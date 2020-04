Lärare blev sparkad och slagen av elev – rektorn: ”Flera barn i klassen såg detta”

Rektorn på Vallbyskolan, Cecilia Krantz, berättar om händelsen i ett brev som under torsdagen skickades ut till alla föräldrar till barn på skolan.

– Jag vill informera er om att vi tyvärr i dag på skolan haft en händelse där en personal har blivit sparkad och slagen, berättar Cecilia Krantz i brevet.

Föräldrar på skolan har också hört av sig till VLT och berättat om händelsen och beskrivit hur eleven gav sig på läraren med slag och sparkar.

– Detta hände på fotbollsplanen och flera barn i klassen såg detta. Personalen i fråga mår bra trots blåmärken men är förstås ledsen för det inträffade, fortsätter Cecilia Krantz.

Cecilia Krantz berättar vidare att flera barn i klassen blev ledsna och kände sig oroliga över händelsen och att både elever och den utsatta läraren fick stöd av skolans elevhälsocoach under torsdagen samt att skolans kurator kommer att sättas in som stöd under fredagen.

Vallbyskolan är en lågstadieskola med cirka 120 elever och drygt 25 pedagoger. Vallbyskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs tre.

Vallbyskolan har under en längre tid haft problem med en stökig arbetsmiljö som VLT beskrivit i en artikelserie, bland annat har det rört sig om beskrivningar om lågstadieelever som hotar, slår och sparkar lärarna, vilket tvingat skyddsombudet på skolan att gripa in.