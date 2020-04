Larmet inifrån äldreomsorgen i Västerås: ”Vi tvingas jobba utan skydd”

Anmäl text- och faktafel

De senaste veckorna har rapporterna från oroliga undersköterskor strömmat in till VLT. De vill alla vara anonyma men vill ändå vittna om hur det fungerar på deras arbetsplatser just nu. Dessa undersköterskor jobbar på både privata och kommunaldrivna äldreboenden. Här är deras berättelser om läget just nu:

”Jag kan säga så här. På vår avdelning är det ingen som har corona, men på den andra avdelningen här intill. Men vi ska gå från vår avdelning flera gånger om dagen för att hjälpa till med de som drabbats av corona. Då får vi skydd, men de måste vi ta av oss när vi går in på vår avdelning igen. Jag tror att jag ändå kan ju ta med mig smittan in till våra boenden".

"Våra munskydd är en enklare variant än de som vi brukar använda när våra kunder har magsjuka eller influensa. De gamla skydden fick vi använda i högst 15 minuter men de här måste vi spara för att använda i 48 timmar. Chefen säger att det är brist på munskydd, men det känns inte säkert att jobba med samma munskydd så länge".

"Hos oss är de som är smittade av corona isolerade på sina rum. Men personalen springer mellan dem och köket som vi också använder för de boende som inte är smittade".

De boende som börjar tillfriskna får sitta ute tillsammans med andra boende som inte har smittats. Jag vet inte om någon vet det.

Flera av de undersköterskor som hört av sig till VLT tycker att de behandlas orättvist. De anser att de som jobbar i frontlinjen borde ha det starkaste skyddet.

"Cheferna blir kollade varje vecka, för att se om de har drabbats. Men de sitter ju bara inne på sina kontor. Vi som jobbar ute i verksamheten blir inte kollade, det skulle bli för dyrt, sa min chef".

"Vi är jätteoroliga. Vi tvingas jobba utan skydd. Cheferna säger att de bara följer det Smittskyddsmyndigheten säger. Men flera av personalen har varit sjuka och de har inte fått göra tester så vi vet inte om de har haft corona eller inte, de kanske smittar oss andra. Jag har ett liv hemma med man och barn, jag vill inte smitta dem, jag vill jobba med skydd".

"Det verkar vara mycket säkrare att jobba som undersköterska i regionen, där får de smittade patienterna inte lämna rummen. Hos oss får de röra sig fritt när de börjar bli friska och känna sig bättre. Regionen verkar ju också ha riktiga skydd".

"Chefen delar ut munskydden. Vi har bett att få se på förpackningen, men hon vägrar och säger att munskydden är säkra".

"Vi har blivit tillsagda att inte slösa med handspriten, trots att det ska finnas tillräckligt med sådan nu".

"Vi har bett om att få jobba i gummistövlar när vi tar hand om de sjuka, men det får vi inte. Det är inte konstigt att smittan sprids så snabbt på äldreboenden".

Vikarierna tvingas springa mellan olika avdelningar, när vi protesterade tvingades vi springa mellan avdelningarna i stället.

"Chefen säger att vi inte behöver ha skydd när vi jobbar med äldre som inte är sjuka. Men det finns ju på den andra avdelningen och vi vet inte hur det smittar".

Att vikarier fortfarande får hoppa mellan olika boenden och olika avdelningar tycker många är ett stort problem, särskilt i dessa tider.

"Det är skandal att cheferna inte är mer rädda om oss undersköterskor. När jag var sjuk fick jag ett sms där chefen frågade när jag kunde komma tillbaka - hon undrade inte hur jag mådde.

"Vikarier pendlar mellan Västerås och Hallsta för att fylla upp tiden, det borde man inte kunna göra när det är en sådan här smittspridning".

"Vi har haft i personalen som varit sjuka, men cheferna vägrar låta dem testa sig. Men när chefens man blev sjuk testade de chefen".

"Vissa sjuksköterskor vägrar gå in och ge medicin till de som är sjuka, så vi får göra det. Det är vi som gör hela jobbet och tvingas riskera vår hälsa".

Vi har inget värde. Det värsta är att vi inte har bra skydd. Munskydd fick vi inte ens använda från början trots att vi hade en smittad boende.

"Vi får inte ens sitta ner fem minuter och prata om vår rädsla. Chefen säger att det inte blir bättre av det. Det är lätt för henne att säga som stänger in sig på sitt kontor".

"Hos oss är många oroliga men ingen vågar säga något högt, då blir man straffad genom att få ett sämre schema, eller så slutar chefen att hälsa".

"Vi har bett om att få bli testade men chefen säger att varje test kostar 3 000 kronor och det är för mycket pengar att lägga ut när det bara handlar om oro. Om man tog prov kunde man ju sätta in de som redan har haft corona på avdelningar där smittade bor. En anställd var sjuk i sex veckor men ändå inte göra något test".

Vi är faktiskt rädda, inte bara för vår egen skull utan också för att smitta andra patienter.

Bengt-Åke Nilsson (L) är den politiker som är ordförande i äldrenämnden. Nämnden är ansvarig för att äldreomsorgen fungerar i Västerås. Det gäller för de kommunalt drivna boendena men ytterst också för de som kommunen bestämt ska drivas av privata aktörer.

Han svarar så här på undersköterskornas oro:

– Jag har den största förståelse för oron att jobba i äldreomsorgen i dessa coronatider.

– Efter att ha kontrollerat läget hos Tobias Åsell, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, känner jag mig trots allt trygg. Det finns tillräckligt med skyddsutrustning, och att så är fallet stäms av med den fackliga organisationen Kommunal minst en gång per vecka. Om det skulle fattas skyddsutrustning har Kommunal klargjort att då stoppar skyddsombuden verksamheten.

Att spridningen i äldreomsorgen har blivit så stor är också något som Anders Tegnell och hans kollegor på Folkhälsomyndigheten blivit oroade över, och följer.

– Vad som är problematiskt är de bristande möjligheterna till testning. Och det är inte en ekonomiska fråga utan att det helt enkelt inte finns tillräckligt med testningsmaterial. Vi från Västerås stad ligger på region Västmanland hela tiden för att få möjlighet att testa fler inom den kommunala äldreomsorgen, främst personal. Och regionen lovar att kommunerna ska få ökade möjligheter att testa i en snar framtid, säger Bengt-Åke Nilsson.