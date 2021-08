Ledare: Det finns inga hipstertalibaner

LEDARE. Om minnet av talibanernas groteska styre för 20 år sedan har bleknat kan det vara frestande att tro att det nya styret inte ska bli ett skräckvälde. Från Kabul och övriga delar av landet delas det friskt videoklipp på hipsterliknande män med maskingevär och ansat skägg som gör diverse normala saker:

Talibaner som åker radiostyrda bilar på ett nöjesfält. Talibaner som går på gym. Talibaner som hänger med sina talibankompisar på en stor studsmatta och studsar loss och skrattar och tjoar och tjimmar. Tjo talibaner-ittan! Det enda som saknas är bilder på mystalibaner som klappar kattungar, snälltalibaner som hjälper barn med läxläsning eller trevlighets-talibaner som hjälper äldre damer i burqa över gatan för att göra gulle-gull-talibanerna till missförstådda frihetskämpar.

Om talibanerna har en talang som är mer skicklig än deras stridstaktik, är det deras uppenbara fallenhet för politisk propaganda.

För det vi ser nu är inte debutsäsongen av "Keeping up with the Taliban" utan snarare "Expedition: Sharia".

Det som väntar är inget annat än ett kompakt förtryck av Afghanistans befolkning. Yttrandefrihet, pluralism, demokrati, utbildning och kvinnors, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter riskerar att förstöras på samma grymma vis som talibanerna sprängde buddhistiska statyer, en del av Afghanistans ovanligt rika världsarv, för tjugo år sedan.

Även om videorna på tokiga talibaner på nöjesfält, gym och studsmattor kan vara putslustiga, bör de inte delas och måste ses som en del av ett informationskrig. Talibanernas fundamentalism och kvinnohat är inget att skratta åt.

