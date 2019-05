Ledare: Väljarna ger kommunalt ansvarstagande förtroende – SD och V backar i lokalpolitiken

Maj månad har inletts med partiledardebatter i både tv och riksdag och ett allt mer uppskruvat tempo i Europaparlamentsvalrörelsen.

Och för säkerhets skull duggar opinionsmätningarna tätt – såväl de som tar pulsen på vilka partier vi tänker rösta på till Europaparlamentet som de sedvanliga undersökningarna om sympatier i rikspolitiken.

Ser man till Europa och jämför med valet 2014, så kommer MP, FI och L göra sämre ifrån sig nu i år och förlora ledamöter. SD, KD, C och V ser ut att göra bättre val och öka sina mandat.

I riksdagsmätningarna har tre partier – S, M och L – tydligt minskat sitt stöd jämfört med valet i september samtidigt som KD rusat uppåt. Övriga partier ligger ungefär kring sina valresultat.

Mitt i detta kontinentala och nationella fokus kan det vara av intresse att också blicka lokalt på det som ligger allra närmast väljarna – de kommunala frågorna.

Denna mandatperiod återfinns C i över 200 kommunstyren, knappt 70 procent, vilket förstås är naturligt för ett parti som både nu och historiskt visat sig kunna samarbeta både till höger och vänster.

I nästan var femte kommun är en centerpartist kommunstyrelseordförande. Näst största kommunala parti är M.

S, C och M är av tradition starkast i svensk kommunpolitik. De tre är vana att ta och bära det vardagliga ansvaret runt om i landet i ett lokalpolitiskt landskap, som ofta präglas av pragmatiska överväganden, och mer sällan ideologiskt skyttegravskrig.

När opinionsinstitutet Skop nyligen undersökte vilket politiskt parti svenskarna tycker bäst om i kommunpolitiken så här åtta månader efter valet och jämförde dels med valresultat dels med riksdagsopinion finns en intressant trend:

Den ansvarstagande trion S, M och C inkasserar alla ett ökat stöd. Att bära ansvar lokalt har alltså betalat sig i opinionen. Väljarna uppskattar det.

S skulle enligt Skop nå 29,5 procent (plus 1,9 procentenheter jämfört med valet) om det vore kommunval i dag. S, som i höstas gjorde ett sämre kommunalt val än riksdagsval, är därmed åter starkare lokalt än på riksplanet.

M får i Skop 21,4 procent kommunalt (plus 1,3 jämfört med valresultatet) och C 10,7 (plus 1,0).

Och värt att notera från Skopmätningen är att de två ytterkantspartierna V och SD backar i denna mätning. Dels jämfört med det kommunala valresultatet i höstas, dels om man jämför stödet kommunalt med vad de två partierna har i rikspolitiken.

V och SD har i många kommuner för vana att stå vid sidan om och styra från läktaren.

Det är inte vad väljarna vill se lokalt.

