som slog till hårt, otagbart för VSK-målvakten.

Grönvitt såg lite skakade ut efter baklängesmålet. Fyra minuter senare skulle man dock visa en första god intention. Simon Gefvert hittade Emil Skogh med ett inlägg som nickades strax över. Ett nytt bra läge som missades.

Nästa gång skulle Skogh servera Tronêt som fick ned sin nick i backen men följsamt målvaktsarbete av Alvbåge ledde till hörna. Och på följande hörna skulle reduceringen komma. En lång hörna nådde Lagerbielke vid bortre stolpen, han fick träff på volley bollen studsade igenom straffområdet innan Tronêt ur lite snäv vinkel kunde dundra in 1–2.

VSK låg sedan på för en kvittering, de närmaste minuterna hittade man ett par bra lägen också. Men bollen ville inte in. Från ingenstans ställde gästerna om, Burman serverades i steget av Sovidedov och den förstnämnde överlistade Fagerström med sitt avslut. 1–3 och ett mycket tungt utgångsläge för VSK inför den sista halvtimmen.

Men knappt hade domaren blåst igång spelet igen innan Olle Edlund reducerade till 2–3.

Efter reduceringen böljade spelet mer, VSK fortfarande på jakt på en kvittering öppnade upp sig för kontringar. Viktor Prodell hade byts in vilket ledde till att Tronêt gick ned på wingback då Simon Gefvert offrades.

VSK hade svårt att komma till mer än halvlägen medan Akropolis hade ett jätteläge på stopptid att stänga matchen men inhoppande Kristoffer Grauberg Lepik missade friläget med Fagerström.

Matchen slutade 2–3.

Revanschen

Olle Edlund hade fått två gyllene lägen i den första halvleken. Först serverades han vid straffområdespunkten och drog til stenhårt i ribban. Ett mycket bättre läge får man inte konstaterades uppe på presshyllan.

Minuter där på kom ett inlägg där Edlund smugit sig in i en helt ledig yta. Inlägget var bra, Edlund såg ut att komma rätt men fick sedan en mindre bra träff med huvudet. Bollen stack en bit utanför på ett nytt stort läge för mittfältaren.

Men så i den andra halvleken när VSK verkligen behövde det skulle Olle Edlund få ett tredje läge och den här gången satt det. Väl placerat nere vid John Alvbåges vänstra stolpe. Skönt för Edlund med den revanschen.

Tränardebuten

Kalle Karlsson tog över ansvaret som huvudansvarig för VSK efter förra matchen mot Landskrona BoIS då Thomas Askebrand fick kicken.

För Karlsson var kvällens match den första som huvudtränare i elitfotbollen överhuvudtaget. Det fanns både gott och ont att ta med sig från hans debut. Någon större analys av hans arbete och styrelsens beslut får ske längre fram.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Filip Tronêt

Det verkar som att Tronêt har hittat formen tillslut. Under den första halvan har det varit svårt att känna igen den poängfarliga anfallaren. Men efter det förlösande målet mot Landskrona spelar han med nytt självförtroende. Han missade ett jätteläge tidigt i matchen men kom tillbaka starkt.

2. Simon Johansson

Lagkaptenen styr mittfältet med Jajic och Edlund runt sig. Var inblandad i några av de där fina kombinationerna som ledde till skarpa målchanserna. Även Johansson ser ut att gå mot en starkare höst än vår.

3. Simon Gefvert

Ytterligare en spelare som känns formstark. Byttes dock ut rätt så tidigt då Kalle Karlsson ville få in Prodell på planen, Tronêt flyttade då ned på wingbacken. Gefvert var under sin tid på planen aktiv i offensiven och kom till flertalet skarpa inlägg. Gefvert är på god väg att lägga beslag på högerwingern.

Matchfakta/Superettan

VSK–Akropolis IF 2–3 (0–1)

Mål: 0–1 (31) Cesar Weilid, 0–2 (47) Marcus Burman, 1–2 (54) Filip Tronêt, 1–3 (62) Marcus Burman, 2–3 (64) Olle Edlund

Varningar, VSK: Daniel Hermansson AIF: Astrit Ajdarevic

Domare: Richard Sundell

Publik: 850

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Merbom Adolfsson, Daniel Hermansson (ut 88), Gustaf Lagerbielke – Simon Gefvert (ut 64), Simon Johansson, Dusan Jajic, Olle Edlund (ut 82), Emil Skogh (ut 88) – Filip Tronêt, Erik Björndahl.

Ersättare: Daniel Svensson, Viktor Steen, Samuel Sörman (in88) , Patric Åslund (in 82), Anders Hellblom, Brian Span (in 88), Viktor Prodell (in 64).