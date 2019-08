Läkaren på PLENT-kliniken: ”De nya ägarna, de som körde kliniken i diket, ligger bakom det här”

LÄS ÄVEN: Läkare anklagas för flera misslyckade plastikoperationer: ”Antingen var det fel på saxen, instrumenten eller på lyset”

2013 startade öron-, näs- och halsläkaren Shemal Celiker PLENT-kliniken i Västerås. Kliniken har bland annat bedrivit privat specialistvård och haft avtal med Region Västmanland inom gynekologi och öron- näs- och halsvård med mottagning i Fagersta och Västerås samt haft avtal med Region Uppland. Kliniken har tidigare drivits av paret Celiker och Weitz, där Shemal Celiker har arbetat som läkare på kliniken och hennes sambo, Per Weitz, har varit medicinskt ansvarig för verksamheten. På kliniken har även flera specialistläkare, annan vårdpersonal och konsultläkare arbetat.

I somras gick kliniken i konkurs och bytte dessförinnan namn från PLENT-kliniken till Hässlökliniken. Detta för att försöka rentvå sig från det dåliga rykte som kliniken hade fått internt i branschen, menar en av de tidigare delägarna, som vill vara anonym.

VLT har tidigare berättat om hur en av läkarna på kliniken, Shemal Celiker, har fått klagomål riktade mot sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Dessutom har tidigare anställda berättat för VLTs reporter hur läkaren genomfört flera misslyckade plastikoperationer och försökt rädda upp dessa - med resultatet att det ibland blivit ännu värre.

Själv menar Celiker att det hela är ett försök att svartmåla henne.

– Jag har tagit del av dessa påståenden om mig. Det är allvarliga påståenden självklart, men de saknar bas och sanning. IVO har nu öppnat en tillsyn och jag är helt öppen för den. Dessa påståenden är ett sätt att försöka svartmåla mig.

Celiker säger att det under sommaren 2018 tillträdde nya ägare som skulle satsa på att föra företaget och kliniken framåt ekonomiskt. Celiker menar att de nya ägarna frös ut henne, att hon fick minskat inflytande och att det under 2019 tömdes pengar ur bolaget, som hon inte vet vart de har tagit vägen. När hon önskade insyn, förvägrades hon, och de nya ägarna försökte utmåla henne som den bidragande orsaken till varför företaget gått i konkurs. En konflikt uppstod internt i företaget där personalen höll sig till olika läger. Under konflikten tog flera i personalen ställning för respektive part.

– Kliniken blev splittrad. De som var emot mig och de som höll med mig, säger Shemal Celiker.

Med anledning av det menar hon att de som var emot henne gick ihop för att förstöra för henne. Att det fanns en enhetschef och en delägare som uppmanade både anställda och patienter att anmäla henne till IVO.

– De nya ägarna, de som körde kliniken i diket ligger bakom det här. De har förlorat massa pengar och menar att det är på grund av mig. Därför försöker de svartmåla mig.

Men det är ju flera anmälningar, både från anställda och personal. Jag har exempelvis talat med en patient som menar att du förstört hans näsa.

– Honom har vi hänvisat till andra specialister på kliniken. Vi har till och med gjort ett näsfunktionstest som var helt normalt. Operationen påverkade honom inte alls, och han blev även erbjuden att komma till ytterligare en specialist på kliniken, men han avböjde det. Han vill inte komma till andra specialister för bedömning för då kunde vi bevisa att det han sa inte var sant.

Det finns ju anmälningar från andra patienter också?

– Ja, men sådana klagomål måste vara faktabaserade och man kan inte hålla sig anonym. Jag har journalfört allt och då får ju jag föra fram vad jag har gjort och sedan får specialisterna på IVO bedöma om det andra säger stämmer eller inte. Men det här är en process som IVO håller på att utreda, och det kommer visa sig vad som gäller. Ord mot ord eller skvaller är ingenting jag kommer sitta och gråta över.

Jag har även talat med två tidigare anställda, som ger liknande beskrivningar. Vad tänker du kring det?

– De är inte oberoende av varandra. Det är personer som har gått under chefskapet av en person som har lett hela det här och som har velat trycka ned mig. Alla som gått under hennes chefskap har blivit lärda att gå ut med anmälningar och klagomål mot mig. Både anställda och patienter.

Även Per Weitz, Celikers sambo och också patientsäkerhetsansvarig på kliniken, menar att det här handlar om pajkastning snarare än sanningar.

– Det kom in folk som skulle styra upp verksamheten, men det skar sig tyvärr. Man utnyttjade henne (Shemal Celiker, red. anm.) som en mjölkko och hon fick inte särskilt mycket i lön. De här företagarna hade tillskansat sig 50 procent av ägarskapet men var inte beredda att tillskjuta några pengar eller satsa på företaget.

– Det är mycket skit kring det här, men det handlar inte om någon grav oskicklighet som ligger till grund för att Shemal inte borde ha jobbat som hon har gjort. Det handlar snarare om pajkastning från olika håll.

Enligt Shemal Celiker har hon och fyra andra personer köpt upp konkursen och ska starta upp verksamheten på nytt i samma lokaler.

– Det blir ett nytt namn men samma vårdaktörer. Det kommer vara en privat specialistklinik men vi kommer också ha avtal med landstinget och försäkringsbolag.