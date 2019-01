Karl Beijbom: Därför vore det bäst med en alliansregering

S gick till val 2018 med löftet att samregera med MP och med Stefan Löfven som statsministerkandidat.. Detta regeringsalternativ har efter höstens val 116 mandat i riksdagen. C, L, KD och M gick till val med löftet att samregera inom Alliansen, som de gjorde mellan 2006-2014. Deras utpekade gemensamma statsministerkandidat sades vara Ulf Kristersson. Detta alternativ fick 143 mandat av väljarna i höstens val.

Men S och MP vill gärna räkna in V i sitt regeringsunderlag - men absolut inte släppa in V i regeringen. S har alltid hållit en armlängds avstånd till "kommunisterna" i varje regeringsbildning - men alltid välkomnat deras röststöd i riksdagen.

Med stöd av V - utanför regeringen - får k o n s t e l l at i o n e n S, MP och V 144 mandat, ett mandat mer än r e g e r i n g s a l t e r n a t i v e t Alliansen med de fyra partierna C, L, KD och M. Varken Alliansen eller dess fyra partier vill räkna in SD, med 62 mandat, i sin regeringskonstellation.

Båda blocken hycklar när det gäller SD. Man låtsas som om detta parti är utan inflytande, ett parti ingen samtalar med. Självklart samtalar alla partier med varandra i utskotten, där man slutligen vet hur partierna ställer sig till olika förslag och hur majoritetsförhållandena kommer att bli i den aktuella frågan i riksdagens voteringar.

Både S och Alliansen har avstått från att lägga fram förslag i riksdagen som man vet inte kan vinna majoritet vid riksdagens omröstningar. Men både S och Alliansen har lagt fram förslag i riksdagen just för att man vet - tack vare stöd av SD - att förslaget i fråga skulle få majoritet i riksdagen.

Således kunde Alliansen få igenom sitt femte jobbskatteavdrag enbart tack vare stöd av SD. Således kunde S upphäva den inom LO så förhatliga Lex Laval-lagen enbart tack vare stöd av SD.

Alliansen vill inte ge SD något inflytande, än mindre släppa in SD i någon regering. Detta regeringsalternativ med sina 143 mandat har alltså 28 mandat fler än Socialdemokraternas regeringsalternativ, S och MP, med 116 mandat. Det rimliga är då att det större regeringsalternativet - Alliansen - bildar regering med Ulf Kristersson som statsminister.

I detta läge kan denna regering bara falla om S och SD (100 mandat plus 62 mandat) går ihop och fäller Alliansregeringen. Är detta sannolikt? Kan S tänka sig att fälla en Alliansregering med hjälp av SD? Kan SD tänka sig att fälla en Alliansregering med hjälp av S?

Får jag föreslå:

• En Alliansregering med Ulf Kristersson som statsminister.

• En Alliansregering som söker breda lösningar åt vänster i frågor som migration/integration, skatter, pensioner, bostäder, försvar, skola, sjukvård och polis.

• En Alliansregering, som genom att söka uppgörelser i sakpolitiken med S, samtidigt förpliktar sig att isolera ytterkantspartierna i svensk politik - V och SD - i frågor som rör humanism, det öppna samhället och demokratins värdegrund. Men också i frågor som rör EU och Nato.

• En överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna som innefattar att S aldrig tänker fälla en Alliansregering med stöd av SD. På detta sätt skulle S markera att också detta parti har ett ansvar för att isolera SD från avgörande inflytande i regeringsfrågan.

Min förhoppning är att C och L stöder Ulf Kristersson som statsminister och ingår i en Alliansregering.

Karl Beijbom

förläggare och journalist

Karl Beijbom är en av flera fristående krönikörer på ledarsidan. De tar självständig ställning, åsikterna behöver inte sammanfalla med ledarredaktionens.

