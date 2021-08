Läget ljusnar för Skiljebo: ”Blir nästan som nyförvärv”

En vinst och en oavgjord.

Det är Skiljebos facit efter sommaruppehållet.

Lägg därtill att de vann den sista matchen innan uppehållet så är Patrik Dandanells lag inne i en rätt fin trend.

Och även om Skiljebo kom tillbaka, kvitterade och tog en poäng i onsdagens möte med Österåker är det inte de positiva minnesbilderna som Dandanell lyfter i första hand.

– Det blir lite svårt när vi är så fruktansvärt dåliga i första halvlek. Men vi kom tillbaka även om det kändes som att alla nästan hade en dålig dag samtidigt. Men sånt kan hända även om det blir en fruktansvärd huvudvärk, säger han och fortsätter:

– Men det är starkt att vi kommer tillbaka. Det hade väl kunnat bli ett mål till för dem, men även för oss även om det inte varit rättvist. Men vi tar med oss att vi reste oss.

Härnäst väntar serieledarna i division 2 norra Svealand på Hamre IP: FC Stockholm Internazionale.

– Inför matchen idag finns det bara en växel och det är den högsta. Det går inte att gå på en lägre växel och tro att man kan få med sig nåt, säger Dandanell.

Väl där är Rasmus Lindemann tillbaka efter att ha varit avstängd på grund av tre gula kort senast och Jacob Norgren saknas av samma anledning den här gången.

– Vi börjar få tillbaka lite folk också. Vi har haft ett ganska stort manfall och när någon kommit tillbaka så har någon annan försvunnit. Men det börjar ljusna och vi går in i hösten med en bättre känsla. Det blir nästan som nyförvärv med alla som kommer tillbaka.

Vad har ni pratat om inför dagens match?

– Vi var lediga i torsdags och vi vet att vi spelar två matcher här, i onsdags och i dag, som är tuffa. Men vi har pratat om att det krävs att vi ligger på topp. Sen vet jag att vi har 19 matcher kvar och att det nästan är omöjligt att göra maxprestationer i alla. Man kanske har fem eller sex sådana kvar och det behöver vi göra idag. Det är väl vad vi tryckt på, säger Skiljebotränaren.

I övrigt har ett rätt tufft skadeläge ljusnat under de senaste dagarna. Mot Österåker hoppade så väl Alexander Cherif, Gustav Torseng och Liam Deighton in vilket är en del av att matcha in dem efter sina skadeproblem.

Men även ytterligare ett par spelare som varit borta ett tag kan framöver vara aktuell för spel.

– Alexander Cherif har inte fått visa hur fin han är, Pontus Collander är på väg tillbaka, Mattias Florén är förhoppningsvis på väg tillbaka och Gustav Torseng ska komma i matchform. Alla de går ju inte bara att ge 90 minuter direkt. Liam Deighton är en annan som det var jättekul att se sist, säger Dandanell och avslutar:

– Det är spelare som kan vara tongivande och jag hoppas att vi kan få se mer av dem. Men man får ge dem lite tid så att de får bygga upp sig.

Fotnot: VLT sänder under lördagen matchen mellan Skiljebo och FC Stockholm Internazionale. Sändningen börjar 13:55.