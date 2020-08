Läkare kritisk mot planer på flygplatsens nedläggning: ”Kommunen verkar inte fatta någonting”

Anmäl text- och faktafel

Den 10 mars 2020 las förslaget fram om att lägga ned Västerås flygplats. Orsaken till detta är delvis att flygplatsens underskott blivit större än planerat, och att det väntas öka. Kolja Gilli, flygläkare, ser många problem med nedläggningen då ambulansflyg använder sig av flygplatsen.

– Ska man nu åka bil så pass mycket längre så kommer komplikationer att ske. Nu har ingen person dött vad jag förstår det som, men det händer grejer under resorna. Nålar åker ut och patienten mår mer illa. Transporterna på vägarna är också mer oberäkneliga med tanke på köer och väglag. Det är även betydligt mer obekvämt i en bil som gasar och bromsar än i ett flygplan där man bara har accelerationen och landningen, säger Kolja Gilli.

2018 och 2019 låg antalet flygtransporter till Västmanlands sjukhus från flygplatsen på 38 varav 20 ambulansflyg. Nu behöver dessa flyg istället landa i Örebro, Borlänge och på Arlanda, vilka alla ligger med minst tio mils avstånd ifrån Västmanlands sjukhus. Något som innebär att det då tar minst två timmar längre per uppdrag jämfört med en timme om flyget hade kunnat landa på Västerås flygplats.

– På Arlanda tar allt mycket längre tid också. Det kan vara så att Norwegian måste landa, in och utpassering med säkerhetskontroller eller att vi inte får flyga när schemat är späckat. Har vi då en organtransport med hjärta eller lungor så är det tidskritiskt och att då åka bil en timme längre med hjärtat i kyllåda blir problematiskt, säger Gilli.

Nedläggningen innebär även att tillgången till ambulansresurser kan påverkas negativt om Region Västmanland samtidigt har en högbelastning.

– Det är ju inte så att Västmanland har en speciell bil för detta, utan det blir en vanlig ambulans och då minskar tillgången på dessa. Skulle det hända något när de var på Hässlö är det bara att åka, men är de på Arlanda tar det en betydligt längre stund innan de kan komma. Det behöver alltså inte vara så att flygpatienten skadas av detta, men det där hjärtstoppet, trafikolyckan eller barnet med allergi får vänta betydligt längre på en ambulans, säger Gilli.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har sina beredskapsbaser i Malmö, Göteborg och Arlanda. En lösning på nedläggningen av Västerås flygplats menar Kolja Gilli är att basen flyttas från Arlanda till Västerås.

– Jag tycker att regionen ska ta över hela skiten, för kommunen verkar inte fatta någonting. De ser bara de 23 miljonerna. Jag vet att flygambulansen har funderat på att flytta sin bas från Arlanda till Västerås eftersom att det är så pass krångligt på Arlanda. Jag tycker åtminstone att man ska ha ett gemensamt ägande och finansierande, om inte regionen ska ta över helt, säger Gilli.

I ett interpellationssvar rörande Västerås flygplats och ambulansflygen skriver Denise Norström (S) om effekterna av att stänga ner flygplatsen. Där står det delvis att det kostar mer pengar att landa längre bort. Kostnaden per patient ökar med ungefär 20 000 kronor. Sker transporterna till Arlanda kommer det även bli dyrare då flygplatsen har en högre kostnad, och landar då på ungefär 25 000 kronor extra per resa jämfört med Västerås eller en annan flygplats inom 10 mils avstånd. Detta motsvarar en ytterligare kostnad från 600 000 kronor till 1 350 000 kronor om vi räknar med 30 transporter per år.

P4 Västmanland har tidigare berättat att det inte är aktuellt att ambulansflygen ska landa på Johannisbergs flygplats. Detta då det saknas teknisk utrustning samt att standarden på flygfältet inte kan överta den trafik som finns på Västerås flygplats.

Elisabeth Unell, (M) oppositionsråd, ser även problem med att lägga ner flygplatsen och dess påverkan för ambulansflygen.

– Flygplatsen borde finnas från många perspektiv, inte bara för charterflygen som går. Utan det handlar mer om att faktiskt kunna starta och landa i Västerås om man behöver flyga in personer eller olika material man behöver i krislägen, säger Unell.

I interpellationssvaret Denise Norström skrev togs frågan om att regionen ska vara med i en medfinansiering av flygplatsen upp. Där skrevs det att regionen inte ensamt kan ta det beslutet, utan att andra aktörer som bland annat Försvarsmakten och Länsstyrelsen behöver vara delaktiga i en sådan utredning. Både Unell och Gilli ser detta som något positivt att göra.

– Vi tycker att regionen borde vara med och finansiera flygplatsen. Det är en regional angelägenhet för hela länet, säger Unell.

Markus Lindgren (MP) är tillsammans med sitt parti för att lägga ned flygplatsen.

– När vi landade i slutsatsen att flygplatsen ska läggas ner viktade vi samhällsnytta mot kostnader, klimatdimensioner och andra aspekter, och då var användningen av flygplatsen för sjukvårdens skull en del i det. Sedan kan vi konstatera att det är väldigt ringa om man ser i förhållande till den totala volym flyg som går till och från Västerås flygplats, säger Markus Lindgren och fortsätter:

– Det är bara att titta på de svar Denise Norström har gett så handlar det om någonstans under 40 flygningar per år, där de själva inte bedömer att det är någon större negativ konsekvens av att detta sker till någon av de andra flygplatserna som ligger på ett tio mils radie. Man kan landa i slutsatser att detta är beaktansvärda verksamheter i alla fall, men då måste man också svara på frågan om detta är värt det i förhållande till andra verksamheter som man då prioriterar bort, vilket vi vill säga att det inte är.

Lindgren menar även att de väljer att prioritera satsningar på vård, skolan och omsorg i stället för de pengar som går till flygplatsen.

– Om man hade fortsatt driva flygplatsen hade vi sett fram emot decennier av underskott i 30 miljoners-klassen, och då räknar vi inte ens in de investeringsbehov som finns, säger Lindgren.

Även Anna Maria Romlid (V) är positiv till att lägga ned flygplatsen.

– Jag tycker att det tydligt framkommer av svaret att regionen inte använder flygplatsen för ambulansflyg i speciellt hög utsträckning. Regionen har inte heller visat intresse av medfinansiering utifrån deras perspektiv, skriver Romlid i ett mejlsvar.

VLT har sökt Denise Norström (S).

Se VLT:s bilder från den 11 juli när ett ambulansflyg landade på Västerås flygplats: