Ledare: Kommunala flygplatser kostar skattebetalarna miljarder – Fler än Västerås borde lägga ner

Att Västerås flygplats inte går runt är vi väl medvetna om vid det här laget. Men tyvärr är det inte den enda kommunala flygplatsen som inte får ekonomin att gå runt. I Sverige finns i dag 39 flygplatser – varav 26 ägs av kommuner, regioner eller kommunala bolag. I den nya rapporten “Vingar för skattepengarna”, utgiven av Timbro, synas de kommunala och regionala flygplatsernas lönsamhet mellan 2012 och 2018. Under den tidsperioden har de kommunala flygplatserna tillsammans redovisat förluster på mellan 300 och 450 miljoner kronor per år – vilket uppgår till 2,7 miljarder under hela sexårsperioden.

Störst förluster har Norrköping, Örebro, Karlstad – och Västerås. Västerås finns också, tillsammans med Torsby och Kramfors-Sollefteå, med bland de flygplatser som har allra lägst självförsörjningsgrad. Bara 25 procent av intäkterna kommer från rörelsen, resten är bidrag.

Enligt Trafikverket behöver en flygplats runt 400 000 resande per år för att klara av att gå med nollresultat, vilket bara en av de kommunala flygplatserna – Skellefteå Flygplats – når upp till. Underskotten får sedan täckas av statliga och kommunala bidrag. För tio av flygplatserna, däribland Västerås, utgör offentliga stöd över hälften av intäkterna. Flera flygplatser – däribland Hagfors, Torsby och Pajala – visar på förluster på över 1000 kronor per passagerare.

För all del är inte frågan om små flygplatsers livskraft enbart en ekonomisk fråga. Det finns exempel på vägar och järnvägar som inte heller är samhällsekonomiskt lönsamma, men där det offentliga ändå väljer att upprätthålla infrastrukturen. Flyget erbjuder också vissa fördelar mot andra transportslag – främst den snabba restiden – som kan göra det värdefullt för mer avlägsna orter.

Enbart snabbare restider är dock inte tillräcklig motivation för en kommunalägd flygplats – åtminstone inte för mer centralt belägna städer. “Vingar för skattepengarna” visar att det finns fler flygplatser än Västerås där skattebetalarnas pengar tycks göra högst tveksam nytta, och som helt enkelt borde sluta subventioneras.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist

