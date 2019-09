Längtan efter barn och sorgen för de gamla som ska dö

– Det är så jävla hard core att vara kvinna, säger Tove Folkesson i ”Hennes ord”, och jämför med hur flickårens My Little Pony och rosetter är en lögn när kvinnans verklighet är mer köttig. Ett foster nedspolat i toaletten är långt från regnbågarna i My Little Ponys rosa land.

Tove Folkessons tidigare romaner har också rört sig i autofiktionens domän, men i den nya romanen, som är först ut i en trilogi, lägger hon sig ännu närmare det egna jaget än vad hon gjorde i hyllade debuten ”Kalmars jägarinnor”. Så nära att det är svårt att se var författaren slutar och romangestalten tar vid.

”Hennes ord” är en berättelse om livet och döden lika mycket som om vardagens mest banala detaljer. Tove och hennes fru försöker få barn och har fått plats på Reproduktionsmedicin i Huddinge. Det är som att kliva in på ett casino med för få marker med sig, och varje insats tar dem ett steg närmare den fruktansvärda bankrutten: Att deras marker ska ta slut och de inte får fler försök.

Samtidigt, på Öland, går ett annat liv mot sitt slut. Toves älskade mormor är gammal och ska snart dö. Att den äldsta grenen på släktträdet håller på att falla ökar hennes desperation att se ett nytt skott komma.

Försöken att få barn skildras i blodig detalj, utan att väja med blicken från livets kroppsliga förutsättningar. Tove försöker att få vardagen att rulla på, med författarbesök på bibliotek och kamp för skrivtimmar, men snart slukas hela hennes tillvaro av tankarna på ett barn och rädslan för att bli barnlös.

Texten rör sig i ett prosalyriskt gränsland, har en rytm och en vildhet i associationerna som bitvis gör den svår att följa.

Mycket har skrivits i kulturdebatten under senare år om frivillig och ofrivillig barnlöshet, och på sätt och vis sällar sig Tove Folkesson till den debatten, men det är med enbart biologisk drift och inte mycket till analys. Hon sveps med av kroppens skrik efter att reproducera sig själv och barnlösheten beskrivs som helvetet på jorden. Jag måste erkänna att denna del av boken provocerar mig. Att Tove upplever dessa känslor står bortom tvivel, men som litteratur hade det varit mer spännande om hon kunnat se mer analytiskt på sin egen situation. Kanske utvecklas tankarna i kommande böcker i serien.

Då grips jag mer av relationen till mormodern och hur tidens gång skildras på den sidan av livet. Till mormodern på gården på den öländska landsbygden kopplas också hembygdens kraft och hur den har en förmåga att suga oss tillbaka.

Autofiktivt skrivande kan, när det är som sämst, lägga fram väl valda brister på ett buffébord. Så skriver inte Tove Folkesson. Hon har inte på sommarpratarmanér valt ut de sidor av sig själv som hon är beredd att offentliggöra. Ärligheten går inte att betvivla.

Men detta oredigerade intryck har också en negativ sida – författaren förmår inte att sålla i de ovidkommande detaljerna. Det är som om allt hon gör förväntas vara lika intressant för läsaren, om det så är en fika med Jonas Hassen Khemiri eller att begrava ett foster.

En stor fråga efter läsningen av denna första del är hur stoffet ska räcka till ytterligare två delar. Kärnan i den första delen är stark, men den bäddas in i för mycket utfyllnad. ”Hennes ord” saknar inte kvaliteter, men jag önskar att jag mer helhjärtat hade kunnat ge den mitt bifall.

*

LITTERATUR

Tove Folkesson

”Hennes ord”

Del I-III av ”Värk”

(Albert Bonniers förlag)