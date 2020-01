Ledare: Ni som förnekar eller blundar för hedersförtrycket sviker Fadime

"Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit i dag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige, med dess lagar, seder och kultur. Hur svårt det är att balansera mellan familjens krav och förväntningar och det svenska samhället som står för helt andra värden och synsätt."

Så inledde Fadime Sahindal sitt anförande i Sveriges riksdag den 20 november 2001. Två månader senare mördades hon av sin egen pappa.

Att något chockar en hel nation är en överanvänd klyscha, men i det här fallet stämmer det – mordet på den modiga unga kvinnan sände chockvågor över hela landet. Alla grät vi för Fadime, hon vars namn blivit mer eller mindre synonymt med hedersförtryck och kampen mot den.

Då var raseriet massivt och utfästelserna från politiker grandiosa. Aldrig mer skulle detta få ske.

Hur gick det?

Självklart kan vi mer om hedersförtryck i dag. Ingen polis, åklagare, socialsekreterare, fritidsledare, lärare eller kurator kan påstå sig vara ovetande om att det förekommer vilket är ett framsteg. Men minskar förtrycket? Tyvärr är exemplen på motsatsen många.

– Varje termin larmar skolor i landet om hur flickor inte kommit tillbaka efter lovet och misstänks ha blivit bortgifta.

– Under flyktingkrisen 2015 placerades bortgifta, minderåriga flickor tillsammans med sina makar.

– När Skolverkets förslag till läroplan blev offentlig förra året visade det sig att verket inte ville ta med begreppet "hedersrelaterat våld och förtryck" i läroplanen. Motiveringen var att det skulle ställa grupper mot varandra.

– Studie på studie har synliggjort hedersförtrycket i Sverige under senare år. För ett par år sedan gjorde Örebro universitet en undersökning som visade att var sjätte niondeklassare i Stockholm, Göteborg och Malmö lever under hedersförtryck. 20 procent av de tillfrågade eleverna i Malmö svarade till exempel att de lever under så kallade oskuldsnormer.

I en av de senaste undersökningarna är Ung018 från Tris (tjejers rätt i samhället). Den omfattar ungdomar i de kommunala tätortsskolorna i Uppsala. Den visar bland annat att 66 procent av flickorna och 35 procent av pojkarna med utomnordiskt födda föräldrar förväntas vänta med sex tills de gifter sig.

Trots detta förnekar vissa förekomsten av hedersförtryck och slungar dessutom rasistanklagelser mot dem som pratar om det.

Från liberalt håll har hedersförtrycket länge identifierats som en frihetskränkning av individen och som en självklarhet att arbeta för att bryta förtrycket. Liberalerna är det parti som tydligast drivit frågorna under lång tid.

Men i delar av feministrörelsen vill man inte erkänna hedersförtrycket utan anser att det enbart handlar om vilket patriarkalt förtryck som helst. Bland politiska partier till vänster har det länge funnits en ovilja att se och agera. I stället för att bekämpa hedersförtryck och fundamentalism har åtskilliga vänsterpolitiker förminskat och relativiserat.

Debatten om hedersvåldet har alltför ofta präglats av denna förlamande ängslan och beröringsskräck. Men rädslan för att spela rasister i händerna genom att erkänna att det finns problem med hederskultur i vissa delar av samhället blir till ett svek mot alla de människor som inte får leva sina liv som de själva vill.

Läs mer: 64 förslag av GAPF, för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck!

Vi kan gå tillbaka till Fadime Sahindals tal som hon höll i riksdagen. Hon formulerade det så självklart:

"Det är inte min avsikt att peka ut någon syndabock utan jag vill hjälpa er att förstå hur och varför konflikter som dessa kan uppstå, både ur min egen synvinkel och min familjs."

Att undvika frågan och att relativisera hedersbrotten är att svika offren. Det är att svika Fadime.