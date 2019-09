Ledare: Bebis med mässling påminner om hur farliga vaccinationsmotståndarna är

En sex månader gammal bebis vårdas just nu på Gävle sjukhus för mässling. Eftersom barnet vistats på olika offentliga platser kan fler ha utsatts för smittan. Det påminner återigen om hur viktigt det är att vaccinera sig.

Barn erbjuds vaccinering mot mässling från 18 månaders ålder. Den bebis som i veckan insjuknade och lades in på sjukhuset i Gävle hade varit utomlands, på resa i Afrika, och fick troligen smittan där.

Det är första gången sedan 1990-talet som det konstaterats ett mässlingsfall i Gävleborgs län. Enligt smittskyddsläkare Signar Mäkitalo var det inte helt oväntat.

"Det har ju förekommit på flera andra ställen i Sverige under senare år så vi har varit beredda på att skulle kunna inträffa här", säger han till tidningen.

Europa hade 2018 det största utbrottet av mässling på mycket länge och under första halvan av detta år smittades 90 000 personer i Europa.

I länder där mässlingen varit utrotad eller så gott som utrotad, som Sverige och USA, har sjukdomen återigen börjat dyka upp. Trots att vi har möjlighet att undvika det genom en enkel vaccination, något som mammor och pappor i fattiga delar av världen där mässling är en alltför närvarande fara bara kan drömma om.

Världshälsoorganisationen, WHO, och Unicef har konstaterat att vaccinationsmotstånd i allra högsta grad är en del av problemet. WHO satte tidigare i år upp vaccinmotstånd på listan över de tio allvarligaste hoten mot global hälsa. Enligt WHO skulle miljontals dödsfall kunna undvikas om den globala täckningen för vaccin förbättrades.

Ändå frodas vaccinationsmotståndet i den rika delen av världen.

Vaccinmotståndarna är många och välorganiserade och rent sekteristiska i sin syn på vaccinationer. Påståenden som tas helt ur luften blir till sanningar.

Men sanningen är att forskningen om och om igen visar att det inte finns något samband mellan vaccinationer och plötslig spädbarnsdöd eller autism – bara ett par av många påhittade teorier.

Riskerna med att vaccinera sig är minimala. Däremot är det ett enormt vågspel att inte göra det. Inte bara för att den som inte vaccinerat sina barn riskerar att de blir sjuka utan för att de riskerar liv och hälsa för andra människor.

Det finns människor som inte kan vaccinera sig. Spädbarn till exempel, som den halvårgamla bebis som nu behandlas på Gävle sjukhus. Patienter som genomgått en stamcellstransplantation på grund av cancer mister en stor del av sitt vaccinationsskydd och kan inte heller vaccineras omedelbart efter transplantationen.

Det är inte konstigt att flera länder valt att lagstifta om obligatorisk vaccination av alla barn. Kanske är det värt att föra den diskussionen även i Sverige? För hittills tycks det vara svårt att få vaccinationsmotståndarna att förstå att deras handlingar inte bara är dåraktiga och egoistiska utan rent livsfarliga.

