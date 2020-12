Ledare: Låt partnern få vara med på ultraljudet i Västerås – Många gravida är oroliga för att behöva vara ensamma

Ett plus på stickan, och sen? En graviditet är för de flesta förenat med både lycka, och oro. Hur ska det gå med förlossningen? Kommer vi att bli bra föräldrar?

Från den första ultraljudsbilden på Instagram till dopkaffet är det också en tid att dela med nära och kära. Bli ompysslad av sina vänner, få hjälp med barnpassning sina föräldrar.

Eller, brukar vara.

Sedan i mars har livet förändrats för oss alla, inte minst för dem som väntar barn. Gravida bör vara särskilt noga med social distansering, partners med symptom får inte vara med vid förlossningen, tiden på BB har kortats, och så vidare, listan kan göras lång. Så hur påverkar det de blivande föräldrarna?

I en ny forskningsrapport från Göteborgs universitet som presenterades på tisdagen har forskarna tittat på hur gravida och deras partners upplever graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap under covid-19.

De kan konstatera att pandemin har medfört en markant skillnad. Nöjdheten med BB har fullkomligt rasat, från 80 procent till under 50 procent.

Gravida upplever också en stor oro. Faktum är att de tänker mer på covid-19 och känner sig mer oroliga än riskgruppen personer över 70 år.

Så vad oroar de sig för? Sin egen hälsa såklart, likväl som barnets och partnerns. Men mest av allt oroar sig kvinnorna för att partnern inte ska få vara med under kontakterna med vården. Att de ska vara ensamma på ultraljud, och undersökningar, inte ha någon vid sin sida under förlossningen och inte få ha partnern med sig på BB.

Det sätter nytt ljus på det faktum att partners inte får vara med vid rutinultraljud på Västmanlands sjukhus.

Här behöver vården tänka till ett extra varv. Att begränsa närvaron vid rutinultraljudet kanske framstår som en liten fråga, eller en liten uppoffring för att hålla nere smittan i ett läge där personalgruppen är pressad, men beslutet är mer etiskt komplicerat än det framstår vid första anblick.

Ja, för de flesta som väntar barn är rutinultraljudet en glädjestund när man för första gången får "se" sin bebis, och ta med sig ultraljudsbilder hem att visa för nära och kära. Men för vissa gravida innebär screeningen det värsta tänkbara beskedet, och ett stort trauma som kan lindras genom närvaro av en partner.

Det är under rutinultraljudet som allvarliga avvikelser och dödsfall kan konstateras. Den här risken att få ett mycket tragiskt besked är anledningen till varför syskon inte får närvara vid ultraljudet och skälet till varför partners vanligtvis uppmuntras att närvara vid undersökningen.

Att rucka på den här ordningen med hänvisning till att hålla nere smittspridningen är oproportionerligt och borde vara föremål för prövning av patientetiska nämnden om inte verksamheten ändrar sig.

Det är dessutom inte bara den havande kvinnan som kan lida av att ensam ta emot ett negativt besked under rutinultraljudet. Indirekt blir detta ännu en värdering av föräldraskapet från vårdens sida då det i de flesta fall är mannen som initialt stängs ute från den professionella krishanteringen av exempelvis ett dödsbesked.

Givetvis är det så att även de som väntar barn måste vara beredda på att anpassa sig under den rådande pandemin. Men att införa begränsningar under just detta kritiska ögonblick i vårdkedjan är att gå för långt.

