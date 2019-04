Ledare: Är C och L opposition eller regeringsunderlag?

Det var under stor vånda som C och L gjorde upp med S och MP om januariavtalet. De båda partierna gjorde upp med sina politiska motståndare och lämnade det mångåriga allianssamarbetet med M och KD.

Det är därför inte så konstigt att oenigheten om 73-punktsuppgörelsen var stor inom de både partierna, framför allt inom L. Men uppgörelsen innebar att SD utestängdes från inflytande, och att S och MP tvingades acceptera tämligen ren C- och L-politik. Det gjorde att C och L kunde acceptera januariavtalet och se till att Sverige äntligen fick en regering.

Både C-ledaren Annie Lööf och L-ledaren Jan Björklund ville efter uppgörelsen hålla möjligheten öppen för ett nytt allianssamarbete inför valet 2022. Detta var också anledningen till att de båda partierna inte ville ingå i S-MP-regeringen eller ha tjänstemän i regeringskansliet.

I stället skulle de båda partierna stå fria att kritisera regeringen i frågor som Januariavtalet inte täcker. Enligt Lööf skulle C vara ett "liberalt oppositionsparti". Det här är dock en mycket svår roll.

S vill av taktiska skäl knyta upp C och L så mycket som möjligt, för att det skall bli omöjligt för alliansen att återuppta samarbetet i valet 2022. Enligt uppgifter i DI försöker S nu också se till att knyta så många frågor som möjligt till januariavtalet, något som C och L försöker motarbeta.

Och dessutom måste L och C hela tiden vara beredda att hoppa av S-MP-samarbetet om regeringen inte håller Januariavtalet eller medvetet fördröjer alla C- och L-reformer genom långa utredningstider.

Samtidigt har M och KD ett intresse av att framställa det som om C och L är stödpartier till S. På så sätt hoppas de kunna locka besvikna C- och L-väljare, samtidigt som M- och KD-ledningarna kan motivera en öppning för det SD-samarbete som så många inom dessa båda partier strävar efter.

För väljarna är C och L:s roll säkerligen också förvirrande. Å ena sidan kommer det just nu mängder av nyheter om innehållet i vårbudgeten, där S–MP-regeringen gjort upp med C och L. Å andra sidan röstar C och L ibland mot regeringen i riksdagen, till exempel häromdagen då man tillsammans med M, KD och SD röstade för ordningsbetyg i skolan.

Det kommer inte att bli lätt att driva en oppositionspolitik med sikte på allianssamarbete 2022.

